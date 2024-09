Trabalhadores da Boeing nos EUA rejeitam novo contrato e entram em greve

De Euronews

Os trabalhadores rejeitaram um contrato que teria aumentado os salários em 25% ao longo de quatro anos. Cerca de 96% dos trabalhadores votou a favor da greve.

Os trabalhadores da Boeing entraram em greve na zona de Seattle, nos Estados Unidos, após rejeitarem um novo contrato proposto pela construtora aeronáutica.

Esta paralisação vai abranger cerca de 33 mil trabalhadores da montagem de aviões, o que levou a empresa a suspender a produção das aeronaves mais vendidas.

A Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais informou que os trabalhadores da Boeing rejeitaram um contrato que teria aumentado os seus salários em 25% ao longo de quatro anos.

O sindicato acrescentou que 94,6% tinham votado a favor da rejeição do contrato e 96% tinham votado a favor da greve. Só era necessária uma maioria de dois terços para que a greve fosse realizada.

Os dirigentes sindicais tinham inicialmente aconselhado os seus membros a aceitarem o contrato proposto no início desta semana. Para além de aumentar os salários, o contrato asseguraria a construção do próximo avião comercial da Boeing na região de Seattle, desde que o projeto começasse antes do fim do contrato.

Trabalhadores queixam-se da estagnação dos salários

Os trabalhadores da Boeing dizem estar zangados com a estagnação dos salários e com as concessões que fizeram desde 2008, em matéria de pensões e cuidados de saúde.

“Trata-se de respeito, de abordar o passado e de lutar pelo nosso futuro”, disse o presidente do Distrito 751 da IAM, Jon Holden, ao anunciar o resultado da votação dos trabalhadores.

A Boeing sublinhou que estava “pronta para voltar à mesa de negociações para chegar a um novo acordo” após a votação.

“A mensagem foi clara: o acordo provisório que alcançámos com a liderança do IAM não era aceitável para os membros. Continuamos empenhados em restabelecer a nossa relação com os nossos trabalhadores e o sindicato”, declarou a empresa em comunicado.

A greve ignorou um apelo de última hora do novo diretor executivo da Boeing, Kelly Ortberg, nomeado no mês passado. Pouco antes da votação, Ortberg avisou os trabalhadores que a greve colocaria a “recuperação da empresa em perigo” e disse que “ninguém ganharia” com uma greve.