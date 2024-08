O sistema de cartão nacional da Hungria simplifica os procedimentos de obtenção de vistos e os controlos de segurança para os "trabalhadores convidados" provenientes da Rússia e da Bielorrússia.

A Comissão Europeia pediu à Hungria que explicasse a sua recente decisão de flexibilizar a obrigação de vistopara os cidadãos russos e bielorrussos, o que Bruxelas receia que "possa levar a uma evasão de facto " das restrições do bloco e minar os padrões de segurança em todo o espaço Schengen sem passaportes.

"A Rússia é uma ameaça à segurança. Precisamos de mais e não de menos vigilância. Permitir que potenciais espiões e sabotadores russos tenham acesso fácil à UE comprometeria a segurança de todos nós", afirmou Ylva Johansson, Comissária Europeia para os Assuntos Internos.

"Se o seu sistema de acesso fácil constituir um risco, atuaremos", confirmou.

Numa carta dirigida ao Ministério do Interior húngaro, datada de 1 de agosto, Johansson questiona as novas alterações ao sistema do Cartão Nacional do país, que simplifica os procedimentos de obtenção de vistos e de verificação dos antecedentes de segurança dos "trabalhadores convidados" em setores específicos.

O cartão tem uma duração de dois anos e pode ser renovado por mais três, o que permite obter a autorização de residência permanente.

No princípio de julho, coincidindo com o início da presidência húngara do Conselho da UE e com a controversa viagem de Viktor Orbán a Moscovo, o país alargou o cartão nacional aos cidadãos da Rússia e da Bielorrússia. Anteriormente, o cartão estava aberto a requerentes da Ucrânia, Bósnia-Herzegovina, Macedónia do Norte, Moldávia, Montenegro e Sérvia.

Budapeste afirma que muitos destes trabalhadores serão contratados para a construção de uma central nuclear com tecnologia russa, que Orbán tem insistido que seja poupada às sanções.

A atualização passou inicialmente despercebida até que Manfred Weber, presidente do Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, enviou uma carta no final de julho ao Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, exigindo uma discussão ao nível dos dirigentes.

As novas regras, "questionáveis", "criam graves lacunas para atividades de espionagem" e podem permitir que "um grande número de russos entre na Hungria com uma supervisão mínima, o que representa um sério risco para a segurança nacional", afirmou Weber na sua carta, noticiada em primeiro lugar pelo FT.

O porta-voz de Orbán descreveu as palavras de Weber como "absurdas e hipócritas" e disse que o sistema de migração da Hungria é o "mais rigoroso" do bloco.

"Consequências adequadas"

A Comissão, que tem a tarefa de garantir que a legislação nacional está em conformidade com as normas da UE, entrou na noite de quinta-feira na crescente controvérsia.

"Devemos manter-nos vigilantes, uma vez que a Rússia utiliza todos os instrumentos não convencionais para desestabilizar a União Europeia e os seus valores", afirma Johansson na sua missiva.

No centro das preocupações da Comissão está o funcionamento do espaço Schengen, uma vasta região que engloba 450 milhões de cidadãos de 29 países europeus e onde os controlos fronteiriços foram abolidos para permitir o trânsito contínuo de pessoas.

Embora cada Estado-Membro tenha o direito de conceber e aplicar os seus próprios requisitos em matéria de vistos, todos eles estão vinculados a um conjunto comum de regras mínimas para garantir a uniformidade do bloco. Quando um nacional de um país terceiro é autorizado a entrar num país Schengen, pode circular livremente em todo o espaço, o que significa que as autoridades têm de confiar nas decisões umas das outras.

Qualquer esquema para atrair trabalhadores estrangeiros "tem de ser cuidadosamente equilibrado para não pôr em risco a integridade do nosso espaço comum sem controlos nas fronteiras internas e para considerar devidamente as potenciais implicações de segurança", escreveu Johansson.

"É da maior importância ter em conta as considerações de segurança e de migração de todos os outros Estados Schengen."

Apesar do vasto conjunto de sanções impostas desde o início da guerra na Ucrânia, os cidadãos russos e bielorrussos continuam a ser autorizados a entrar no território da UE. No entanto, o encerramento do espaço aéreo aos voos operados pela Rússia e as restrições rigorosas às viagens terrestres dificultam a entrada desses cidadãos no bloco.

No verão de 2022, a UE suspendeu o seu acordo de facilitação de vistos com a Rússia e concordou em intensificar o controlo dos futuros pedidos apresentados por turistas russos.

O Cartão Nacional da Hungria pode pôr em causa este quadro coletivo, alerta Johansson, uma vez que pode enfraquecer a obrigação de "avaliar se os indivíduos que atravessam a fronteira externa representam uma ameaça para a ordem pública, a segurança interna, a saúde pública ou as relações internacionais", bem como a aplicação de sanções.

Budapeste tem até 19 de agosto para responder a uma série de perguntas anexas à carta do Comissário, que não foram tornadas públicas. Depois disso, Bruxelas "tirará as devidas consequências".