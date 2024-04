Nestlé destrói dois milhões de garrafas de água Perrier "como medida de precaução"

De Euronews

O grupo Nestlé destruiu dois milhões de garrafas de água Perrier "como medida de precaução", após ter verificado uma degradação da qualidade da água num dos poços explorados pela empresa na região de Gard.

A Nestlé destruiu "como medida de precaução" dois milhões de garrafas de água da subsidiária Perrier, devido à presença de "bactérias de origem fecal" num dos poços explorados pela empresa suíça em Vergèze, na região francesa de Gard.

De acordo com a AFP, o autarca de Gard terá notificado a 19 de abril a empresa para "suspender imediatamente" a exploração num dos poços de Vergèze, após ter sido detetado em março um episódio de contaminação das águas por bactérias de origem fecal.

Na notificação, o autarca alertava que a contaminação da água engarrafada "pode representar um risco para a saúde dos consumidores".

A subsidiária da Nestlé tem estado sobre pressão desde o final de janeiro, quando admitiu ter usado tratamentos proibidos para manter a qualidade da água. Na altura, a Perrier assegurou que ia "intensificar a vigilância" dos furos de água em França.

Vários meios de comunicação franceses revelaram, no passado dia 4 de abril, um documento confidencial da Agência Nacional de Segurança Sanitária e Alimentar francesa (Anses) que alertava que as águas minerais da Nestlé, comercializadas em França, estavam contaminadas por bactérias, pesticidas e fluorosurfactantes. Além disso, o documento referia que "não estava garantido" que as águas engarrafadas não tivessem riscos prejudiciais para a saúde.

Poucos dias depois, o Senado francês lançou um inquérito parlamentar para "esclarecer as falhas do Estado" no que se refere aos mecanismos de supervisão dos fabricantes de água engarrafada.