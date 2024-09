Nvidia desvaloriza em milhares de milhões

De Tina Teng

As ações da multinacional de tecnologia, Nvidia, sofreram a maior queda de sempre num só dia. A empresa está a enfrentar uma investigação antitrust devido a preocupações sobre o seu domínio no fornecimento de chips de IA.

As ações da parceira da inteligência artificial (IA), a Nvidia, registaram a sua pior queda num só dia, caindo mais de 9% na terça-feira, à medida que os investidores continuaram a retirar-se das ações.

Além dos 9%, o preço das ações da empresa caiu mais 2% em negociações prolongadas, resultando em uma perda total de quase 300 biliões de dólares (272 biliões) em capitalização de mercado.

Isto seguiu-se à notícia de que a empresa tinha recebido uma notificação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) sobre uma investigação antitrust.

Preocupações com as infrações antitrust

De acordo com um relatório da Bloomberg, divulgado após o fecho dos mercados norte-americanos na terça-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) emitiu intimações à Nvidia, e a outras empresas, para obter provas de violações da legislação antitrust.

No centro da investigação está o facto do domínio do fabricante no mercado global de chips de IA deixar os clientes com opções limitadas, tornando difícil para os mesmos mudar para outros participantes do mercado se não usarem exclusivamente os produtos da Nvidia.

A investigação antitrust começou em junho, quando os EUA iniciaram um inquérito à Microsoft e à Nvidia.

Estes gigantes da tecnologia têm sido os principais beneficiários do boom da IA após o lançamento pela Microsoft do chatbot alimentado por IA, ChatGPT, em fevereiro do ano passado.

A Nvidia é o principal fornecedor de chips de Inteligência Artificial, especificamente as suas unidades de processamento gráfico (GPU), que são essenciais para os hiperescaladores que suportam a formação de Modelos de linguagem de grande escala (LLM).

Apesar do recente declínio, as ações da Nvidia continuam a subir 146% este ano, o que a torna a empresa com melhor desempenho entre as ações globais de tecnologia.

No entanto, a empresa apresentou lucros trimestrais dececionantes na semana passada, sinalizando que o período de crescimento explosivo da Nvidia, que começou no segundo trimestre do ano fiscal de 2024, pode estar a abrandar. Isto levou a uma queda de 7% das suas ações nesse dia.

O acontecimento de terça-feira sugere que os investidores continuam a descarregar as ações de IA no meio de sinais de deterioração da economia, refletindo uma tendência mais ampla nos mercados globais.

O sentimento de risco prevalece nos mercados mundiais

A derrota do mercado, liderada pela Nvidia, também foi atribuída ao agravamento do sentimento em relação às preocupações com o cenário macroeconómico mais amplo.

A aversão ao risco dominou os movimentos dos mercados mundiais na terça-feira, com os principais índices de referência europeus a terminarem no vermelho, enquanto os índices dos EUA caíram no início do mês.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 1%, o S&P 500 desceu 2% e o Nasdaq, índice de alta tecnologia, caiu mais de 3%.

A venda foi particularmente acentuada nas ações de semicondutores, com a queda da Nvidia a repercutir-se nos mercados mundiais, tendo o fabricante europeu de equipamento para chips ASML perdido mais de 4%.

Dados económicos dos EUA desiludem

Na manhã de terça-feira, os EUA apresentaram dados económicos dececionantes, revelando que as atividades de produção contraíram pelo quarto mês consecutivo em agosto, reacendendo os receios de recessão na maior economia do mundo.

Wall Street registou a sua pior queda num só dia desde o início de agosto, no meio da turbulência global provocada pela subida das taxas do Banco do Japão e pelas crescentes preocupações económicas.

Os investidores parecem estar cada vez mais sensíveis aos indicadores económicos após as vendas do início de agosto, uma vez que se espera que a Reserva Federal (Fed) comece a baixar as taxas de juro este mês.

Um potencial corte mais profundo poderia sinalizar uma rápida deterioração das condições económicas. Historicamente, uma recessão económica ocorreu sempre durante um ciclo de redução das taxas da Fed.

A maioria dos outros grandes bancos centrais já iniciou as suas reduções de taxas, num contexto de abrandamento do crescimento económico e de abrandamento da inflação.

O Banco Central Europeu também deverá tomar uma decisão sobre as taxas de juro no final deste mês, com os participantes no mercado a esperarem que o banco efetue o seu segundo corte de 25 pontos base do ano.