Aves de rapina protegem Pompeia contra os pombos

De Luca Palamara

Dez aves de rapina protegem as ruínas romanas de Pompeia de pombos incómodos que constituem um risco para as escavações arqueológicas.

PUBLICIDADE

Gianna sai à noite para guardar as escavações arqueológicas em Pompeia. É um soldado vigilante e eficaz, chamado a controlar o território e a defender a domus de Pompeia do guano dos pombos.

Durante o encerramento de emergência da COVID em 2020, o parque favoreceu a nidificação de um número excessivo de pombos, que afugentaram outras espécies e puseram em perigo os vestígios arqueológicos com o seu guano, que é particularmente corrosivo e pode também causar danos irreversíveis aos elementos arquitectónicos da cidade antiga.

O Parque Arqueológico de Pompeia é um património frágil, que deve ser protegido através do equilíbrio de todos os elementos que o compõem, tal como explica o arquiteto Paolo Mighetto, responsável pelo Parque Arqueológico de Pompeia:

“Uma componente é precisamente a arqueológica, o mineral, os tijolos, as pedras, toda a parte material, tudo o que esta arquitetura sofreu, com os terramotos, a erupção, etc. E depois há a componente natural, que é a componente feita pela vegetação, as plantas e também os animais, por nós próprios, que somos componentes deste património”.

As escavações de Pompeia trazem à mente a arqueologia, a arte, a história, mas este é um verdadeiro parque natural onde a manutenção do equilíbrio das espécies animais e vegetais é tão importante como a preservação dos vestígios da cidade antiga.

Falcoaria com arma para controlar praga em Pompeia

Assim, para eliminar os cerca de 2.000 pombos que tinham feito da antiga cidade de Pompeia a sua casa durante o período de clausura, foram contratadas aves de rapina, treinadas para localizar os pombos nos seus ninhos e eliminá-los, simulando movimentos de caça. As cidades europeias votaram a favor da exterminação da espécie devido ao excesso de população.

Águias e falcões constituem uma equipa de 10 aves de rapina que, desde há dois anos, saem em patrulha três ou mais vezes por semana para eliminar espécies invasoras e nocivas, como pombos, pegas e corvos.

Uma equipa de quatro falcoeiros treina as aves de rapina para identificarem as espécies a afastar e para simularem uma ação predadora, que apenas tem de afastar as outras aves. Esta atividade é necessária devido à natureza particular dos pombos.

“Os equilíbrios nos habitats são restabelecidos. Se a presença de espécies que são pragas pode levar a um empobrecimento da biodiversidade, com o nosso trabalho conseguimos restabelecer o equilíbrio para que outras espécies possam instalar-se e reproduzir-se em paz”.

A falcoaria também era praticada pelos antigos habitantes de Pompeia. Atualmente, é um método ecológico que respeita o ambiente e os animais, mesmo aqueles que Gianna ajuda a manter afastados dos preciosos vestígios arqueológicos.