Estes são os cinco países europeus onde deve abrir uma empresa

A Euronews Business revela onde na Europa os empresários podem ter mais facilidade em lidar com os desafios da criação de uma empresa.

Criar uma pequena ou média empresa na Europa não tem de ser tão assustador como a maioria das pessoas pensa. Embora alguns países do continente possam ter regulamentos mais rigorosos que podem ser difíceis para os cidadãos de países terceiros, outros são muito abertos e acolhedores para os investidores e empresários nacionais e estrangeiros.

Na sequência da COVID-19 e do impacto da crise energética, a Europa tem vindo a fazer mais para apoiar e acolher as PME. Atualmente, dispõe de uma série de regimes de financiamento e apoio às pequenas e médias empresas, como o Programa do Mercado Único, o Mecanismo Interligar a Europa (MIE) e o Horizonte Europa. Dispõe também de uma série de ferramentas de conhecimento, como o portal de empresas Your Europe, a Enterprise Europe Network e o Erasmus para jovens empresários.

UE com 24,4 milhões de PME em 2023

De acordo com o Statista, em 2023, a União Europeia tinha cerca de 24,4 milhões de pequenas e médias empresas (PME), empregando quase 85 milhões de pessoas. Estas constituíam cerca de 99,8% de todas as empresas em funcionamento no continente e eram a espinha dorsal das regiões e cidades mais pequenas.

A facilidade de fazer negócios em qualquer país significa ter em consideração alguns factores-chave. O índice Ease of Doing Business do Banco Mundial classificou-os em 10 parâmetros. Estes incluem:

Iniciar um negócio

Obtenção de licenças de construção

Obter eletricidade

Registo de propriedades

Obtenção de crédito

Proteção dos investidores minoritários

Pagamento de impostos

Comércio transfronteiriço

Execução de contratos

Resolução de insolvências

Embora nem todos os países possam ser os melhores em todas as categorias acima enumeradas, eis alguns dos países mais fáceis da Europa para criar uma empresa:

Irlanda

A República da Irlanda é uma das escolhas mais populares para começar um negócio na Europa, devido ao facto de ser uma economia de elevado rendimento e muito desenvolvida digitalmente. De acordo com o 1Office, a utilização de smartphones atingiu os 90%, com o acesso à Internet nos agregados familiares a atingir também os 92%, criando uma boa base para empresas com produtos tecnológicos e digitais. Com a Enterprise Ireland a investir em cerca de 200 startups todos os anos, o país envia uma mensagem muito forte e acolhedora aos empresários de todo o mundo.

De acordo com o estudo do Banco Mundial "Doing Business in the European Union 2020: Estudo sobre a Irlanda, várias cidades irlandesas estão bem classificadas em muitos dos parâmetros acima referidos. As empresas podem executar contratos muito rapidamente e obter eletricidade sem problemas em Cork. Dublin também tem bons resultados no que respeita a estes dois aspectos, bem como à criação de empresas. Waterford é mais eficiente na emissão de licenças de construção, enquanto Galway é melhor no registo de propriedades, bem como na criação de empresas.

O facto de a Irlanda ser membro da União Europeia, da OCDE e da zona euro, bem como de utilizar o euro e ter o inglês como uma das línguas principais, são também factores muito atractivos para os empresários europeus. Isto deve-se à maior facilidade de negócio, a um mercado mais vasto em toda a UE e à poupança de custos em termos de taxas de câmbio ou de tradução.

Os empresários do Reino Unido, da Islândia, da Noruega, da Suíça e da UE não necessitam de quaisquer autorizações ou vistos para se estabelecerem na Irlanda. O país também facilita a criação e o registo de empresas à distância para cidadãos não comunitários. Tem também uma das taxas de imposto sobre as sociedades mais baixas do mundo, de 12,5%, e um Tratado de Dupla Tributação com cerca de 72 países até à data.

Imagem de arquivo da cidade de Dublin, onde muitas grandes empresas tecnológicas têm sedes europeias Peter Morrison/AP2010

Bulgária

A Bulgária é um centro de novos negócios muito apreciado na Europa de Leste devido à burocracia relativamente reduzida envolvida na criação de uma empresa, que demora apenas um par de semanas. Os custos administrativos são também muito baixos, em comparação com a maior parte da Europa, e o imposto sobre as sociedades é de apenas 10%.

As empresas estrangeiras não têm restrições legais à compra de terrenos no país e só têm de pagar os custos operacionais após o registo. Os empresários da UE podem também beneficiar de mão de obra barata, de mão de obra altamente qualificada e multilingue e de um custo de vida relativamente baixo, tendo ainda acesso ao mercado único europeu, uma vez que a Bulgária faz parte da UE.

