De Euronews com AP

Os eleitores franceses votam na segunda volta de umas eleições legislativas antecipadas cruciais, que poderão produzir o primeiro governo de extrema-direita do país desde a Segunda Guerra Mundial.

Por que razão se realizam estas eleições?

PUBLICIDADE

O Presidente Emmanuel Macron apostou alto no dia 9 de junho, depois do seu partido, Renaissance (Renascimento), ter perdido muito para o Rassemblement National (RN), de extrema-direita, de Marine Le Pen, nas eleições europeias.

O RN obteve mais de 31% dos votos nessa noite, tendo o Renaissance ficado a coxear com pouco mais de 14%.

O Presidente da República dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições antecipadas, afirmando: "Decidi devolver-vos a escolha do nosso futuro parlamentar através do voto".

Um eleitor vota numa assembleia de voto em Rennes, a 30 de junho de 2024 Jeremias Gonzalez/Copyright 2024. The AP

O que aconteceu na primeira volta?

Na primeira volta das eleições, que teve lugar a 30 de junho, nenhum partido ultrapassou o limiar de 289 lugares para uma vitória absoluta.

O Rassemblement National obteve um pouco mais de 33,1% dos votos expressos, cerca de três pontos percentuais abaixo das previsões das sondagens, mas ainda assim o claro vencedor.

Pela primeira vez, o partido ficou em primeiro lugar na primeira volta da votação, depois de quase duplicar o seu apoio desde que a França elegeu a sua Assembleia Nacional pela última vez em 2022.

A coligação "Ensemble" (Juntos) de Macron alcançou uma fração de 21% dos votos - abaixo de onde se encontrava na fase equivalente das eleições legislativas de 2022.

Os partidos de esquerda tiveram um desempenho relativamente forte.

A Nova Frente Popular, uma aliança entre o Partido Socialista, os Verdes e a França sem Arco de Jean-Luc Mélenchon, formada após a convocação das eleições, obteve 28% - uma ligeira melhoria em relação aos 25,7% que a NUPES, a coligação equivalente, alcançou em 2022.

French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron stand in the polling booth before voting in Le Touquet-Paris-Plage, June 30, 2024. Yara Nardi/AP

Que partidos estão na corrida?

Há vários partidos na corrida, mas a disputa será essencialmente entre quatro concorrentes principais.

O Rassemblement National (RN), e os seus aliados de extrema-direita, a Nova Frente Popular, de esquerda, a aliança centrista "Ensemble" e os republicanos conservadores.

O que acontece no domingo?

Os eleitores de toda a França e dos territórios ultramarinos podem votar para 501 dos 577 lugares na Assembleia Nacional, a câmara baixa e mais importante das duas câmaras do parlamento francês.

Na semana frenética entre as duas voltas, mais de 200 candidatos centristas e de esquerda desistiram das eleições para aumentar as hipóteses dos seus rivais moderados e tentar impedir a vitória dos candidatos do RN.

As últimas sondagens pré-eleitorais sugerem que esta tática pode ter diminuído as hipóteses de a extrema-direita obter uma maioria absoluta. Mas o partido de Le Pen tem um apoio mais alargado e profundo do que nunca, e cabe aos eleitores decidir.

Os eleitores dos territórios ultramarinos de França e os cidadãos franceses no estrangeiro começaram a votar no sábado.

Um carro passa por cartazes eleitorais em Estrasburgo, 27 de junho de 2024 Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Quais são os resultados possíveis?

As projeções das sondagens sugerem que o RN terá provavelmente o maior número de lugares na próxima Assembleia Nacional, o que seria uma estreia histórica.

Se obtiver uma maioria absoluta de 289 lugares, Macron deverá nomear o presidente do RN, Jordan Bardella, como novo primeiro-ministro de França. Bardella poderia então formar um governo, e ele e Macron partilhariam o poder num sistema chamado "coabitação".

Se o partido não obtiver a maioria, mas continuar a ter um grande número de deputados, Macron poderá nomear Bardella na mesma, embora o RN possa recusar por receio de que o seu governo possa ser expulso numa moção parlamentar.

PUBLICIDADE

Ou Macron poderia tentar construir uma coligação com moderados e, eventualmente, escolher um primeiro-ministro de centro-esquerda.

Se não houver um partido com um mandato claro para governar, Macron poderá nomear um governo de especialistas não filiados em partidos políticos. Um tal governo ocupar-se-ia, provavelmente, sobretudo dos assuntos quotidianos para manter a França a funcionar.

Mas o que complica as coisas é o facto de todas estas opções exigirem a aprovação do Parlamento.

Se as conversações políticas demorarem demasiado tempo, devido às férias de verão e aos Jogos Olímpicos de Paris, o governo centrista de Macron poderá manter um governo de transição enquanto aguarda novas decisões.

Vista geral da Assembleia Nacional em Paris, 11 de dezembro de 2023 Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Como funciona a "coabitação"?

Se uma força da oposição obtiver a maioria, Macron será obrigado a nomear um primeiro-ministro que pertença a essa nova maioria. No âmbito desta "coabitação", o governo implementaria políticas que divergem dos planos do presidente.

PUBLICIDADE

A República Francesa moderna conheceu três coabitações, a última das quais durante o mandato do presidente conservador Jacques Chirac, com o primeiro-ministro socialista Lionel Jospin, de 1997 a 2002.

O Primeiro-Ministro é responsável perante o Parlamento, dirige o Governo e apresenta projetos de lei.

O Presidente fica enfraquecido a nível interno durante a coabitação, mas continua a ter alguns poderes em matéria de política externa, assuntos europeus e defesa e é responsável pela negociação e ratificação de tratados internacionais. O Presidente é também o comandante-em-chefe das forças armadas do país e detém os códigos nucleares.

Pessoas caminham em frente a um painel eleitoral em Rennes, 30 de junho de 2024 AP Photo

O que acontece no caso de um parlamento suspenso?

Embora não seja invulgar noutros países europeus, a França moderna nunca teve um parlamento sem partido dominante.

Esta situação exige que os legisladores cheguem a um consenso entre os partidos para chegar a acordo sobre as posições do governo e a legislação. A política fraturante da França e as profundas divisões sobre impostos, imigração e política do Médio Oriente tornam isso especialmente difícil.

PUBLICIDADE

A situação poderia fazer descarrilar as promessas de Macron de rever os subsídios de desemprego ou de legalizar os procedimentos de fim de vida para os doentes terminais, entre outras reformas. A aprovação de um orçamento poderá também ser mais difícil.

Um eleitor vota numa assembleia de voto para a primeira volta das eleições legislativas em Paris, a 30 de junho de 2024 AP Photo

Quando saberemos os resultados?

As urnas abrem em todo o país às 8h00, hora local, e fecham às 18h00 nas vilas e cidades pequenas e às 20h00 nos grandes centros urbanos.

Os institutos de sondagem emitirão as primeiras projeções a nível nacional com base nos primeiros resultados parciais das assembleias de voto, logo após o seu encerramento. Estas sondagens à boca das urnas são geralmente fiáveis.

A contagem dos votos é rápida e o resultado poderá ser conhecido logo na noite de domingo ou, o mais tardar, na madrugada de segunda-feira.