Hungria não cumpriu prazo para pagar coima de 200 milhões de euros imposta pelo TJUE

Depois de não ter cumprido a primeira data, a Hungria tem até 17 de setembro para pagar os 200 milhões de euros referentes às restrições de longa data ao direito de asilo.

PUBLICIDADE

A Hungria não cumpriu o primeiro prazo para pagar a coima de 200 milhões de euros imposta pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), o que levou Bruxelas a enviar um segundo pedido de pagamento e a preparar o terreno para um confronto direto iminente.

O TJUE estabeleceu como novo prazo o dia 17 de setembro, sendo que se Budapeste não transferir o montante até esta data, a Comissão Europeia, que é obrigada a garantir que os Estados-membros cumprem as decisões do TJUE, lançará o chamado "procedimento de compensação" e deduzirá os 200 milhões de euros da parte do orçamento da União Europeia (UE) que cabe à Hungria, parte da qual continua congelada devido ao declínio do Estado de direito.

"Não há qualquer margem de manobra. Temos de seguir os procedimentos aplicáveis", afirmou um porta-voz da Comissão Europeia na segunda-feira.

Numa decisão emitida em junho, o TJUE considerou que a Hungria tinha cometido uma "violação sem precedentes e excecionalmente grave do direito da UE" devido às restrições de longa data do país ao direito de asilo.

O litígio remonta a dezembro de 2020, quando o tribunal indicou pela primeira vez que a Hungria, sob o comando do primeiro-ministro Viktor Orbán, tinha limitado o acesso aos procedimentos de asilo para os requerentes de proteção internacional, tornando "praticamente impossível" a apresentação de pedidos. As autoridades húngaras foram também acusadas de manter ilegalmente os requerentes de asilo nas chamadas "zonas de trânsito", em condições semelhantes às da detenção, e de violar o seu direito de recurso.

Esta prática "sistemática", segundo o tribunal, implicava também que a polícia húngara escoltasse à força os nacionais de países terceiros que tinham chegado irregularmente à Hungria para uma "faixa de terra desprovida de quaisquer infraestruturas", não lhes deixando outra alternativa que não fosse a Sérvia.

Budapeste contestou vigorosamente as acusações e argumentou que a pressão migratória em toda a UE justificava as derrogações, mas o tribunal rejeitou este ponto.

Como a Hungria ignorou o veredito de 2020, a Comissão Europeia intentou uma nova ação judicial, que resultou na decisão de junho. Os juízes concluíram que a Hungria estava a "ignorar o princípio da cooperação sincera" e a "fugir deliberadamente" à aplicação da legislação de asilo do bloco, com efeitos em cadeia para os Estados-membros vizinhos.

"Este comportamento constitui uma séria ameaça à unidade do direito da UE, que tem um impacto extraordinariamente grave tanto nos interesses privados, em particular nos interesses dos requerentes de asilo, como no interesse público", afirmaram os juízes.

Em consequência das infrações, o TJUE impôs uma coima de 200 milhões de euros. Viktor Orbán descreveu a decisão do tribunal como "ultrajante e inaceitável".

"Parece que os imigrantes ilegais são mais importantes para os burocratas de Bruxelas do que os seus próprios cidadãos europeus", afirmou Orbán.

Hungria teve 45 dias para pagar coima

A Comissão Europeia enviou o primeiro pedido de pagamento a 16 de julho, dando à Hungria 45 dias de calendário para efetuar a transação. O prazo terminou na passada sexta-feira e o dinheiro não foi transferido. Por esse motivo, a Comissão enviou um segundo pedido de pagamento na segunda-feira, com um prazo suplementar de 15 dias para responder.

Se Budapeste não ceder, a Comissão acionará o "procedimento de compensação" e "identificará os pagamentos futuros à Hungria a partir do orçamento da UE e deduzirá o montante em causa", explicou um porta-voz.

Por outro lado, o executivo está a analisar a multa diária de um milhão de euros que o TJUE também aplicou à Hungria e que aumenta a cada dia, dado que o governo continua a ignorar o acórdão de junho. Budapeste tem até 31 de setembro para explicar que tipo de medidas, se as houver, introduziu para levantar as restrições ao direito de asilo.

"Dependendo do conteúdo dessa resposta, avançaremos ou não com o pedido de pagamento da coima diária de 1 milhão de euros", acrescentou o porta-voz.

PUBLICIDADE

É pouco provável que a Hungria ceda tão cedo - de facto, parece mais do que disposta a transformar a questão num verdadeiro confronto político.

No mês passado, Gergely Gulyás, ministro do gabinete do primeiro-ministro, reiterou a recusa do seu governo em cumprir a decisão do TJUE e ameaçoutransportar os imigrantespara as capitais belgas como retaliação pela multa exorbitante.

"Se Bruxelas quer migrantes, vai tê-los", disse Gulyás. "Daremos a todos um bilhete de ida se a UE tornar impossível travar a migração na fronteira externa", acrescentou.