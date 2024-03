Vitaly Smolnikov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Alexei Navalny morreu há 40 dias - Direitos de autor Vitaly Smolnikov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Alexei Navalny morreu há 40 dias - Direitos de autor Vitaly Smolnikov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

De Euronews

Entre as pessoas que marcaram presença na cerimónia de homenagem a Alexei Navalny estava o vencedor do Prémio Nobel da Paz Dmitry Muratov. Os líderes da UE culparam “a Rússia de Putin” pela morte do antigo principal opositor russo.