A localização geopolítica da Bulgária no sudeste da Europa também proporciona um acesso conveniente a outros mercados estabelecidos, como a Grécia e a Turquia, abrindo simultaneamente oportunidades na Sérvia e na Macedónia do Norte.

A Bulgária também permite o registo de empresas à distância. No entanto, a corrupção continua a ser um problema no país, o que deve ser tido em conta ao considerar o tipo de empresa a criar e a zona do país onde se deve instalar.

Imagem de arquivo de uma rapariga búlgara a passar pela catedral de Alexander Nevski, com a sua cúpula dourada PETAR PETROV/AP

Países Baixos

De acordo com o Fórum Económico Mundial, os Países Baixos são a quinta maior economia da União Europeia, com um produto interno bruto de cerca de 990,6 mil milhões de dólares (918,7 mil milhões de euros), representando cerca de 5,96% da economia da UE.

Com uma localização conveniente na Europa Ocidental, os Países Baixos dispõem de uma mão de obra extremamente cosmopolita, altamente qualificada e instruída. O Governo neerlandês oferece uma série de regimes de apoio às empresas e incentivos fiscais às novas empresas. Embora a taxa do imposto sobre as sociedades seja um pouco mais elevada do que a de algumas outras opções europeias, 25,8%, muitos empresários poderão considerar que vale a pena o preço, devido à localização e ao acesso ao mercado.

Os incentivos incluem um subsídio para empresários, bem como uma decisão de 30%. Este regime permite que os empregadores paguem 30% dos salários dos talentos estrangeiros sem dedução de impostos. Além disso, o governo apoia a investigação e o desenvolvimento, bem como a inovação, através do reembolso de uma série de custos para as empresas que realizam investigação científica ou desenvolvem novos produtos inovadores, entre outros.

Os Países Baixos são especialmente favorecidos pelos empresários com empresas tecnologicamente avançadas, como a robótica e a inteligência artificial, bem como pelo comércio retalhista.

Imagem de arquivo de Amesterdão, nos Países Baixos, a quinta maior economia da UE Margriet Faber/AP

Suécia

Com infra-estruturas e tecnologia de classe mundial, a Suécia ficou em segundo lugar no Network Readiness Index 2020. Este índice mede o grau de preparação digital de um país e a vontade das pessoas, das empresas e do governo de um país em utilizar plenamente a tecnologia disponível.

Como tal, a Suécia é outro centro de arranque e de negócios para empresários tecnológicos em todo o mundo, com um número muito elevado de adoptantes precoces de novas tecnologias. Entre as empresas suecas notáveis contam-se a Ericsson, a Astra Zeneca, a Volvo e a Sandvik, bem como a Klarna e a Spotify, entre outras.

Sendo a Suécia a maior economia escandinava, tem também um sector de construção próspero, com um excelente alcance em todo o Norte da Europa, o que também atrai empresários do sector da construção e contribui para a robustez das infra-estruturas. Um governo estável e baixos níveis de corrupção também contribuem para o encanto do país.

A Suécia foi classificada em segundo lugar no Índice de Preparação para as Redes 2020 Pavel Golovkin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Reino Unido

De acordo com o British Business Bank, todos os anos são criadas cerca de 360.000 novas empresas no Reino Unido. A constituição de uma empresa é também relativamente rápida, fácil e barata, sendo os pedidos por correio processados no prazo de oito a 10 dias e os pedidos em linha no prazo de 24 horas.

Com uma das economias e forças de trabalho mais diversificadas da Europa, o Reino Unido também tem medidas para apoiar as empresas nos seus primeiros anos, quando a rendibilidade é baixa. Prevê igualmente um desagravamento fiscal no final da vida de uma empresa, no que diz respeito às receitas obtidas com a venda de activos.

Além disso, o Reino Unido dispõe de um sistema fiscal e jurídico sólido, com processos eficientes e uma taxa de imposto sobre as sociedades de 25% para todas as sociedades anónimas. Com um terço dos adultos a possuir atualmente algum tipo de diploma superior, a mão de obra é altamente qualificada e adaptável.

Imagem de arquivo da cidade de Londres. O Reino Unido dispõe de um sistema fiscal e jurídico sólido. Lefteris Pitarakis/AP

Os empresários têm também ao seu dispor uma série de oportunidades de crowdfunding, capital de risco e investimento anjo, bem como subsídios, financiamento e aconselhamento do governo, através de vários departamentos governamentais.