Estado da União: Política de fronteiras da Alemanha e febre da campanha eleitoral nos EUA

De Stefan Grobe

Esta semana, o Estado da União centra-se na última ronda de política de imigração na Alemanha e nos padrões de voto nos EUA e noutros países.

As recentes vitórias da extrema-direita nas eleições regionais da Alemanha de Leste continuaram a fazer furor esta semana, enquanto a coligação de centro-esquerda do chanceler Olaf Scholz tentava recuperar a iniciativa.

Numa tentativa de reprimir ainda mais a imigração ilegal, a Alemanha está agora a reforçar os controlos nas suas fronteiras, pondo em causa - pelo menos durante seis meses - o sistema de Schengen, o espaço europeu de livre circulação sem vistos.

Isto em reação a um aumento de 33% das passagens irregulares nas fronteiras, de acordo com os últimos números oficiais.

“Vamos, por conseguinte, alargar os nossos controlos fronteiriços temporários a todas as fronteiras terrestres alemãs”, declarou a Ministra do Interior alemã, Nancy Faeser. “Isto serve para limitar ainda mais a migração irregular e para proteger contra os graves perigos colocados pelo terrorismo islâmico e pela criminalidade grave.”

Com esta medida, a coligação no poder espera reconquistar os eleitores nas próximas eleições regionais na Alemanha de Leste, daqui a uma semana.

Budapeste ameaça enviar requerentes de asilo para Bruxelas

Entretanto, a mais recente polémica entre a Comissão Europeia e a Hungria sobre imigração está prestes a agravar-se.

Budapeste prometeu retaliar contra uma coima de 200 milhões de euros imposta pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias por causa do tratamento dado pela Hungria aos requerentes de asilo.

“Se a União Europeia, Bruxelas, quiser obrigar a Hungria a deixar entrar os imigrantes ilegais (...), então a Hungria, depois de seguir os procedimentos europeus, oferecerá a esses imigrantes ilegais, voluntariamente e gratuitamente, uma viagem só de ida para Bruxelas”, disse o secretário de Estado do Interior húngaro, Bence Rétvári. “Se Bruxelas quer migrantes, pode arranjá-los”.

A ameaça de Budapeste suscitou fortes críticas por parte da Bélgica e da Comissão Europeia.

Ainda não houve nenhuma transferência de autocarros, e talvez nunca venha a acontecer.

No entanto, o recente foco na imigração mostra como a ascensão do populismo nas eleições europeias ao longo do ano está a influenciar o debate político.

Por falar em debate, nos Estados Unidos, onde o populismo de extrema-direita está a fazer uma nova corrida à presidência, Donald Trump e Kamala Harris enfrentaram-se naquele que foi provavelmente o seu único debate televisivo.

As sondagens realizadas imediatamente a seguir viram Harris como a clara vencedora - mas a corrida continua renhida.

Uma corrida que ambas as campanhas afirmam ser muito importante para a sobrevivência da democracia.

Idade e género são importantes na votação nos EUA

Para mais informações, falámos com Ben Ansell, cientista político da Universidade de Oxford, apresentador do podcast “What's Wrong with Democracy?” e autor de “Why Politics Fails”.

Euronews: A democracia está em declínio e as eleições de 2024 refletem isso?

Ben Ansell: Este ano, 4 mil milhões de pessoas foram às urnas para votar. Metade delas em países com eleições livres e justas. E, na sua maioria, os resultados dessas eleições devem encorajar-nos. Assim, por exemplo, na Turquia, [o Presidente Recep Tayyip] Erdoğan não conseguiu controlar algumas das cidades locais. Por isso, ele está mais ou menos na defesa. Narendra Modi teve uma eleição justa e livre, mas uma eleição que as pessoas pensavam que ele iria dominar e fortalecer. O seu desempenho foi pior do que o esperado. No ano passado, o PiS na Polónia acabou por perder. Na verdade, em muitos locais onde estávamos preocupados com o enfraquecimento da democracia, este não se verificou.

Com as eleições presidenciais americanas ao virar da esquina, será que as políticas de identidade e a desinformação estão a destruir a democracia?

O tipo de política de identidade que é utilizada na desinformação que entusiasma as pessoas sempre esteve connosco, mas as pessoas sempre votaram de acordo com a sua demografia. De facto, o que estamos a ver nas eleições americanas, com o voto dos hispânicos e dos afro-americanos, é muito semelhante a 2008 e talvez também à década de 1990. Assim, o facto de as pessoas votarem de acordo com as suas identidades não é nada de novo na política americana. O que é novo talvez seja

Este ano tem havido um foco especial nos eleitores que votam pela primeira vez - o que podemos esperar deles nas eleições americanas?

Kamala Harris tem uma vantagem entre os americanos mais jovens e é por isso que está a mudar a narrativa de Joe Biden. E Biden saiu-se muito bem, talvez não surpreendentemente, entre os cidadãos seniores dos Estados Unidos da América, reduzindo a vantagem de Trump nessa área. Mas perdeu muitos eleitores jovens preocupados com Gaza, sim, mas também preocupados com a inflação, preocupados com o mercado imobiliário e preocupados em votar em alguém na casa dos 80 anos. Por isso, suspeito que veremos muito mais jovens a votar do que teríamos visto com Biden. E nas eleições mais recentes.

Há também uma crescente divisão de género no que diz respeito ao voto, as mulheres votam de forma diferente dos homens.

Sempre foi verdade que as mulheres e os homens votam de forma diferente. Mas o que é novo hoje em dia é que a diferença entre géneros é enorme. Certo? Neste momento, parece que há uma diferença de género de 20 pontos. Portanto, se quisermos, Harris tem mais dez pontos junto das mulheres e Trump mais dez junto dos homens. É uma diferença enorme. Agora as mulheres votam mais. Por isso, de facto, essa é uma vantagem para Kamala Harris. Porque é que isso está a acontecer mais? Esta eleição pode dever-se ao facto de ter uma mulher nas urnas, mas penso que é mais provável que seja por causa do aborto.