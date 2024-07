Estado da União: Von der Leyen e Metsola reeleitos, Trump nomeado

Esta edição do "Estado da União" centra-se na reeleição de Ursula von der Leyen e Roberta Metsola e no ponto da situação da campanha presidencial americana.

Olá e bem-vindos ao Estado da União, sou Stefan Grobe, em Estrasburgo.

Ainda estamos em julho, mas para os legisladores europeus parecia o dia de regresso às aulas.

Após as eleições europeias de junho, os novos e os antigos membros do Parlamento Europeu reuniram-se em Estrasburgo para a primeira sessão plenária da nova época legislativa.

Esta câmara de 720 membros é a única instituição da UE diretamente eleita, que negoceia e adopta as propostas legislativas da UE e aprova o orçamento do bloco.

No topo da agenda desta semana estão as eleições para os cargos de topo do Parlamento e da Comissão. Não há grandes surpresas, uma vez que Roberta Metsola e Ursula von der Leyen foram confirmadas nos seus cargos.

Metsola, que ganhou facilmente um segundo mandato, ficou um pouco emocionada quando recordou o que a Europa significava para ela quando cresceu em Malta.

"Para mim, valia a pena lutar pela Europa. Nunca foi perfeita, mas olhávamos para o Parlamento Europeu, para este hemiciclo de Estrasburgo, como um símbolo de oportunidades e de reconciliação. Era a nossa garantia do Estado de direito, da igualdade, da democracia, da liberdade, da prosperidade".

Enquanto todas as atenções estavam viradas para Estrasburgo esta semana, em Bruxelas tudo corria normalmente.

E, para a Comissão Europeia, isso significava lidar com o drama da campanha presidencial nos Estados Unidos.

A tentativa de assassínio de Donald Trump, na Pensilvânia, provocou ondas de choque nos corredores do poder em Bruxelas.

O chefe da política externa da UE, Josep Borrell, reagiu com condenação e alívio: "Felizmente, o ataque a Trump não foi o que eles queriam que fosse, ele está vivo, graças a Deus. E esperamos que a campanha se normalize e que os americanos decidam o que acham que é correto".

A tentativa de assassinato, juntamente com a luta dentro do Partido Democrata sobre se o presidente Joe Biden deve desistir da corrida, alterou dramaticamente a campanha eleitoral.

Na Convenção Republicana em Milwaukee, esta semana, Trump foi celebrado como um herói e um sobrevivente do mal.

Os republicanos estão agora mais confiantes do que nunca para vencer em novembro, até mesmo para derrotar Biden numa esmagadora maioria.

Então, teremos todos de apertar o cinto e prepararmo-nos para outra administração Trump em Washington? O que é que isso significa para a Europa?

Falámos com Majda Ruge, membro sénior de política do Conselho Europeu de Relações Externas, com sede em Berlim.

Euronews: Depois do atentado, Trump e Biden apelaram à unidade. Quanto tempo é que esse momento pode durar? Ou será que já acabou?

Ruge: Bem, o tipo de unidade a que estamos a assistir é mais no Partido Republicano, diria eu. Penso que o apelo de Trump à unidade é também uma tática muito subtil e inteligente para chegar aos eleitores indecisos, ou descontentes, com Biden nos swing states. Por isso, não estou à espera de uma mudança súbita para a unidade nacional, mas sim de uma abordagem para unificar o Partido Republicano e depois chegar aos eleitores que possam ser úteis para o Presidente Trump.

Os líderes europeus têm estado a preparar-se para uma vitória de Trump em novembro.

Sem dúvida que terão de o fazer. Penso que a questão fundamental sobre estes preparativos não é se devem preparar-se e intensificar os seus esforços, mas sim quando deveriam ter começado, e penso que deveriam ter começado há muito tempo, pelo menos há dois anos. Agora é muito claro que haverá uma mudança radical na política externa dos EUA se Trump for reeleito, e que os europeus serão confrontados com múltiplos choques políticos ao mesmo tempo, começando pela potencial retirada da ajuda dos EUA à Ucrânia, passando pela redução radical da presença militar dos EUA na Europa e do seu papel na NATO através do protecionismo comercial.

O que é que um possível vice-presidente JD Vance trará às futuras relações entre os EUA e a UE?

Bem, se olharmos para o seu perfil de política externa, não que ele tenha um perfil ativo como funcionário do governo, mas tem sido bastante vocal e ativo em termos de entrevistas, declarações e artigos de opinião. É um grande cético em relação ao apoio dos EUA à Ucrânia. Considera que as nações europeias mais ricas, e já mencionou a Alemanha muitas vezes, são as responsáveis pelo financiamento e pagamento desta guerra. É uma espécie de moderador interno, mas, de facto, na política externa, é um grande priorizador da China e de Taiwan. Por isso, penso que uma coisa que podemos esperar como europeus, se Trump for eleito, é que JD Vance, a sua nomeação como vice-presidente, vai atrair muitos dos especialistas em política externa do ecossistema republicano que há muito argumentam que é necessário efetuar uma transferência radical de recursos militares e financeiros da Europa e da Ucrânia para a China e Taiwan.