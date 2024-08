Estado da União: a incursão da Ucrânia na Rússia está a "mudar a dinâmica", diz general dos EUA

Esta edição do Estado da União centra-se na atual incursão ucraniana na Rússia e na mais recente polémica entre a UE e a Hungria sobre a flexibilização das leis de imigração de Budapeste para incluir cidadãos russos e bielorrussos.

PUBLICIDADE

Uma das histórias que manteve os funcionários da UE ocupados durante o verão foi a decisão do governo anti-imigração da Hungria de flexibilizar o regime de imigração do país.

Este regime de imigração permite que os trabalhadores estrangeiros permaneçam na Hungria durante pelo menos dois anos e pode abrir caminho à residência permanente.

Budapeste flexibilizou esta regra para incluir os cidadãos da Rússia e da Bielorrússia.

Esta semana, e não pela primeira vez, os países nórdicos e bálticos manifestaram a sua preocupação pelo facto de esta política poder constituir um grave risco de segurança para toda a UE.

"Nunca houve um espaço Schengen livre de diplomatas russos com intenções hostis e nunca houve um espaço Schengen livre de possíveis violações de segurança por parte de determinados países", afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros da Letónia, Baiba Braže.

"É por isso que levamos isto muito a sério como um risco de segurança (...) e estamos atualmente à espera da avaliação da Comissão em termos das complicações legais que a decisão húngara criou."

A preocupação, claro, é que espiões e sabotadores russos possam infiltrar-se na UE e cometer todo o tipo de crimes.

Budapeste rejeitou essas preocupações, afirmando que o projeto húngaro estava "em conformidade com o quadro comunitário pertinente".

Rússia ataca instalações energéticas ucranianas

Tudo isto tem como pano de fundo a atual guerra na Ucrânia.

Esta semana, a Rússia intensificou os seus ataques com mísseis e drones, visando sobretudo instalações energéticas.

Os últimos ataques de Moscovo são vistos como um esforço para recuperar o controlo do conflito, na sequência dos recentes ganhos territoriais da Ucrânia na região russa de Kursk.

A incursão ucraniana começou a 6 de agosto e tem sido surpreendentemente sustentada.

Uma equipa de televisão sueca teve acesso ao território russo controlado pelos ucranianos e produziu uma rara entrevista com soldados ucranianos.

"Os combates não param em toda a zona. Não sabemos nada sobre o futuro. É possível que os russos ganhem força", disse um deles.

"Depende do facto de mobilizarem reservas e de quais serão essas reservas. Se forem apenas recrutas, a situação não se complicará", disse outro.

PUBLICIDADE

'Continuámos a sobrestimar as capacidades russas'

Para falar sobre a incursão ucraniana na Rússia, falámos com o tenente-general na reforma Ben Hodges, antigo comandante do exército americano na Europa.

Euronews: Esta operação ucraniana na Rússia não é, muito provavelmente, o início de uma invasão em grande escala. Como é que a caracteriza? Faz algum sentido do ponto de vista militar?

Hodges: Esta contraofensiva que a Ucrânia lançou na direção de Kursk é, na minha opinião, um golpe brilhante que está a mudar a dinâmica do conflito. Está também a mudar a narrativa sobre a inevitável vitória russa. Ainda é muito cedo para dizer até onde tencionam ir ou quanto tempo tencionam ficar, ou se isso está a ter algum efeito nas operações russas no Leste. Mas não creio que se trate de uma operação autónoma, pois faz parte de um esforço mais vasto e multi-domínio dos ucranianos.

Euronews: Após mais de três semanas, ainda não vimos uma resposta russa. Faltam-lhes recursos, falta-lhes um plano? O que é que se passa?

PUBLICIDADE

Hodges: Penso que é devido a um par de coisas. Em primeiro lugar, do lado russo, há rivalidade e ódio entre o Estado-Maior e o FSB e as forças fronteiriças, que estão sob o controlo do FSB. Quer dizer, estes tipos odeiam-se uns aos outros. Por isso, não há, nem nunca houve, grande cooperação entre eles. Vimos isso durante o motim de Prigozhin. Mas também Putin, claro, é mau para ele ter de lidar com isto. E penso que está a tentar ignorar a operação Kursk, entregando-a ao FSB: "Vocês tratem-na como uma operação terrorista ou uma operação antiterrorista". Por isso, penso que está a tentar evitar ter de lidar com um problema que é realmente significativo.

Euronews: O exército russo é mais fraco do que pensamos?

Hodges: Eu diria que continuámos a sobrestimar as capacidades russas. O problema é que eles não se importam com o número de soldados mortos. Quero dizer que isso não é um fator a considerar. Continuam a ter muitas pessoas que podem alimentar nesta espécie de moedor de carne. E ainda têm enormes quantidades de foguetes e bombas planadoras e mísseis e, devido às políticas dos EUA e de outros governos europeus, os ucranianos não são capazes de atacar a origem destes ataques. Por isso, a Rússia ainda tem muito que lutar.

Euronews: Por último, em que medida é que a operação ucraniana na Rússia ajuda os ucranianos na linha da frente no seu próprio território?

PUBLICIDADE

Hodges: Penso que isto faz algumas coisas. Em primeiro lugar, do ponto de vista psicológico, é um enorme impulso moral. Quero dizer, quando se está sentado na defesa a ser bombardeado dia após dia, a maioria dos soldados quer mesmo ripostar de alguma forma. Se isto afastar as forças russas que estão atualmente a operar no Leste, isso deverá aliviar alguma da pressão sobre as forças ucranianas. Só não sei dizer ainda em que medida.

Libertação de Paris em 1944

De uma guerra em curso na Europa para uma que terminou há muito tempo, pelo menos para o povo de Paris: esta semana, a capital francesa assinalou o 80º aniversário da sua libertação pelas forças aliadas da ocupação nazi, nove meses antes do fim da Segunda Guerra Mundial.

Nesse dia, em agosto de 1944, 1.532 dias de pesadelo chegaram ao fim, como disse o presidente francês Emmanuel Macron numa cerimónia.

Uma época em que Paris foi humilhada e os tesouros culturais franceses foram destruídos ou roubados pelos ocupantes alemães.

PUBLICIDADE

Mais de 1.400 parisienses perderam a vida em batalhas de rua durante o verão de 1944, até que os soldados aliados, juntamente com as forças de combate francesas, correram em socorro da cidade.

O desfile liderado pelo General de Gaulle, líder da França livre, tornou-se uma parte indelével da memória coletiva francesa.

Macron voltou a centrar-se no presente e elogiou o "verão de chamas e alegria" dos Jogos Olímpicos, um evento que, segundo ele, ainda será recordado daqui a 80 anos.