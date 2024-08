Hungria já respondeu a UE sobre preocupações com flexibilização de vistos para russos

Budapeste afirma que o seu sistema de cartão nacional tem em conta as regras da UE e os potenciais riscos de segurança.

O Governo húngaro respondeu ao pedido de explicação de Bruxelas sobre a flexibilização dos requisitos de entrada para os cidadãos russos e bielorrussos, rejeitando as preocupações de que tal possa comprometer a segurança da zona de livre circulação de Schengen.

Bóka János, ministro húngaro dos Assuntos Europeus, partilhou na sua rede social X, na quarta-feira, uma carta do ministro húngaro dos Assuntos Internos, Sándor Pintér, que afirma que o sistema do Cartão Nacional - que foi recentemente alargado a russos e bielorrussos - será emitido "de acordo com o quadro relevante da UE e com a devida consideração dos riscos de segurança envolvidos".

Sándor Pintér escreveu também que a Hungria "continua a dar grande importância à proteção da sua segurança nacional e à segurança do espaço Schengen no seu conjunto."

O sistema de imigração do Cartão Nacional da Hungria - agora aberto à Rússia e à Bielorrússia, bem como à Ucrânia e a vários países dos Balcãs Ocidentais - permite que os "trabalhadores convidados" permaneçam no país durante dois anos, renováveis por mais três, e pode abrir caminho à residência permanente.

A comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, tinha dado ao governo húngaro um prazo até 19 de agosto para responder à sua carta, prazo esse que foi ultrapassado em dois dias. Um porta-voz da Comissão confirmou na terça-feira (20 de agosto) que estava "em contacto com as autoridades húngaras" e que esperava a sua resposta.

"É muito importante não tirar conclusões precipitadas, porque ainda é muito cedo para determinar quais as implicações (...) deste regime no que respeita à legislação da UE", explicou o porta-voz na altura.

"No que diz respeito ao nosso acervo e às regras de Schengen, a Hungria continua vinculada às regras de Schengen, o que significa que tem de haver controlos muito rigorosos, não só se a pessoa possui um visto, ou uma autorização de residência válida, mas também se tem de haver controlos de segurança rigorosos", acrescentou.

O executivo deverá agora avaliar as respostas dadas por Budapeste a uma série de questões colocadas por Johansson.

Bloco preocupado com "espiões e sabotadores russos"

Ylva Johansson escreveu ao homólogo húngaro a 1 de agosto, manifestando a sua preocupação com o facto de as recentes alterações ao regime poderem dar "acesso fácil à UE a potenciais espiões e sabotadores russos", pondo em risco a segurança do espaço Schengen sem passaportes. "Se o seu sistema de acesso fácil constituir um risco, atuaremos", avisou Johansson na sua carta.

O bloco teme que a inclusão de russos e bielorrussos no esquema possa levar a uma "evasão de facto " das medidas que colocou em segurança para se proteger das ameaças de segurança russas desde que Moscovo lançou a sua invasão total da Ucrânia em 2022.

Essas medidas incluíram a suspensão de um acordo de facilitação de vistos com a Rússia, o encerramento do espaço aéreo aos voos operados pela Rússia e restrições rigorosas às viagens terrestres para os países limítrofes da UE.

No entanto, o governo húngaro afirma que os requerentes serão submetidos ao mesmo processo rigoroso de análise que as outras autorizações, salientando que a Comissão nunca manifestou preocupações quanto aos processos atualmente em vigor.

Acrescenta que a Hungria é responsável por apenas uma "fração" das autorizações de residência atualmente emitidas a cidadãos russos e bielorrussos nos 27 Estados-membros da UE.

No centro das preocupações de Bruxelas está uma potencial porta traseira para o espaço Schengen - que elimina os controlos fronteiriços entre 29 países europeus - para indivíduos que representem um sério risco de segurança para o bloco.

Embora cada país da UE seja livre de conceber a sua própria política de vistos, a Comissão poderia intervir se considerasse que as decisões de um país violam as regras mínimas comuns impostas por Bruxelas.

Oito países nórdicos e bálticos - Dinamarca, Estónia, Finlândia, Islândia, Letónia, Lituânia, Noruega e Suécia - também se pronunciaram sobre a questão através de uma carta de 15 de agosto dirigida a Johansson, na qual manifestam a sua profunda preocupação com o regime e instam a Comissão a agir.