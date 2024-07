Produtores de champanhe votam a favor de colheitas mais pequenas, com vendas em queda

Os produtores de champanhe estiveram sob pressão nas últimas semanas, na sequência da decisão da China de impor direitos aduaneiros à importação de produtos de luxo da UE.

O Comité Francês do Champanhe, juntamente com os produtores, sugeriu a redução do número de uvas colhidas em 2024, na sequência das vendas dececionantes deste famoso vinho espumante, com os clientes pouco dispostos a gastar em produtos de luxo.

As vendas de champanhe registaram uma quebra de mais de 15% nos primeiros seis meses do ano, atingindo cerca de 106,7 milhões de garrafas. Para proteger os produtores de mais perdas, o nível máximo de rendimento das uvas colhidas este ano foi fixado em 10.000 quilogramas por hectare, contra 11 400 quilogramas por hectare no ano passado.

A atual vindima já foi afetada por condições meteorológicas adversas, com chuvas excessivas e geadas que causam problemas como o fungo do míldio, que danifica as culturas. No verão, as vagas de calor podem frequentemente dar origem a tempestades violentas.

No entanto, o fornecimento de champanhe deste ano ainda pode ser recuperado devido ao facto de a maioria das garrafas de champanhe utilizar muitas colheitas diferentes. Assim, é muito comum utilizar as existências dos anos anteriores, que são normalmente completadas durante os períodos de boas colheitas.

O comité francês do champanhe também delineou na sexta-feira novas alterações às regras de emprego relativas aos trabalhadores sazonais, incluindo melhores orientações para a indústria e práticas de saúde e segurança, bem como indicações sobre como atrair mais trabalhadores sazonais.

Em relação a estas alterações, Mazime Toubart e David Chatillon, copresidentes do Comité do Champanhe, afirmaram numa declaração: "Todas as medidas apresentadas hoje são o resultado do trabalho realizado desde outubro de 2023 para desenvolver este plano de ação sem precedentes e necessário. Gostaríamos de prestar homenagem ao envolvimento do governo no nosso trabalho, com o apoio da ministra francesa do Trabalho, Saúde e Solidariedade, Catherine Vautrin.

"O Comité do Champanhe assumiu as suas responsabilidades coletivas, pondo em prática instrumentos concretos. Contamos agora com o apoio de todos para garantir que as práticas individuais correspondam à excelência da nossa denominação".

Tarifas chinesas continuam a pesar sobre os produtores de bens de luxo

A escalada da guerra comercial entre a UE e a China, iniciada devido às tarifas da UE sobre as importações de veículos elétricos chineses, está a intensificar-se, tendo a China ameaçado também impor tarifas de retaliação. Estes direitos estão a ser aplicados às exportações da UE de artigos de luxo, como brandy, vinho e conhaque, relógios e malas de mão, bem como a outros artigos, como produtos lácteos e carne de porco.

Produtores como a Pernod Ricard e a Moët Hennessy já foram alvo de críticas. Para além disso, a incerteza económica que se faz sentir atualmente em todo o mundo, com taxas de juro mais elevadas, inflação e custo de vida em alta e tensões geopolíticas, tornou as pessoas cada vez mais hesitantes em gastar dinheiro em bens de luxo.