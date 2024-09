De Emma De Ruiter com

Rob Bauer afirmou que a Ucrânia tem o direito legal e militar sólido de atacar o interior da Rússia, mas os EUA ainda não o aprovaram.

O chefe do comité militar da NATO disse este sábado que a Ucrânia tem o "direito legal e militar sólido" de atacar o interior da Rússia para ganhar vantagem em combate.

"Qualquer nação que seja atacada tem o direito de se defender. E esse direito não se limita à fronteira da sua própria nação", disse Rob Bauer, no final da reunião anual do comité.

Bauer acrescentou ainda que as nações têm o direito soberano de impor limites às armas que enviam para a Ucrânia. Mas, ao seu lado, numa conferência de imprensa, Karel Řehka, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas checas, deixou claro que o seu país não impõe a Kiev tais restrições de armamento.

"Acreditamos que os ucranianos devem decidir por si próprios como as utilizar", disse Řehka. Mas também chamou a atenção para os riscos políticos e para a possibilidade de uma escalada: "É importante ter em consideração todos os aspetos, incluindo o potencial de escalada e outras coisas".

Estes comentários surgem no momento em que o presidente dos EUA, Joe Biden, está a ponderar a possibilidade de autorizar a Ucrânia a utilizar armas de longo alcance fornecidas pelos norte-americanos e britânicos para atingir a Rússia e dão a entender as divisões sobre a questão.

Ainda não há uma mudança visível na política

Apesar dos contínuos apelos da Ucrânia ao Ocidente para que lhe permita atacar mais profundamente a Rússia, os líderes ocidentais parecem ainda hesitantes.

Biden reuniu-se com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer esta sexta-feira, após a visita a Kiev, esta semana, dos chefes da diplomacia, que foram sujeitos a novas pressões para suavizar as restrições ao armamento. As discussões sobre a autorização de ataques de longo alcance estiveram em cima da mesa, mas nenhuma decisão foi anunciada de imediato.

Os EUA autorizam a Ucrânia a utilizar armas fornecidas pelos EUA em ataques transfronteiriços para contrariar os ataques das forças russas, mas não permite a utilização de mísseis de longo alcance em direção à Rússia.

Sistema de mísseis ATACMS John Hamilton/AP

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy tem vindo a pressionar os EUA e outros aliados no sentido de permitirem que as suas forças utilizem armas ocidentais para atingir bases aéreas e locais de lançamento mais distantes, uma vez que a Rússia intensificou os ataques à rede elétrica e aos serviços públicos da Ucrânia antes do inverno.

Zelenskyy não comentou diretamente a reunião de sábado de manhã, mas disse que mais de 70 drones russos tinham sido lançados contra a Ucrânia durante a noite. A força aérea ucraniana disse mais tarde que 76 drones russos foram avistados, dos quais 72 foram abatidos.

"Precisamos de reforçar a nossa defesa aérea e as nossas capacidades de longo alcance para proteger o nosso povo", escreveu Zelenskyy nas redes sociais. "Estamos a trabalhar neste sentido com todos os parceiros da Ucrânia".

Considerações militares e políticas

A prestação de apoio e formação adicionais à Ucrânia foi um tema fundamental na reunião dos chefes da NATO, mas não ficou claro no sábado se as restrições dos EUA foram discutidas.

Muitas das nações europeias têm apoiado vigorosamente a Ucrânia, em parte porque se preocupam em ser a próxima vítima de uma Rússia com poder.

Na abertura da reunião, o presidente da Chéquia, Petr Pavel, exortou os chefes militares reunidos na sala a serem "claros e abertos na articulação das avaliações e recomendações". "Quanto mais ambíguas forem, menos serão compreendidas a nível político", disse.

Os chefes militares desenvolvem habitualmente planos e recomendações que são depois enviados aos secretários da defesa civis da NATO para discussão e, posteriormente, aos líderes das nações da aliança.

"Queremos enfraquecer o inimigo que nos ataca, não só para combater as flechas que nos atacam, mas também para atacar o arqueiro que, como vemos, opera muitas vezes a partir da Rússia em direção à Ucrânia", disse Bauer. "Em termos militares, há uma boa razão para o fazer, para enfraquecer o inimigo, para enfraquecer as suas linhas logísticas, o combustível e as munições que chegam à frente. É isso que se quer impedir, se possível".

Mas os riscos de escalada também devem ser tomados em consideração, segundo o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, argumentando que um sistema de armas não determinará o sucesso da guerra.

"Há uma série de coisas que entram na equação geral para saber se queremos ou não fornecer esta ou aquela capacidade", disse Austin na sexta-feira. "Não existe uma bala de prata quando se trata de coisas como esta".

Austin referiu ainda que a Ucrânia já foi capaz de atacar dentro da Rússia com os seus próprios sistemas produzidos internamente, incluindo drones.

Avisos da Rússia

As autoridades de Moscovo têm continuado a fazer declarações públicas alertando para o facto de os ataques de longo alcance poderem provocar uma nova escalada entre a Rússia e o Ocidente. Os comentários estão em linha com a narrativa que o Kremlin tem promovido desde o início da guerra, acusando os países da NATO de participação de facto no conflito e ameaçando com uma resposta.

Presidente russo Vladimir Putin Alexander Kazakov/Sputnik

O vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, disse à agência noticiosa estatal Tass, no sábado, que os governos dos EUA e do Reino Unido estavam a empurrar o conflito para uma "escalada descontrolada".

Na sexta-feira, Biden ignorou comentários semelhantes do presidente russo Vladimir Putin, que disse na quinta-feira que permitir ataques de longo alcance "significaria que os países da NATO, os Estados Unidos e os países europeus, estão em guerra com a Rússia".

Questionado sobre o que pensava sobre a ameaça de Putin, Biden respondeu: "Não penso muito sobre Vladimir Putin".