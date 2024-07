Estado da União: Segurança da aviação - um piloto ou dois num avião?

Esta edição do Estado da União centra-se no conflito entre o setor da aviação e os pilotos sobre o número de pilotos num avião.

Quando o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, viajou recentemente para a Rússia e para a China, numa autodenominada "missão de paz", devia saber que se arriscaria a uma reação negativa junto dos seus colegas do Conselho Europeu.

E foi o que aconteceu.

No Conselho dos Negócios Estrangeiros, o chefe da diplomacia da UE repreendeu Orbán e acusou o recém-empossado presidente rotativo do Conselho de deslealdade.

Borrell confirmou que a próxima reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros terá lugar em Bruxelas, o que, na prática, retirou da agenda uma reunião previamente planeada para Budapeste.

"Temos de enviar um sinal, mesmo que seja um sinal simbólico, de que estar contra a política externa da União Europeia e desqualificar a política da União Europeia como o partido da guerra tem de ter algumas consequências, bem como consequências formais", disse Borrell.

Resta saber se o governo húngaro vai aproveitar as semanas de verão para refletir sobre uma abordagem diferente.

Uma pessoa morre de SIDA por minuto

Esta semana, investigadores, médicos e políticos reuniram-se na 25ª Conferência Internacional sobre a SIDA, em Munique, para intensificar os esforços no sentido de encontrar formas de curar a epidemia.

Cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com a doença - um número terrível, apesar de todos os progressos médicos registados ao longo das décadas.

Embora a SIDA tenha praticamente desaparecido do radar nos países ricos, a luta continua em muitas das regiões mais pobres do mundo.

Uma luta que precisa não só de dinheiro e investigação, mas também de empatia.

"Uma pessoa morre de SIDA a cada minuto. Uma pessoa por minuto! Isso é algo que temos de mudar. O nosso objetivo comum é acabar com a epidemia até 2030", afirmou o chanceler alemão Olaf Scholz durante a conferência.

"Precisamos de mais investigação, melhor prevenção, informação centrada nas pessoas e testes exaustivos. Mas aquilo em que temos de continuar a trabalhar é na luta contra a discriminação e o estigma".

Há um segundo piloto neste avião?

Por falar em perigo para a saúde... A Associação Europeia de Pilotos Comerciais (European Cockpit Association) lançou esta semana uma campanha publicitária nas casas de banho do aeroporto de Bruxelas para chamar a atenção para o que considera ser um enorme risco para a segurança.

A proposta dos fabricantes de aviões e das companhias aéreas de ter apenas um piloto aos comandos - e não dois.

A ideia suscitou uma enorme resistência entre os pilotos e está atualmente a ser avaliada pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação.

Falámos com Tanja Harter, Diretora de Assuntos Técnicos da Associação Europeia do Cockpit, que também é piloto, para saber mais sobre o assunto.

Euronews: Porque é que são necessários dois pilotos num avião?

Harter: Os dois pilotos num avião existem por uma razão. Temos todos os sistemas, tudo num avião, pelo menos duas vezes. Isso inclui os pilotos. Os pilotos têm funções muito distintas. Trabalham em estreita colaboração, comunicam a toda a hora. E é assim que resolvem os problemas e operam o voo. Por isso, são sempre dois que estão a fazer isto e a pensar no que está para vir e quais são os problemas.

Euronews: A ECA, a sua organização, bem como milhares de pilotos em todo o mundo, têm vindo a defender a ideia da "tripulação mínima de operações alargada" há já algum tempo.

Harter: Aparentemente, é uma questão muito tentadora por várias razões. Uma delas pode ser chamada de exercício de redução de custos, a outra pode ser a questão da presumível ou aparente falta de pilotos. Todas estas questões estão a surgir e são utilizadas por uma razão. O que não ouvimos é uma questão de segurança realmente premente.

Euronews: Sabemos que são os fabricantes de aviões e as companhias aéreas que estão a promover os voos com um só piloto. Como é que as autoridades aeronáuticas e os organismos reguladores vão reagir?

Harter: A Airbus, como um dos fabricantes, - aparentemente motivada pelos clientes, os operadores -, apresentou um pedido de certificação de uma aeronave deste tipo à entidade reguladora europeia. Estão a analisar a questão e o processo de certificação está em curso. (...) O concurso para peritos já foi lançado e estamos à espera que a regulamentação comece.

Euronews: Quando é que podemos esperar que esta questão seja resolvida de uma vez por todas?

Harter: Bem, essa é uma óptima pergunta. O processo de regulamentação deverá começar no outono. Se olharmos para o plano europeu para a segurança da aviação, que é o calendário com que estamos a trabalhar, eles querem pô-lo em prática já em 2027.

Um passarinho contou-me

Talvez seja necessário, hoje em dia, avisar os pilotos de um fenómeno impressionante em Chipre.

A pequena comunidade de Mesana foi invadida por dezenas de milhares de andorinhas migratórias.

As aves pousam em postes de eletricidade e linhas de alta tensão. A razão pela qual as andorinhas se juntam ali apenas entre as seis e as oito da manhã e depois dispersam é um mistério.

Repetem este processo religiosamente durante dois meses de verão, até voarem para África no início de setembro.

Segundo os especialistas, as aves relacionam-se entre si e começam a planear as suas viagens. Pode também ser uma forma de organizar a sua grande comunidade, mas ninguém sabe ao certo.

A tradição local diz que dá azar a quem tentar enfurecer as aves.