Inflação na zona euro atinge o nível mais baixo dos últimos três anos: estarão os cortes nas taxas do BCE a aproximar-se?

De Piero Cingari

A inflação anual da zona euro caiu para 2,2% em agosto de 2024, mas a inflação subjacente, impulsionada pela persistência dos custos dos serviços, continua a ser teimosa. Schnabel, do BCE, apela à prudência relativamente a potenciais cortes nas taxas.

A inflação na Zona Euro caiu para o seu nível mais baixo em mais de três anos, intensificando a especulação de que o Banco Central Europeu (BCE) poderá em breve considerar a possibilidade de baixar as taxas de juro.

De acordo com os dados preliminares do Eurostat, o índice harmonizado de preços no consumidor em todo o bloco monetário registou um aumento anual de 2,2% em agosto de 2024. Este valor representa a taxa de inflação anual mais baixa desde julho de 2021, antes de atingir um pico de 10,6% em outubro de 2022.

Isto representa um abrandamento significativo em relação ao aumento de 2,6% registado em julho, alinhando-se com as expectativas dos economistas. Numa base mensal, o índice global subiu 0,2%, após uma leitura estagnada em julho.

A descida da inflação homóloga foi impulsionada principalmente por uma queda acentuada de 3% nos preços da energia e por efeitos de base favoráveis.

Excluindo componentes voláteis como a energia e os produtos alimentares, a inflação subjacente diminuiu ligeiramente de 2,9% para 2,8% em termos anuais, atingindo o nível mais baixo desde abril de 2024. No entanto, numa base mensal, a inflação subjacente registou um aumento de 0,3%, principalmente devido a um aumento dos preços dos serviços.

As despesas relacionadas com os serviços, que constituem quase 45% do índice harmonizado da zona euro, aumentaram 4,2% em agosto, em comparação com os 4% anteriores, e registaram um aumento mensal de 0,4%.

"A política deve prosseguir de forma gradual e cautelosa, uma vez que o atual nível de inflação global subestima os desafios que a política monetária ainda enfrenta", afirmou Isabel Schnabel, membro da Comissão Executiva do BCE, durante um discurso na Estónia, esta sexta-feira. Isabel Schnabel salientou que a inflação interna permanece elevada, em 4,4%, em grande parte devido às persistentes pressões sobre os preços no sector dos serviços, onde a desinflação estagnou efetivamente desde novembro passado.

Numa publicação separada, o Eurostat informou que a taxa de desemprego na zona euro diminuiu de 6,5% para 6,4% em agosto, abaixo das previsões do mercado de 6,5%.

A inflação na Alemanha contrai-se e a da Bélgica sobe

Entre os Estados-membros da Zona Euro, a Alemanha foi um fator significativo no arrefecimento da inflação global da região em agosto.

O índice harmonizado de preços no consumidor para a Alemanha desceu para 2% em agosto, ficando muito abaixo dos 2,3% previstos.

Numa base mensal, a Alemanha registou deflação, com as pressões sobre os preços a contraírem-se em 0,2%, impulsionadas por uma redução acentuada dos preços da energia.

Outros Estados-Membros que registaram uma inflação mensal negativa em agosto foram a Lituânia (-0,5%), a Finlândia (-0,5%), a Letónia (-0,4%), a Itália (-0,1%), a Áustria (-0,1%) e Portugal (-0,1%).

Em contrapartida, a Bélgica registou um aumento notável das pressões inflacionistas durante o mês, com a sua taxa de inflação harmonizada a subir 1,6% em comparação com julho de 2024. Este aumento acentuado marcou uma viragem significativa em relação à descida de 0,6% registada em julho e representou o aumento mensal mais acentuado desde fevereiro de 2024. Numa base anual, a Bélgica registou a taxa de inflação mais elevada, com 4,5%, embora tenha diminuído em relação aos 5,4% de julho, seguida da Estónia, com 3,4%, e dos Países Baixos, com 3,3%.

Reações do mercado

O euro manteve-se firme face ao dólar após a divulgação dos dados sobre a inflação, provavelmente impulsionado pela inflação persistente no sector dos serviços. Às 11:15 (hora da Europa Central), a moeda única estava a ser negociada a 1,1080 USD, mantendo a estabilidade após duas sessões consecutivas de queda.

As taxas de rendibilidade das obrigações soberanas a 10 anos mantiveram-se praticamente inalteradas na Alemanha, após o declínio de quinta-feira, enquanto caíram ligeiramente em 3 pontos base em França, Itália e Espanha.

As ações europeias continuaram a sua tendência ascendente na sexta-feira, com o Euro Stoxx 50 a ganhar 0,6%, posicionando-se para uma quarta semana consecutiva de ganhos. Entre as empresas com melhor desempenho no Euro Stoxx 50 contam-se a Adidas, a LVMH e a Amadeus IT, que subiram 1,6%, 1,4% e 1,1%, respetivamente.

Nos índices nacionais, o CAC 40 de França subiu 0,6%, o FTSE MIB de Itália 0,5% e o DAX da Alemanha 0,1%, com este último a atingir novos máximos históricos acima dos 18 950 pontos durante a sessão da manhã.