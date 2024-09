De AP with Euronews

Os postos de trabalho na VW na Alemanha deverão ser protegidos até 2029, mas a empresa poderá agora renegar essa promessa.

A Volkswagen da Alemanha afirma que os ventos contrários da indústria automóvel significam que não pode excluir o encerramento de fábricas no seu país de origem - e que deve abandonar uma promessa de proteção do emprego de longa data, em vigor desde 1994, que teria impedido despedimentos até 2029.

"A indústria automóvel europeia encontra-se numa situação muito exigente e grave", declarou Oliver Blume, Diretor Executivo do Grupo Volkswagen, numa declaração na segunda-feira.

Blume referiu a entrada de novos concorrentes nos mercados europeus, a deterioração da posição da Alemanha como local de produção e a necessidade de "atuar de forma decisiva".

Thomas Schaefer, Diretor Executivo da divisão Volkswagen Passenger Cars, afirmou que os esforços para reduzir os custos estavam a "produzir resultados", mas que os "ventos contrários se tornaram significativamente mais fortes".

Os fabricantes de automóveis europeus enfrentam uma concorrência crescente dos automóveis eléctricos chineses de baixo custo.

Os resultados semestrais da empresa indicam que não atingirá o seu objetivo de 10 mil milhões de euros de poupanças até 2026, afirmou a empresa.

A discussão em torno de encerramentos e despedimentos diz respeito à marca principal da empresa, a Volkswagen, que viu o lucro operacional cair para 966 milhões de euros contra os 1.64 mil milhões no ano anterior.

O grupo inclui também as marcas de luxo Audi e Porsche, que têm margens de lucro mais elevadas do que os veículos do mercado de massas fabricados pela Volkswagen, bem como a SEAT e a Skoda.

A empresa tem procurado reduzir os custos através de reformas antecipadas e de aquisições que evitem despedimentos forçados, mas afirma agora que essas medidas podem não ser suficientes.

As medidas adicionais que afetam as fábricas ou as garantias de emprego serão negociadas com os representantes dos trabalhadores.

De acordo com a agência noticiosa dpa, esta medida seria a primeira desde o encerramento da fábrica americana da VW em Westmoreland, na Pensilvânia, em 1988.

Os dirigentes sindicais e os representantes dos trabalhadores criticaram a ideia de encerramentos ou despedimentos.

A abordagem da administração é "não só míope, mas também perigosa, pois arrisca-se a destruir o coração da Volkswagen", disse Thorsten Groeger, negociador-chefe do sindicato IG Metall com a VW, no sítio Web do sindicato.

A representante máxima dos trabalhadores, Daniela Cavallo, afirmou que "a direção falhou... A consequência é um ataque aos nossos trabalhadores, às nossas instalações e aos nossos acordos laborais. Connosco, não haverá encerramento de fábricas".

O governador da região alemã da Baixa Saxónia, Stephan Weil, que faz parte do conselho de administração da empresa, concordou que a empresa precisava de tomar medidas, mas apelou à Volkswagen para que evitasse o encerramento de fábricas, recorrendo a formas alternativas de reduzir os custos: "O governo do estado vai prestar especial atenção a isso", disse numa declaração relatada pela agência de notícias dpa.