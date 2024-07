Novo estudo revela que cruzeiros poluem mais do que aviões e carros

De Euronews

Segundo investigação da emissora pública dinamarquesa, DR, um navio de cruzeiro emite, em média, o dobro de CO2 por passageiro de um avião na mesma distância. Especialistas defendem que até viajar de carro é uma opção mais amiga do ambiente.

Muitas pessoas pensam que, ao optarem por navios de cruzeiro, estão a utilizar uma forma de viajar mais amiga do ambiente.

No entanto, de acordo com uma nova investigação da emissora pública dinamarquesa DR, na Europa, um navio de cruzeiro emite, em média, aproximadamente, o dobro de CO2 por passageiro do que um avião na mesma distância.

“O tráfego de navios de cruzeiro tem uma emissão de CO2 por passageiro significativamente mais elevada do que se viajarmos de carro ou de avião”, afirma Niels Buus Kristensen, investigador sénior do Instituto de Economia dos Transportes de Oslo.

“É de esperar isso quando se viaja com lojas, restaurantes e hotéis a bordo. Isto, por si só, torna as coisas completamente diferentes do que se nos limitarmos a conduzir o nosso carro ou a apanhar um avião”, acrescenta.

Investigadores dizem que até viajar de carro é melhor

Muitos passageiros que chegaram a Copenhaga em navios de cruzeiro não sabiam que o seu meio de transporte preferido emite mais gases poluentes do que a média.

“Eu não sabia disso, é chocante”. “Pensei que estava a escolher um barco mais amigo do ambiente”, confessa Hetty Doyle, hóspede de um cruzeiro australiano em Copenhaga.

“Honestamente, não pensei nisso.”, disse Robert Iommazzo, hóspede americano de um navio de cruzeiro na capital dinamarquesa.

Os especialistas afirmam que os esforços significativos para reduzir as emissões de CO2 no tráfego costeiro dependem dos construtores e operadores de navios, salientando que a solução pode estar em iniciativas políticas que incentivem as empresas a adotar práticas mais ecológicas.