Mercados europeus abrem em alta com o abrandamento das vendas a nível mundial

Os mercados europeus abriram em alta na manhã de terça-feira, com o índice de referência das ações do Japão a subir quase 11% durante a noite - após uma venda maciça.

Os mercados europeus abriram em alta na terça-feira, com o DAX da Alemanha, o CAC 40 de França e o FTSE 100 de Londres todos no verde, depois de uma venda maciça na segunda-feira.

Entretanto, o índice de referência japonês Nikkei 225 subiu quase 11%, um dia depois de ter feito cair os mercados na Europa e em Wall Street. Outros mercados na Ásia também recuperaram, mas de forma mais moderada, parecendo assentar um pouco depois da montanha-russaque começou a semana.

A assustadora segunda-feira começou com um mergulho no estrangeiro que fez lembrar o crash de 1987, que varreu o mundo e abalou Wall Street com perdas ainda mais acentuadas, à medida que se agravavam os receios quanto ao abrandamento da economia dos EUA.

O Nikkei ganhou quase 11% no início de terça-feira e estava a negociar 10,3% mais alto ao início da tarde, com os investidores a comprarem pechinchas após a derrota de 12,4% do dia anterior.

Na segunda-feira, o S&P 500 caiu 3% para o seu pior dia em quase dois anos, fechando em 5.186,33. O Dow Jones Industrial Average recuou 1.033 pontos, ou 2,6%, para 38.703,27, enquanto o Nasdaq Composite caiu 3,4%, para 16.200,08, com a Apple, Nvidia e outras grandes empresas de tecnologia que costumavam ser as estrelas do mercado de ações continuam a murchar.

As quedas foram as últimas de uma liquidação global que começou na semana passada, e foi a primeira oportunidade para os investidores em Tóquio reagirem ao relatório de sexta-feira que mostrava que os empregadores dos EUA abrandaram muito mais as suas contratações no mês passado, do que os economistas esperavam. Este foi o mais recente dado sobre a economia dos EUA a ser mais fraco do que o esperado, o que aumentou os receios de que a Reserva Federal tenha travado a economia dos EUA durante demasiado tempo através de taxas de juro elevadas, na esperança de sufocar a inflação.

Um relatório publicado na segunda-feira pelo Instituto de Gestão de Fornecimento (Institute for Supply Management) afirma que o crescimento das empresas de serviços dos EUA foi um pouco mais forte do que o esperado, liderado pelos setores das artes, entretenimento e recreação, juntamente com os serviços de alojamento e alimentação.

Os investidores profissionais alertaram para o facto de alguns fatores técnicos poderem estar a amplificar as perdas. O índice Kospi da Coreia do Sul caiu 8,8%, e a bitcoin caiu abaixo de US $ 54.000 na segunda-feira, de mais de US $ 61.000 registados na sexta-feira. Até o ouro, que tem a reputação de oferecer segurança em tempos tumultuosos, caiu cerca de 1%.

Na terça-feira, quase todos os mercados da Ásia, com exceção de Singapura, registaram ganhos. O Kospi subiu 4,3% para 2.546,64. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,5% para 16.775,65 e na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,3%, para 7.677,50.

O Taiex de Taiwan subiu 1,2%, depois de ter caído 8,4% no dia anterior. O índice Shanghai Composite, largamente ultrapassado pelo drama de segunda-feira, subiu pouco mais de 1 ponto, para 2.861,87.

Receio de abrandamento da economia americana

As quedas de segunda-feira refletiram os receios de que os danos causados à economia pelas elevadas taxas de juro prolongadas tenham sido tão graves que a Reserva Federal terá de reduzir as taxas numa reunião de emergência, antes da sua próxima decisão agendada para 18 de setembro. O rendimento do Tesouro a dois anos, que acompanha de perto as expectativas da Reserva Federal, desceu levemente abaixo dos 3,70% durante a manhã, de 3,88% no final de sexta-feira e de 5% em abril. Mais tarde, recuperou e recuou para 3,89%.

