Estado da União: A cimeira da NATO e a autodeclarada missão de paz de Orbán

Esta edição do Estado da União analisa a cimeira da NATO em Washington e as reações negativas à autodeclarada missão de paz de Viktor Orbán a Moscovo e Pequim

Foi uma semana muito má para as forças nacionalistas e populistas!

Os eleitores franceses surpreenderam ao manter a extrema-direita longe do poder na segunda volta das eleições legislativas antecipadas.

A nível europeu, a proliferação de grupos parlamentares de extrema-direita está a fragmentar a influência populista no Parlamento Europeu.

E o autodeclarado arauto da paz, o primeiro-ministro nacionalista húngaro Viktor Orbán, descobriu da maneira mais difícil o pouco peso que tem no mundo real.

Poucos dias após o início da presidência húngara do Conselho da UE, que durou seis meses, Orbán viajou para Moscovo e Pequim, naquilo a que chamou, de forma bombástica, uma "missão de paz" para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Não só regressou de mãos a abanar, como também o resto da UE lhe deu uma lição.

"Ninguém tem o direito, sem a Ucrânia e em nome da Ucrânia, de decidir sobre a paz futura e a sua forma", afirmou o primeiro-ministro polaco Donald Tusk, que assumirá a presidência do Conselho da UE em janeiro.

"Ninguém tem o direito de falar em nome da Polónia ou de toda a União Europeia sem um acordo total com a Ucrânia e com todos nós no que diz respeito a possíveis conversações com Moscovo. (...) Pessoalmente e de forma efetiva, estarei atento a esta questão na União Europeia", acrescentou.

Alguns Estados-membros estão tão zangados com Budapeste que agora até querem encurtar a presidência húngara. Parece que isso não vai dar em nada, mas as primeiras reuniões do Conselho presididas pela Hungria foram desprezadas pelos ministros que enviaram funcionários públicos.

A Hungria poderá sentir ainda mais o seu isolamento na cimeira da NATO, em Washington, onde o Presidente dos EUA, Joe Biden, disse o seguinte sobre o amigo do peito de Orbán, Vladimir Puti:

"Putin quer nada mais, nada menos, do que a subjugação total da Ucrânia para acabar com a democracia ucraniana, destruir a Ucrânia e a cultura ucraniana e apagar a Ucrânia do mapa. E sabemos que Putin não se vai ficar pela Ucrânia. Mas não se enganem: a Ucrânia pode e vai deter Putin".

A cimeira de Washington tinha como objetivo apresentar uma frente unida e mostrar que, no seu 75º ano, a aliança está mais forte do que nunca. Mas foi ensombrada por uma série de crises, das quais as questões sobre a aptidão do Presidente Biden para o cargo, aos 81 anos, foram provavelmente o menor dos problemas.

'Haverá grandes desafios para a NATO'

Então, o que está reservado para a NATO no futuro? Falámos com Ian Lesser, diretor executivo do escritório de Bruxelas do Fundo Marshall Alemão.

Euronews: O Presidente Biden considerou a Aliança a mais unificada de sempre. Mas, nos bastidores, o ambiente era bastante sombrio. Quais são os desafios mais importantes para a NATO no futuro?

Lesser: Bem, acima de tudo, embora este seja o 75º aniversário e tenha, de certa forma, um caráter comemorativo, há uma guerra a decorrer na Europa. Existe uma relação cada vez mais perigosa com a Rússia. E também uma relação muito competitiva com a China. Mas, acima de tudo, trata-se de dissuadir e defender a Rússia, mas também de fornecer à Ucrânia o que precisa para se defender.

A NATO está a tentar inocular-se contra as perturbações e crises que Donald Trump poderá provocar no seu regresso, tentando tornar-se, por assim dizer, à prova de Trump. Será que isto pode realmente funcionar?

Bem, a NATO já teve alguma experiência com isto. É claro que não sabemos qual será o resultado em Washington. Mas mesmo que Biden seja reeleito, haverá grandes desafios para a NATO, para qualquer administração americana que venha à Europa e peça à Europa para gastar mais e fazer mais. E, claro, a NATO tem feito um pouco disso. Mas os desafios são muito grandes e as necessidades são muito grandes. Mas, claro, esta é uma questão muito mais importante. Se Trump for reeleito e houver algum desejo de tentar colocar a Europa numa posição mais estável nesse aspeto.

Há Trump, mas há também um poder crescente das forças de extrema-direita hostis à NATO na Europa. Qual é a gravidade deste problema para a Aliança?

Bem, a extrema-direita mas também, nalguns casos, a esquerda, partidos que nem sempre apoiam as relações transatlânticas. Isso também me causa problemas. Pode ser um problema em termos de política em relação à Rússia, apoio à Ucrânia, despesas com a defesa. Muitos dos partidos que procuram o poder na Europa querem gastar dinheiro noutras coisas, em programas sociais, numa altura em que a defesa exige mais despesas. E essa exigência vai provavelmente prolongar-se durante anos. Por isso, de certa forma, as tensões existem de uma forma política em ambos os lados do Atlântico.

Por fim, há um novo secretário-geral em cena. Será Mark Rutte o homem certo para conduzir a NATO em águas tempestuosas?

Tudo o que se faz na NATO, desde as coisas mais pequenas às maiores, é feito por consenso. E há poucas coisas mais importantes do que escolher um secretário-geral em tempos muito difíceis. Por isso, penso que o facto de Mark Rutte ter sido escolhido com um grande apoio, sem grande controvérsia, diz algo sobre o rumo que a aliança quer tomar e o grau de confiança na sua liderança. Mas penso que isso é provavelmente correto.