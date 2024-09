Andar de avião é mais seguro do que nunca, diz estudo

Segundo um estudo, andar de avião é cada vez mais seguro, com um risco de morte de um em cada 13,7 milhões de embarques de passageiros

Há uma hipótese em 13,7 milhões de um passageiro, em qualquer parte do mundo, morrer a bordo de um avião, de acordo com um novo estudo.

Investigadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos EUA, analisaram dados globais sobre passageiros e mortes entre 2018 e 2022 e descobriram que as mortes em aviões diminuíram em média 7% de ano para ano.

Estes resultados seguem um padrão de "melhoria contínua" que começou em 1968, quando a taxa de mortalidade diminuiu em média 7,5% por ano, mesmo com o aumento do número de voos que descolavam e aterravam.

A Boeing enfrenta uma série de problemas técnicos que obrigaram a empresa a suspender os voos de teste do seu modelo 777-9. A Autoridade Federal da Aviação (FAA) também terá lançado inspeções ao 787 Dreamliner devido a movimentos defeituosos dos assentos dos pilotos.

Taxa de mortalidade 36% mais elevada nalguns países

A taxa de incidentes depende dos países de onde e para onde as pessoas voam. Os investigadores dividiram os países em três níveis de risco: baixo, médio e elevado, com base no historial de segurança aérea.

O grupo de risco mais baixo é o grupo de nível 1, que inclui a União Europeia, a Austrália, o Canadá, a China, Israel, o Japão, Montenegro, a Nova Zelândia, a Noruega, a Suíça, o Reino Unido e os Estados Unidos.

Alguns exemplos de países do grupo de nível 2 incluem o Barém, a Bósnia, o Brasil, o Brunei, o Chile, Hong Kong, a Índia, a Jordânia, o Kuwait, a Malásia, o México, as Filipinas, o Qatar, Singapura, a África do Sul, a Coreia do Sul, Taiwan, a Tailândia, a Turquia e os Emirados Árabes Unidos.

Um passageiro poderia, em média, escolher um voo ao acaso todos os dias durante 220 000 anos antes de sucumbir a um acidente fatal. Relatório “Airline Safety, Still Getting Better?"

Os restantes países do mundo estão no nível 3 ou no grupo de alto risco.

Para os dois primeiros níveis, o risco de morte desce para um por cada 80 milhões de embarques de passageiros, segundo o estudo. Estes países representam mais de metade dos 8 mil milhões de habitantes do planeta.

"A esse ritmo, um passageiro poderia, em média, escolher um voo ao acaso todos os dias durante 220 000 anos antes de sucumbir a um acidente fatal", prossegue o relatório.

Segundo o estudo, o risco de morte é cerca de 36% mais elevado nos países da categoria 3, mas as mortes continuam a diminuir.

"Embora [estes países] continuem a melhorar ao longo do tempo, o seu risco de morte de passageiros continua a ser muitas vezes superior ao risco noutros países", afirma o estudo.

O estudo também não incluiu quaisquer acidentes que tenham sido ataques diretos a passageiros, como um atentado suicida no aeroporto de Cabul em 2021 que matou 170 afegãos e 13 militares norte-americanos.

Mais de 4.000 mortes por apanhar COVID-19 num avião

O estudo considera a pandemia de COVID-19, que definiu como o período de março de 2020 a dezembro de 2022. Embora houvesse menos passageiros de companhias aéreas durante a pandemia, aqueles que viajavam enfrentavam uma "nova fonte de perigo" se fossem expostos ao vírus num voo.

Na altura, as companhias aéreas disseram aos passageiros que a transmissão da COVID-19 era "praticamente impossível", afirmam os investigadores no seu estudo, apesar de o cirurgião-geral dos EUA ter estimado que 96% dos voos durante esse período tinham pelo menos um passageiro positivo.

Apesar desse novo risco, os investigadores afirmam que "não há provas de que aqueles que voaram tenham sofrido um maior risco de morte devido a acidentes de avião ou ataques do que seria de esperar se a pandemia nunca tivesse ocorrido".

"Para além da transmissão a bordo da COVID-19, a segurança dos passageiros melhorou significativamente", afirma o estudo.

No total, o artigo estima que cerca de 4,760 pessoas morreram por contrair uma infeção COVID-19 em um voo de março de 2020 a dezembro de 2022.

Os investigadores do MIT admitem que é difícil saber o número exato de mortes, uma vez que os passageiros que contraíram uma infeção após um voo poderiam tê-la transmitido a outros que poderiam ter falecido.

"Essas estimativas sobre as mortes por COVID-19 são necessariamente imprecisas", diz o estudo. "E, embora utilizem estimativas de parâmetros inferiores, podem muito bem ser demasiado elevadas".

Os seus dados também não contam os passageiros com menos de 18 anos e não diferenciam a idade dos passageiros com mais de 65 anos, o que, segundo os investigadores, é importante porque a mortalidade aumenta acentuadamente para os idosos.