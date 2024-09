Direitos de autor Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

O novo primeiro-ministro francês, Michel Barnier, discursa durante a cerimónia de transmissão de poderes em Paris, a 5 de setembro de 2024 - Direitos de autor Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

O novo primeiro-ministro francês, Michel Barnier, discursa durante a cerimónia de transmissão de poderes em Paris, a 5 de setembro de 2024 - Direitos de autor Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

De Euronews com AP

Artigo publicado originalmente em inglês

O Presidente Macron nomeou Michel Barnier como novo primeiro-ministro de França na quinta-feira, esperando que o negociador do Brexit e veterano conservador possa trabalhar com a legislatura amargamente dividida do país e acabar com a turbulência política que tem perturbado a presidência de Macron.