"A Reserva Federal poderia entrar num cavalo branco para salvar o dia com um grande corte nas taxas, mas o caso de um corte entre reuniões parece frágil", disse Brian Jacobsen, economista-chefe da Annex Wealth Management. "Esses cortes são normalmente reservados para emergências, como a COVID, e uma taxa de desemprego de 4,3% não parece ser uma emergência".

A economia dos EUA continua a crescer, pelo que uma recessão está longe de ser certa. O mercado de ações dos EUA continua a registar uma subida saudável durante o ano, com ganhos percentuais de dois dígitos para o S&P 500, o Dow e o Nasdaq Composite.

Algumas das mais recentes quedas de Wall Street podem ser simplesmente o ar a sair de um mercado de ações que atingiu dezenas de máximos históricos este ano, em parte devido a um frenesim em torno da tecnologia de inteligência artificial. Há algum tempo que os críticos têm vindo a dizer que o mercado de ações parecia caro, depois de os preços terem subido mais rapidamente do que os lucros das empresas.

As expectativas de lucros ainda são elevadas, com o crescimento dos lucros do S&P 500 no último trimestre a parecer ser o mais forte desde 2021.

As próximas eleições nos Estados Unidos podem baralhar ainda mais as coisas: para além do potencial impacto das políticas que se seguem à votação, as oscilações do mercado podem afetar as próprias eleições.

Uma recessão provavelmente colocaria a vice-presidente Kamala Harris na defensiva, mas um crescimento mais lento minaria a inflação. Isso obrigaria o antigo Presidente Donald Trump a concentrar-se em formas de reanimar a economia, em vez de se concentrar no aumento dos preços.

Outros fatores que impulsionaram a queda de segunda-feira

A decisão do Banco do Japão, na semana passada, de aumentar a sua principal taxa de juro de quase zero, foi outro fator que impulsionou a queda de segunda-feira em Tóquio. Taxas mais elevadas podem aumentar o valor do iene japonês, mas obrigam os investidores a abandonar os negócios em que tinham pedido dinheiro emprestado praticamente sem custos no Japão e investido noutros locais do mundo.

Na terça-feira, o dólar valia 145,33 ienes, contra 144,17 ienes na segunda-feira.

A subida dos preços das ações das grandes empresas tecnológicas, como a Apple, a Nvidia e outras conhecidas como as "7 magníficas", vacilou no mês passado devido a preocupações de que os preços tivessem ultrapassado as expectativas de crescimento futuro. Os lucros pouco animadores da Tesla e da Alphabet contribuíram para o pessimismo.

A Apple caiu 4,8% na segunda-feira, depois de a Berkshire Hathaway de Warren Buffett ter revelado que reduziu a sua participação no fabricante do iPhone.

A Nvidia, a empresa de chips que se tornou a imagem de marca da bonança de IA de Wall Street, caiu 6,4%.

Os analistas cortaram as suas previsões de lucro para a empresa depois de um relatório do The Information dizer que o novo chip de IA da Nvidia está atrasado. As vendas recentes reduziram os ganhos da Nvidia no ano para quase 103%, de 170% em meados de junho.

Alphabet, caiu 4.4% depois que um juiz dos EUA determinar que o motor de busca do Google explora ilegalmente o seu domínio para anular a concorrência e sufocar a inovação.

Outras preocupações também estão a pesar no mercado. A guerra entre Israel e o Hamas e outros focos de tensão a nível mundial podem provocar fortes oscilações no preço do petróleo.

No início da terça-feira, o petróleo de referência dos EUA estava em alta de US $ 1,18, em US $ 74,12 por barril e o petróleo Brent, o padrão internacional, avançou US $ 1,00 para US $ 77,30 por barril.

O euro subiu para $1,0956 de $1,0954.