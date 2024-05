BMW, Jaguar e Volkswagen criticadas por importarem peças e automóveis chineses proibidos

As peças são, na sua maioria, transformadores LAN, importados do Sichuan Jingweida Technology Group (JWD) que, alegadamente, recorre a trabalho forçado de uigures.

Vários fabricantes de automóveis, como a BMW, a Jaguar Land Rover e a Volkswagen, foram alvo de críticas por importarem automóveis ou peças de automóveis de empresas e fornecedores chineses suspeitos de utilizarem trabalho forçado uigur.

Os EUA tornaram ilegal a importação de bens produzidos com recurso a trabalho forçado. Esta medida afeta especialmente a região de Xinjiang, no noroeste da China, onde o povo turco uigur é suspeito de ser explorado por empresas e pelo governo chinês para trabalhos forçados.

Para reforçar ainda mais esta situação, os EUA criaram a Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uigur (UFLPA) em 2021, que proíbe uma série de organizações chinesas que violam as leis laborais.

Agora, um relatório da equipa democrata dos EUA intitulado: "Diligência insuficiente: Car Makers Complicit with CCP Forced Labour", descobriu que um dos fornecedores da BMW e da Jaguar Land Rover, a Bourns Inc, alegadamente importou milhares de veículos para os EUA, fabricados com peças de entidades proibidas pela UFLPA.

Proibição dos EUA em vigor desde dezembro de 2023

As peças, conhecidas como transformadores LAN, eram provenientes do Sichuan Jingweida Technology Group (JWD), que foi proibido pelos EUA desde dezembro de 2023. Estavam a ser utilizadas em veículos que se destinavam a ser vendidos este ano nos EUA. Espera-se que cerca de 8 000 automóveis BMW Mini Cooper também tenham componentes proibidos.

A Volkswagen revelou voluntariamente que um determinado carregamento dos seus automóveis continha os componentes proibidos.

No passado, a BMW foi alvo de escrutínio devido a um controverso serviço de subscrição de assentos aquecidos, bem como devido ao facto de os seus automóveis emitirem muito mais óxido de azoto do que o detectado em testes de laboratório.

A Jaguar Land Rover também foi criticada pelos filtros de escape defeituosos dos seus automóveis a gasóleo, o que poderá dar aos consumidores o direito a uma ação judicial no valor de 3 mil milhões de libras (3,51 mil milhões de euros).

Poderão as relações entre a China e os EUA ser ainda mais afetadas pela lei UFLPA?

As relações entre a China e os Estados Unidos têm estado claramente geladas nos últimos meses, devido a uma guerra fria em curso no domínio dos semicondutores e da inteligência artificial (IA). Esta situação levou a que os EUA proibissem várias empresas tecnológicas, como a Nvidia e a Intel, de exportar chips de elevado desempenho para empresas chinesas como a Huawei.

Em contrapartida, a China proibiu as exportações de grafite para os EUA.

Agora, a lei UFLPA poderá ser o último prego no caixão entre os dois países, tendo a China refutado sistematicamente estas alegações de violação dos direitos humanos.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, afirmou, segundo a BBC: "A chamada Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uigur dos EUA não tem a ver com trabalho forçado, mas sim com a criação de desemprego. Não protege os direitos humanos, mas, sob o pretexto dos direitos humanos, prejudica a sobrevivência e os direitos laborais da população de Xinjiang.

"A China condena veementemente e opõe-se firmemente a esta medida. Tomaremos medidas para salvaguardar resolutamente os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas".

Os EUA não estão impressionados com a política de auto-policiamento dos fabricantes de automóveis

O presidente da Comissão de Finanças do Senado, Ron Wyden, D-Ore, afirmou num comunicado: "Os fabricantes de automóveis estão a enfiar a cabeça na areia e depois juram que não encontram trabalho forçado nas suas cadeias de abastecimento.

"De alguma forma, a equipa de fiscalização da Comissão das Finanças descobriu o que empresas multimilionárias aparentemente não conseguiram: que a BMW importou carros, a Jaguar Land Rover importou peças e a VW AG fabricou carros que incluíam componentes feitos por um fornecedor proibido de utilizar trabalho forçado uigure.

"O auto-policiamento dos fabricantes de automóveis não está claramente a fazer o seu trabalho. Apelo às Alfândegas e à Proteção das Fronteiras para que tomem uma série de medidas específicas para reforçar a aplicação da lei e reprimir as empresas que alimentam a utilização vergonhosa de trabalho forçado na China."