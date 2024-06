Estado da União: Rutte novo chefe da NATO, negociações de adesão da UE com a Ucrânia

Esta edição do Estado da União centra-se na nomeação de Mark Rutte como próximo secretário-geral da NATO e na abertura de conversações de adesão à UE com a Ucrânia.

Mark Rutte conseguiu! A NATO nomeou finalmente o primeiro-ministro neerlandês cessante como seu próximo chefe.

A nomeação tornou-se uma formalidade depois de o único rival para o cargo, o presidente romeno Klaus Iohannis, ter desistido da corrida, uma vez que a sua candidatura não conseguiu ganhar força.

Os dirigentes da NATO dar-lhe-ão oficialmente as boas-vindas na cimeira de Washington, dentro de pouco mais de uma semana.

Para a Ucrânia, a nomeação de Rutte, um crítico feroz de Vladimir Putin que descreveu o chamado plano de paz russo como "absolutamente louco", foi uma óptima notícia.

E houve mais boas notícias para Kiev esta semana.

A UE abriu formalmente as conversações sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia. Este acontecimento foi considerado histórico, mas a realidade é que ainda há um longo caminho a percorrer.

No entanto, a presidência belga cessante da UE considerou as conversações como um estímulo moral.

"Sabemos que temos muito trabalho pela frente", afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros belga, Hadja Lahbib. "Mas, com uma determinação inabalável, estamos confiantes de que a Ucrânia o conseguirá. Apoiar-vos-emos em cada passo do caminho. Não estão sozinhos. Nós estamos convosco".

É duvidoso que a próxima presidência húngara da UE apoie a Ucrânia. Budapeste tem bloqueado o apoio à Ucrânia sempre que pôde.

Será que isso vai mudar?

Falámos com Teona Lavrelashvili, cientista política da Universidade Católica de Leuven e membro visitante do Centro de Estudos Europeus Wilfried Martens, para saber mais.

A UE iniciou as negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldova poucos dias antes de a Hungria assumir a presidência rotativa do Conselho. É uma coincidência?

Lavrelashvili: Bem, eu diria que não se trata de uma coincidência. Porque sabemos que a prioridade da Hungria são os Balcãs Ocidentais, especialmente a Sérvia. Por isso, penso que os líderes da UE foram, digamos, suficientemente construtivos e inteligentes para iniciar as conversações de adesão com a Moldova e a Ucrânia antes da presidência húngara.

Euronews: Uma vez que a abertura das negociações é apenas um pequeno passo numa longa viagem rumo à adesão, a Hungria pode ainda fazer descarrilar o processo?

Lavrelashvili: Penso que, de facto, reparou e observou muito bem a longevidade dos passos. E no que se refere ao papel da Hungria, é preciso ver a situação global, claro. Além disso, teremos de observar quem assumirá a pasta do alargamento. Mas eu diria que, sim, a Hungria continuará a ter alguns instrumentos para influenciar o processo de alargamento nos próximos meses.

Euronews: Para além da Hungria, existe outro obstáculo ao alargamento, que é um certo cansaço em relação à Ucrânia em alguns países. Qual é o perigo que isso representa para Kiev?

Lavrelashvili: A longo prazo, isso é perigoso. Mas, a curto prazo, diria que as negociações sobre o alargamento e a abertura e encerramento de capítulos, ou seja, o processo burocrático e técnico, vão continuar. E penso que esta é uma enorme oportunidade para a Ucrânia, mas também para a Moldova, porque isto dará e concederá a estes países uma imensa janela de oportunidade para a sua aproximação à União Europeia. E, evidentemente, sabemos que faltam conhecimentos especializados. Penso que devemos ser claros a este respeito, especialmente no que se refere ao ambiente e à agricultura. E penso que Bruxelas também terá de ajudar muitos destes países.

Euronews: Quando é que podemos esperar que a Ucrânia se torne um Estado-Membro da UE?

Lavrelashvili: Essa é uma questão complicada. Penso que não podemos estabelecer um prazo ou uma data limite, porque depende de muitos factores. Por um lado, temos a vontade política da União Europeia. E, por outro lado, a bola está nas mãos e no campo da Ucrânia. Depende do ritmo das reformas, mas também da situação de segurança, diria eu, da forma como esta irá evoluir, porque ainda não discutimos um dos importantes, digamos, obstáculos e barreiras à integração na UE. O alargamento, enquanto tal, também terá considerações de segurança, para além das considerações orçamentais do lado da UE. Portanto, os desafios existem. Por isso, eu diria que é complicado estabelecer um prazo concreto. Mas, mais uma vez, o mais importante é beneficiar tanto quanto possível do próprio processo de negociações de alargamento e fazer do alargamento uma experiência transformadora para a Ucrânia, mas também para outros países do alargamento.