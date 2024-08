Bruxelas aguarda explicações de Hungria sobre regime de vistos para os russos

O ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro acusou os governos europeus de visarem Budapeste com uma "campanha de mentiras" sobre o regime de entrada.

PUBLICIDADE

O prazo para a Hungria explicar a flexibilização dos requisitos de entrada para cidadãos russos e bielorrussos termina na segunda-feira, numa altura em que a frustração com a política externa desonesta de Viktor Orbán aumenta nas capitais da UE.

Numa carta dirigida ao seu homólogo húngaro, no início deste mês, a diretora-geral dos Assuntos Internos da UE, Ylva Johansson, pediu ao Governo de Budapeste que explicasse as recentes alterações introduzidas no regime de imigração do Cartão Nacional, que facilitam a entrada de russos e bielorrussos no país para trabalhar.

O regime concede uma estadia de dois anos, renovável por mais três, aos "trabalhadores convidados", mas pode abrir caminho à residência permanente.

A Hungria alargou o regime, inicialmente disponível para os cidadãos sérvios e ucranianos, aos países candidatos à UE - Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedónia do Norte e Moldávia - bem como à Bielorrússia e à Rússia.

Bruxelas afirma que estas alterações podem permitir o acesso fácil à UE de "potenciais espiões e sabotadores russos", pondo em risco a segurança do espaço Schengen sem passaportes.

"Se o seu esquema de acesso fácil constituir um risco, atuaremos", avisou Johansson na sua carta.

Uma fonte da Comissão Europeia confirmou à Euronews, na segunda-feira, que o executivo está pronto a avaliar a "conformidade deste esquema e o seu potencial impacto nas obrigações da Hungria ao abrigo da legislação da UE", assim que receber uma resposta do governo húngaro.

Oito países nórdicos e bálticos - Dinamarca, Estónia, Finlândia, Islândia, Letónia, Lituânia, Noruega e Suécia - pronunciaram-se sobre o assunto através de uma carta enviada a Johansson a 15 de agosto, na qual manifestam a sua profunda preocupação com o regime.

"Estamos preocupados com o facto de esta decisão poder constituir um grave risco de segurança para todos os Estados-Membros", afirmam os ministros dos Negócios Estrangeiros, dos Assuntos Internos e da Justiça. "A resposta da Hungria, a vossa análise e os próximos passos serão da maior importância para garantir a nossa segurança nacional".

Os oito países fazem parte da zona de livre circulação Schengen da Europa.

Resposta do ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro

O ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, Péter Szijjártó, respondeu durante o fim de semana acusando os seus homólogos bálticos e nórdicos de venderem mentiras.

Sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy az észak-európai és balti kollégáink tovább folytatják hazugsághadjáratukat... Posted by Szijjártó Péter on Saturday, August 17, 2024

Numa publicação de Facebook, Szijjártó escreveu. "A inclusão de cidadãos russos e bielorrussos no programa do Cartão Nacional não representa qualquer risco de segurança do ponto de vista do espaço Schengen, uma vez que estas pessoas devem continuar a ser submetidas a um controlo exaustivo para entrar e permanecer na Hungria. Todas as afirmações em contrário dos colegas do norte da Europa e do Báltico, que estão cegos pela sua adesão ao campo pró-guerra, são pura mentira."

A UE suspendeu o seu acordo de facilitação de vistos com a Rússia em resposta à invasão da Ucrânia em 2022, tornando mais caro e oneroso o acesso dos cidadãos russos e bielorrussos ao bloco.

Também fechou o seu espaço aéreo aos voos operados pela Rússia e restringiu severamente as viagens terrestres através da fronteira do bloco com a Rússia.

O executivo da UE receia que essas medidas e o seu impacto sejam agora postas em causa, com a Hungria a proporcionar uma porta de entrada para os russos e os bielorrussos no espaço Schengen, que elimina os controlos fronteiriços entre 29 países europeus para facilitar o trânsito de pessoas.

PUBLICIDADE

Embora cada país da UE seja livre de conceber a sua própria política de vistos, a Comissão poderá intervir se considerar que as decisões de um país violam as regras mínimas comuns impostas por Bruxelas.

Quaisquer esquemas para atrair trabalhadores estrangeiros "têm de ser cuidadosamente equilibrados para não pôr em risco a integridade do nosso espaço comum sem controlos nas fronteiras internas e para considerar devidamente as potenciais implicações de segurança", escreveu Johansson.

Relações Bruxelas-Budapeste em mínimos históricos

As últimas consequências aumentam as tensões entre Bruxelas e Budapeste.

As relações, há muito tensas, atingiram um mínimo histórico em julho, quando o primeiro-ministro Orbán se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo, no âmbito de uma autoproclamada missão de paz, que os dirigentes da UE consideraram uma provocação.

PUBLICIDADE

A viagem de Orbán a Moscovo coincidiu com o início da presidência rotativa de seis meses do Conselho da UE por parte da Hungria, o que provocou uma forte reação contra o que foi visto como uma tentativa de sequestro da política externa da UE.

Vários ministros da UE manifestaram a sua exasperação com Orbán, que tem sistematicamente feito descarrilar as decisões críticas da UE sobre o apoio à Ucrânia.

É de lembrar que a Hungria continua a bloquear a libertação de ajuda no valor de 6,6 mil milhões de euros ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (EPD), impedindo os Estados-Membros de serem parcialmente reembolsados pelos fornecimentos que enviam a Kiev.