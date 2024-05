Pesos pesados dominam em Abu Dhabi

De Euronews

Kotsoiev superou Elnahas (-100 quilos) e deu a segunda medalha de ouro ao Azerbaijão. Kim foi mais forte do que Tushishvili e arrecadou a medalha de ouro na categoria de +100 quilos. No setor feminino, em +78 quilos, Tomita levou a melhor sobre Ozdemir.

Shady Elnahas, do Canadá, teve um dia fantástico e procurava o primeiro ouro canadiano em Abu Dhabi. Só que Zelym Kotsoiev, do Azerbaijão, também estave em grande forma, fazendo prever uma final equilibrada.

No duelo decisivo em -100 quilos, Kotsoiev aplicou uma técnica de sacrifício para pontuar com um waza-ari e travou o avanço de Elnahas para conquistar o dorsal vermelho, dando uma segunda medalha de ouro ao Azerbaijão.

"Quando o meu pai veio comigo para o judo, sonhou que eu seria campeão do mundo e hoje o sonho do meu pai tornou-se realidade. Mas agora estou muito feliz, estou um pouco em choque - não é um pouco, é muito em choque", confessou Kotsoiev.

Em +78 quilos, Wakaba Tomita, do Japão, tinha pela frente na final a turca Kayra Ozdemir. Foi uma luta dura pela medalha de ouro que terminou com uma queda e com a japonesa a assegurar o título mundial.

"Há nove anos, ganhei uma medalha de ouro aqui em Abu Dhabi, nos campeonatos do mundo de juniores, por isso tinha muita confiança em ganhar o ouro aqui novamente", notou Tomita.

Em +100 quilos, Guram Tushishvili estava a tentar igualar o título de 2018 mas do outro lado estava Minjong Kim, também à procura do ouro. Na final, um rápido contra-ataque que conduziu a uma imobilização fez com que Kim garantisse o lugar mais alto do pódio.

"Podia ter sido um desfecho difícil, mas como ganhei o ouro, tenho uma recordação de amor por Abu Dhabi", disse Kim.

Este foi o último dia da competição individual no Campeonato do Mundo de Judo de 2024 em Abu Dhabi! Dos 15 campeões mundiais, 12 conquistaram o dorsal vermelho pela primeira vez.

Esta sexta-feira traz o último dia do torneio com a prova de equipas mistas.