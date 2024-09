Estado da União: Scholz é um chanceler de plantão?

De Stefan Grobe

Esta edição do Estado da União debruça-se sobre as consequências das eleições regionais na Alemanha, a última polémica entre a Hungria e a UE e a recusa da Mongólia em prender Vladimir Putin.

Se gosta de acompanhar os altos e baixos dos conflitos entre a União Europeia e a Hungria, esta semana teve um dia em cheio.

O governo anti-imigração de Budapeste ignorou o prazo para pagar uma multa de 200 milhões de euros imposta pelo Tribunal de Justiça Europeu.

Os juízes consideraram que a Hungria cometeu uma “violação sem precedentes e excecionalmente grave do direito da UE” quando impôs restrições de longa data ao direito de asilo.

O litígio remonta a 2020, quando as autoridades húngaras foram fortemente criticadas por manterem os requerentes de asilo nas chamadas zonas de trânsito em condições semelhantes às de uma prisão.

Agora, a Comissão Europeia deu início a um procedimento para cobrar a coima de 200 milhões de euros.

“Temos o regulamento financeiro em vigor, não há qualquer margem de manobra. Temos de seguir os procedimentos aplicáveis”, afirmou o porta-voz da Comissão Europeia, Balazs Ujvari. “Enviámos um segundo pedido em conformidade com o procedimento. Isto dá à Hungria 15 dias de calendário para efetuar o pagamento em causa”.

Veremos o que acontece dentro de duas semanas.

A extrema-direita ganha terreno na Alemanha

No entanto, o choque da semana não foi a recusa da Hungria em pagar a sua multa, mas o resultado das eleições regionais na Alemanha de Leste.

Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um partido de extrema-direita e fascista emergiu como a força mais forte numa eleição estatal.

Um choque, mas não uma surpresa. O chanceler alemão Olaf Scholz estava à espera.

Ainda antes do dia das eleições, anunciou uma política de imigração mais dura, numa tentativa vã de estancar a sangria do seu Partido Social-Democrata nas urnas.

A Alemanha começou a deportar os cidadãos afegãos com registo criminal para o seu país de origem.

Agora, o colega de Scholz a sul da fronteira, na Áustria, anunciou deportações diretas também para o Afeganistão e a Síria.

Viena está a trabalhar em estreita colaboração com Berlim.

“Os repatriamentos para o Afeganistão e a Síria já não são tabu, mas fazem agora parte da forma como podemos efetivamente lidar com a questão da migração ilegal e dos criminosos”, disse o chanceler austríaco Karl Nehammer.

“Isto significa que são necessárias muitas medidas neste domínio e a Áustria deu um contributo significativo”.

"Eles prosperam com a instabilidade"

Falámos com Rafael Loss, membro do Conselho Europeu de Relações Externas, em Berlim, sobre este assunto.

Euronews: A posição mais dura de Olaf Scholz relativamente à imigração não o ajudou nas eleições. Existe o risco de o seu governo abandonar outras posições políticas, como a da Ucrânia, para agradar às multidões populistas?

Loss: Há certamente um risco. Penso que o governo federal, em colaboração com a oposição democrática, a União dos Conservadores Cristãos, está a tentar encontrar uma forma de responder à vitória eleitoral da AfD [Alternativa para a Alemanha] e da BSW [Aliança Sahra Wagenknecht] na Saxónia e na Turíngia, no domingo. E a política de migração parece ser certamente uma das áreas que identificaram como necessitando de ser trabalhada. Mas menos ênfase em questões como a Ucrânia, a transformação energética, as questões algo polémicas.

Os resultados na Alemanha de Leste foram mais simbólicos do que substanciais? Estamos a falar de dois pequenos Estados com uma população conjunta de sete por cento do total da Alemanha.

Loss: É certamente importante manter as coisas em perspetiva. Tem razão quando diz que a Saxónia e a Turíngia não são os maiores dos 16 Estados da Alemanha. Mas é a primeira vez que um partido de extrema-direita tem 30%, um terço dos lugares num parlamento estadual ou federal na Alemanha desde 1949, desde a fundação da República Federal. É, portanto, de certa forma, um momento decisivo que confere ao AfD e ao BSW fortes poderes, formais e informais, para influenciar a política. Mas, mais importante ainda, penso que o seu sucesso significa que os outros partidos têm de lhes responder, têm de responder às suas iniciativas, à sua retórica. E o AfD e o BSW têm pouco interesse na estabilidade e na ordem. Eles prosperam com a instabilidade.

O chanceler Olaf Scholz classificou os resultados como “amargos”, instando os outros partidos a manter a extrema-direita fora do poder, o que os forçaria a coligações ideologicamente confusas. Será este um caminho de sucesso?

Loss: Parece-me que este é o caminho a seguir, independentemente de os decisores políticos alemães gostarem ou não. O espetro político está a tornar-se mais fragmentado. A extrema-direita e a extrema-esquerda são forças políticas a ter em conta. E isso significa que os partidos políticos centristas, aqueles que têm um forte compromisso democrático, têm de encontrar novas formas de cooperar eficazmente, não só para fazer avançar questões políticas importantes, mas também para mostrar aos eleitores que a governação democrática pode produzir resultados.

Nesta altura, é difícil perceber como é que Scholz pode sobreviver politicamente às eleições federais daqui a um ano, apesar de ter provado, vezes sem conta, que tem resistência política e que não pode ser subestimado. O que pensa?

Loss: As questões que estão a circular em Berlim prendem-se certamente com a sua sobrevivência política, que, desta vez, deve ser contada. Mas há certamente questões que estão a surgir. O SPD, o partido de Olaf Scholz, está a tentar manter o silêncio nesta altura, porque daqui a duas semanas e meia há outras eleições estaduais em Brandenburgo. Mas depois, se os resultados para o SPD forem tão desastrosos como na Saxónia e na Turíngia, tenho dificuldade em acreditar que Olaf Scholz ainda esteja tão confortável no seu lugar de líder como está agora.

Putin vai à Mongólia

Esta semana, um país que raramente é notícia, a Mongólia, fez manchetes... por não ter prendido Vladimir Putin.

A visita de Putin ao país vizinho da Ásia Oriental foi a sua primeira deslocação a um Estado signatário do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de Haia.

Há cerca de 18 meses, o TPI emitiu um mandado de captura contra Putin por alegados crimes de guerra relacionados com a invasão total da Ucrânia pela Rússia.

Os membros do Tribunal são obrigados por tratado a deter os suspeitos - algo que a Mongólia optou por não fazer.

Em vez disso, o presidente russo foi recebido na capital, Ulaanbaatar, por uma guarda de honra vestida com uniformes semelhantes aos do governante do século XIII, Genghis Khan.

A Ucrânia e a UE apelaram à Mongólia para que cumprisse as suas obrigações e colocasse Putin sob prisão - sem sucesso.