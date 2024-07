Estado da União: fome iminente no Sudão e a presidência da UE de Orbán

Esta edição do Estado da União centra-se no início da presidência rotativa da UE pela Hungria e na atual catástrofe humanitária no Sudão.

Se pensava que a atividade iria abrandar com o início do verão, é melhor pensar de novo.

Os resultados eleitorais em França e no Reino Unido deram leituras totalmente diferentes do estado de espírito político dos cidadãos.

Os grupos políticos do Parlamento Europeu continuaram a lutar por parcerias e alianças antes da sua sessão de abertura em Estrasburgo, dentro de menos de duas semanas.

E a Bélgica entregou a presidência rotativa da UE à Hungria, um inimigo de longa data de Bruxelas!

Os desígnios do calendário fizeram com que o Governo de Viktor Orbán passasse a ser responsável pela agenda da UE - o que é como a raposa a guardar o galinheiro, como disse um observador.

Esta semana, Orbán também visitou a Ucrânia e lançou uma nova aliança de direita, Patriotas pela Europa, com o objetivo de se tornar o maior refúgio de partidos com ideias semelhantes no Parlamento Europeu.

Tanta atividade com um único objetivo: tornar a Europa novamente grande!

"Se quisermos parar o atual declínio, se quisermos parar de perder cada vez mais a nossa força e se quisermos voltar a ser fortes, temos de nos tornar grandes", disse Orbán numa entrevista televisiva.

"De que outra forma podemos competir com os Estados Unidos, que se tornaram grandes, se nós próprios não nos quisermos tornar grandes".

A "grandeza da Europa", para usar as palavras de Viktor Orbán, também depende da forma como a UE atua na cena internacional e nos principais focos de crise em todo o mundo.

Centenas de milhares de pessoas enfrentar a fome ou a inanição

Esta semana, a comunidade internacional prestou mais atenção à situação no Sudão, que é devastadora.

Há mais de um ano que o violento conflito entre o exército sudanês e as forças rebeldes tem desalojado centenas de milhares de pessoas que, basicamente, não têm nada para comer.

Várias agências da ONU lançaram avisos urgentes.

"Estamos numa corrida contra o tempo, não só para termos recursos suficientes, mas também para conseguirmos entregar esses recursos às pessoas que estão à beira da fome", disse Eddie Rowe, diretor nacional para o Sudão do Programa Alimentar Mundial da ONU.

Há apenas alguns dias, o Comité Internacional de Resgate elaborou um alerta de crise no Sudão para realçar a trajetória desta catástrofe humanitária.

O relatório deplora os fracassos diplomáticos na abordagem da catástrofe e apela a uma reinicialização total da resposta humanitária.

Para saber mais sobre este assunto, falámos com Eatizaz Yousif, diretora nacional para o Sudão no Comité Internacional de Resgate.

Ouvimos falar muito da catástrofe humanitária no Sudão. Pode dar-nos uma ideia da gravidade da situação?

Penso que o Sudão está a passar por um momento muito difícil. Metade da população enfrenta insegurança alimentar ao nível do IPC e cerca de 750.000 pessoas enfrentam a fome ou a inanição. Esta deslocação maciça está a colocar o Sudão no topo de qualquer crise humanitária.

Quem é o responsável por esta situação, quem falhou com o povo do Sudão?

Os combates contínuos e as duas partes que se recusam a parar e a sentar-se para tentar ultrapassar os seus problemas, são fatores que contribuem para esta situação. A pressão da comunidade internacional também está a contribuir muito para pressionar o Sudão a silenciar as armas. Além disso, o Sudão está a enfrentar enormes questões e problemas de financiamento. Dos 2,8 mil milhões de dólares solicitados para o plano de resposta humanitária para o Sudão, apenas 16% estão a ser financiados até agora.

Porque é que há tanta falta de atenção à crise a nível internacional?

Acho que são várias prioridades concorrentes, com várias crises que estão a acontecer a nível global. Gaza, Ucrânia, Iémen, Síria, etc. Além disso, penso que a posição geofísica do Sudão não é assim tão atrativa e não merece grande atenção.

O que é que a comunidade internacional e a União Europeia, em particular, devem fazer para ajudar?

Acho que, para mim, a UE e os Estados-Membros têm desempenhado um papel de liderança na resposta internacional à crise no Sudão, incluindo a recente organização da Conferência de Paris, em abril, e a intensificação do esforço humanitário. Para além disso, estamos a pedir à UE que dê mais peso diplomático para garantir o cessar-fogo e o acesso humanitário e que reforce o seu compromisso com os atores regionais. Porque, nesta altura, a pressão política é realmente necessária.

O passado de escravatura dos Países Baixos

Também esta semana, os Países Baixos encerraram o Ano da Memória dos Escravos, comemorando a abolição da escravatura em 1863. A cerimónia principal teve lugar no Oosterpark, em Amesterdão, e contou com a presença do primeiro-ministro Mark Rutte, no seu último dia de mandato.

Durante mais de 300 anos, adultos e crianças de várias partes de África foram raptados e transportados através do Atlântico por traficantes de escravos holandeses. As antigas colónias holandesas do Suriname e as ilhas das Caraíbas, como Aruba e Curaçau, devem a sua riqueza económica ao trabalho forçado dos escravos.

Com o Ano da Memória, o Governo neerlandês quis contribuir para aumentar permanentemente o conhecimento de uma parte pouco exposta da história do país.

O Governo também apresentou pedidos de desculpa e de indemnização.

O dia 1 de julho é agora chamado Keti Koti - "o dia em que as correntes foram quebradas".