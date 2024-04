O que aconteceu ao presidente do Fórum Económico Mundial?

De Euronews

Rumores circulam sobre Klaus Schwab, que nas redes sociais é dado como morto ou alvo de uma operação da Força Delta norte-americana.

Não, o presidente do Fórum Económico Mundial não está morto. Os utilizadores das redes sociais têm afirmado que Klaus Schwab, presidente executivo e fundador do WEF, na sigla original, foi recentemente hospitalizado em estado grave e poderá ter morrido. Mas o boato parece ter surgido de notícias satíricas anteriores.

Muitos utilizadores de redes sociais têm espalhado rumores infundados sobre o estado de saúde de Schwab e muitas destas publicações no X foram vistas e partilhadas milhares de vezes.

Alguns internautas associam o alegado estado grave de Schwab a um problema cardíaco após uma corrida, outros chegam ao ponto de afirmar que pode estar morto. Mas nada disto é verdade.

As alegações parecem ter tido origem em artigos satíricos que não fornecem quaisquer pormenores sobre a alegada hospitalização de Schwab, nem citam quaisquer fontes, como o do Weekly Crier.

O site diz que publica "artigos de opinião e editoriais satíricos e cómicos", juntamente com "notícias e informações fiáveis e imparciais".

O Fórum Económico Mundial confirmou entretanto que Schwab está de perfeita saúde. A organização afirmou que as alegações são "totalmente infundadas" e que a saúde de Schwab é "excelente".

Acrescentou ainda que, à semelhança de muitas pessoas e organizações de renome, Schwab tem sido regularmente alvo de teorias da conspiração e de campanhas de desinformação.

Não está errado. As alegações sobre o estado de saúde de Schwab surgiram a par de outras, que garantem que a Força Delta dos EUA prendeu Schwab na sua casa na Suíça.

Um artigo do site Real Raw News afirma que uma equipa de ataque da Força Delta prendeu Schwab após um "tiroteio mortal" na sua casa, e que ele fora encontrado na cama ligado a uma "máquina de infusão de adrenocromo".

O Real Raw News também diz que o site contém "humor, paródia e sátira", mas isso não impediu que as afirmações circulassem nas redes sociais.

Várias publicações no X, Reddit e Facebook partilharam as alegações fora de contexto, embora algumas delas, pelo menos, com uma dose de ceticismo.

O WEF não fez qualquer referência a uma detenção e uma pesquisa rápida no Google sobre a história, em meios de comunicação mais fiáveis, não produz qualquer resultado.