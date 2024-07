Como a falha global da Microsoft está a afetar as empresas em todo o mundo

Empresas, bancos e companhias aéreas de todo o mundo foram afetados por uma falha informática em larga escala. Eis um resumo das empresas que comunicaram ter sido atingidas por esta falha.

As empresas que utilizam a Microsoft estão a enfrentar grandes falhas informáticas em todo o mundo, com computadores portáteis e sistemas que não funcionam.

O jornalista Chris Stokel-Walker sugeriu que a falha da Microsoft se deveu a uma atualização do verificador de ameaças informáticas Crowdstrike Falcon.

No X, a Microsoft 365 reconheceu o problema que estava a afetar os utilizadores e disse na manhã de sexta-feira: "Estamos a investigar um problema que afecta a capacidade dos utilizadores de aceder a várias aplicações e serviços do Microsoft 365".

Companhias aéreas afetadas

As companhias aéreas foram algumas das empresas que recorreram às redes sociais para informar os passageiros sobre a interrupção dos voos, depois de terem começado a surgir relatos sobre a falha informática.

O aeroporto de Berlim-Brandemburgo informou: "Devido a uma falha técnica, haverá atrasos no check-in".

A Vueling Airlines também atualizou os seus passageiros através de uma publicação na plataforma de redes sociais X: "Informamos que, devido a uma falha global dos sistemas informáticos, as nossas operações de voo poderão ser alterada.

"Estamos a trabalhar para minimizar o impacto nos nossos clientes. Se o seu voo for afetado, informá-lo-emos por e-mail".

O Aeroporto Schiphol de Amesterdão também informou os passageiros através de um comunicado no site: "Neste momento, há uma falha informática global. Esta perturbação tem também um impacto nos voos de e para Schiphol. O impacto está agora a ser mapeado".

A companhia aérea irlandesa RyanAir afirmou que também está a enfrentar dificuldades nos seus processos de check-in e solicitou aos seus passageiros que chegassem ao aeroporto três horas antes do seu voo.

"A equipa do Aeroporto de Dublin está à disposição para ajudar a Ryanair e os passageiros no terminal. Agradecemos a todos pela sua paciência", afirmou a companhia num comunicado.

A KLM disse que também estava a ter dificuldades de serviço.

"A KLM e outras companhias aéreas e aeroportos foram afetadas por uma falha informática global, tornando impossível a gestão dos voos. Estamos conscientes de que esta situação é muito inconveniente para os nossos clientes e funcionários, especialmente em plena época de férias de verão. Estamos a trabalhar arduamente para resolver o problema".

Na Índia, a SpiceJet juntou-se às companhias aéreas mundiais para comunicar o problema.

"Estamos atualmente a enfrentar desafios técnicos com o nosso fornecedor de serviços, que afetam os serviços online, incluindo as funcionalidades de reserva, check-in e gestão de reservas. Como resultado, ativámos os processos manuais de check-in e embarque em todos os aeroportos", afirmou a empresa no X.

Sem transmissão

A Sky News também ficou fora do ar após a interrupção do serviço, tendo dito aos telespectadores que estava a trabalhar arduamente para restabelecer a ligação.

"A Sky News não conseguiu transmitir televisão em direto esta manhã e, neste momento, pede desculpa aos telespectadores pela interrupção. Grande parte do nosso noticiário ainda está disponível online e estamos a trabalhar arduamente para restabelecer todos os serviços", afirmou David Rhodes no X.

O serviço de notícias RNS também foi afetado, impedindo a publicação de notícias no site da Bolsa de Londres, com "equipas técnicas a trabalhar para restabelecer o serviço".

No entanto, outros serviços do grupo continuaram a funcionar normalmente.

Serviços de saúde afetados

Entretanto, no Reino Unido, a falha de energia afetou o Serviço Nacional de Saúde (NHS), com o sistema informático médico EMIS também em baixo.

O sistema permite aos médicos marcar consultas, consultar as notas dos pacientes, encomendar receitas e efetuar encaminhamentos.

A GTD Healthcare, um dos principais prestadores de cuidados de saúde do Reino Unido, no noroeste de Inglaterra, que utiliza o sistema, afirmou numa declaração no site: "Infelizmente, existe um problema nacional com o EMIS Web - o sistema informático clínico utilizado nos consultórios dos médicos de clínica geral.

"Isto irá afetar a nossa capacidade de marcar consultas/consultar os pacientes esta manhã. Pedimos desculpa por esta perturbação".

Interrupções nos serviços de comboio

Os serviços ferroviários também foram afetados por "problemas informáticos generalizados", tendo a Southern, a Thameslink, a Gatwick Express e a Great Northern comunicado problemas.