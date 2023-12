Nesta edição de Qatar 365, recordamos alguns dos momentos emblemáticos de 2023: tradições antigas como o mergulho para caçar pérolas e a tecelagem Sadu.

À medida que 2023 se aproxima do fim, a equipa de Qatar 365 recorda alguns dos seus momentos favoritos do ano.

Comecemos por experiências culinárias inesquecíveis. Laila Humairah elogiou o churrasco sul-coreano e compreendeu por que razão a sua popularidade está a aumentar. E Aadel Haleem fez uma viagem gastronómica com a bloguista local Rachel Morris.

Em 2023, a equipa explorou antigas tradições outrora populares no Qatar. Laila Humairah encontrou-se com um mestre de tecelagem Sadu que mantém vivo o ofício, ensinando-o às gerações futuras.

Charlotte Dubenskij apanhou o barco na costa da península com um dos últimos mergulhadores de pérolas naturais do Qatar. Aadel passou algum tempo com um falcoeiro do Qatar que partilha a sua paixão e conhecimentos com os seus filhos.

Qatar 365 está sempre repleto de experiências culturais diversificadas. A iniciativa "Anos de Culturas" teve lugar no início do ano e Laila assistiu a um fantástico espetáculo de teatro indonésio conhecido como Hayati.

As subculturas também faziam parte do menu. É o caso de um evento único chamado Geekend. Este encontro bianual permite que jogadores, amantes de anime e cosplayers se divirtam, reunidos no mesmo espaço.