A Crowdstrike está a enfrentar um intenso escrutínio depois de admitir que uma atualização de software defeituosa causou o caos global. Mas o que é que sabemos sobre a empresa de cibersegurança?

PUBLICIDADE

No que para alguns pode parecer o enredo do filme de 2023 "Deixar o Mundo Para Trás" a tornar-se realidade, a maior parte do planeta acordou na sexta-feira com a notícia de um colapso informático global.

Milhares de voos foram interrompidos, os aeroportos estão desorganizados, os clientes não conseguem aceder aos seus serviços bancários ou pagar as suas compras com cartões, os doentes não conseguem consultar os médicos ou fazer cirurgias, e muito mais.

A empresa de cibersegurança Crowdstrike admitiu entretanto que a causa da interrupção foi um "defeito" numa atualização de software do Windows, tendo o seu CEO George Kurtz informado que os engenheiros da empresa estavam a trabalhar para resolver o problema e tinham encontrado uma solução.

Mas o que é que sabemos sobre a empresa cujo software inadvertidamente pôs o mundo de joelhos?

O que é que a Crowdstrike faz?

Lançada em 2012, a empresa de cibersegurança afirma oferecer aos clientes "a plataforma nativa da nuvem mais avançada do mundo" para detetar e bloquear ameaças de hacking.

De acordo com o seu website, a empresa presta serviços a 298 empresas da lista Fortune500, bem como a empresas tecnológicas e automóveis de topo e a prestadores de cuidados de saúde.

Estas empresas englobam muitas das empresas afectadas pela falha de energia de sexta-feira, incluindo a Microsoft, companhias aéreas como a United e a American Airlines nos EUA, a KLM, a Turkish Airlines, a Ryanair, entre outras.

O que causou a falha de energia?

Kurtz emitiu uma declaração admitindo que a interrupção foi causada por um patch defeituoso para o Windows.

"A CrowdStrike está a trabalhar ativamente com os clientes afetados por um defeito encontrado numa única atualização de conteúdo para hosts Windows", afirmou.

"Os hosts Mac e Linux não foram afetados. Não se trata de um incidente de segurança ou de um ciberataque. O problema foi identificado, isolado e foi implementada uma correção".

O problema parece estar relacionado com uma atualização do Windows do seu software Falcon Sensor, que está a causar ecrãs azuis da morte (BSOD), uma mensagem de erro que aparece nos sistemas Windows quando a atividade do computador é interrompida e reverte para um ecrã azul.

Outras máquinas, como computadores Mac e Linux, não são afetadas, segundo a Crowdstrike.

No X, Kurtz foi criticado por não ter pedido desculpa em nome da empresa pelo caos que a interrupção causou, bem como por ter questionado o facto de a correção não ter sido testada antes de ser lançada em todo o mundo.

O utilizador David Hajek (@hajekd) respondeu à declaração de Kurtz dizendo "Sentimos a falta de algo que fizemos mal e pedimos desculpa".

Will Guyatt (@willguyatt) acrescentou: "Onde está o pedido de desculpas aos utilizadores, George?

Ameer (@SynthPotato) postou: "Bro acabou de parar o mundo inteiro e provavelmente causou milhões em danos e nem sequer pede desculpas".

O que acontece agora à Crowdstrike?

A empresa está a enfrentar um grande golpe no preço de suas ações e receita, com as negociações iniciais na sexta-feira eliminando até 20 por cento - estimado em cerca de US $ 16 bilhões (€ 14.7 mil milhões) - da sua avaliação.

Os engenheiros da empresa afirmaram que existe agora uma solução, mas os especialistas acreditam que poderemos enfrentar uma perturbação prolongada, uma vez que os milhares de clientes da empresa terão de trabalhar no restauro de todos os seus sistemas e máquinas.