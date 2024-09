Destaque para os pesos pesados no terceiro dia do Grande Prémio de Judo de Zagreb 2024

De Euronews

Ao terceiro dia do Grande Prémio de Judo de Zagreb os pesos pesados subiram ao tatami para mostrar os melhores talentos do judo.

Foram muitos os que competiram pela glória neste terceiro dia de competição do Grande Prémio de Judo de Zagreb 2024.

Em -90kg, parecia que a disputa iria para o Golden Score, mas o húngaro Peter Safrany evitou um ataque e transformou-o num hold down a seu favor. Com menos de 10 segundos no relógio, segurou o caminho para a sua primeira medalha de ouro do Grande Prémio. O vice-presidente da Federação Internacional de Judo (FIJ),Laszlo Toth, entregou as medalhas.**

Com - 78 kg, a judoca holandesa Sanne Van Dijke competiu pela primeira vez no seu novo escalão e provou que se adapta bem a ele. Um novo começo com uma medalha de ouro para a experiente medalhista olímpica e mundial. As medalhas foram entregues pela diretora de educação da FIJ, Sanda Corak.

Na categoria -100kg, o ucraniano Anton Savytskiy conquistou a sua primeira medalha de ouro no Grande Prémio. Uma pontuação de waza-ari foi suficiente para assegurar o primeiro lugar do pódio. As medalhas foram entregues pelo CEO do Harvest Group, Almaz Alsenov.

Em +78kg, a francesa Coralie Hayme conquistou a sua primeira medalha de ouro num Grande Prémio. Um osoto-gari seguido de uma imobilização marcou o seu waza-ari-awasete-ippon para vencer a competição. O diretor de Media & Judo Pela Paz da FIJ, Nicolas Messner entregou as medalhas aos atletas.

Esta foi a terceira participação do judoca japonês Kanta Nakano, de +100kg,no World Judo Tour e onde alcançou, finalmente, o ouro. Um enorme ippon para encerrar o evento. O tesoureiro geral da IJF, Naser Al Tamimi, entregou as medalhas.

Os judocas croatas mostraram grande talento e determinação e o público recompensou-os com aplausos neste terceiro dia do Grande Prémio de Zagreb!