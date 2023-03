O melhor do ChatGPT: Cinco sugestões úteis para facilitar a sua vida

ChatGPT tem tomado o mundo de assalto desde o seu lançamento, com milhões de utilizadores a afluir para utilizar os seus serviços a um ritmo sem precedentes.

No entanto, enquanto alguns utilizadores consideraram o chatbot de Inteligência Artificial (IA) uma ferramenta útil, outros ficaram pouco impressionados, citando questões e limitações com as suas interações com ele.

Um fator chave a considerar é a forma como os utilizadores comunicam com ela. Comandos simples podem nem sempre ser suficientes, com os utilizadores a necessitarem de empregar mais estímulos matizados para alcançarem os resultados desejados.

Para ajudar os utilizadores a tirar o máximo partido das capacidades do ChatGPT, especialistas em plataformas de comunicação social, tais como o Twitter, têm vindo a partilhar conhecimentos e estratégias valiosas para uma comunicação eficaz com o chatbot.

Porque é que é tão importante receber instruções corretas?

ChatGPT tem enfrentado críticas pela sua incapacidade de executar tarefas específicas com precisão e pelas suas tendências para mentir e alucinar. No entanto, o segredo para dominar o ChatGPT e obter os resultados desejados é escolher as instruções corretas para tal.

Através de instruções específicas, os utilizadores podem navegar no chatbot mais eficazmente e obter respostas mais personalizadas, desbloqueando todo o potencial do ChatGPT.

A importância de adaptar as instruções é tão valiosa que as empresas estão a recrutar peritos que podem comunicar eficazmente com os chatbots e um novo emprego, AI prompt engineering, surgiu no mercado com salários até 300 000 dólares - 275 346 euros.

Euronews Next compilou uma lista das cinco instruções mais úteis e testou-as.

1. Simplificação de noções complexas

Instrução: Olá ChatGPT. Quero aprender sobre (inserir tópico específico). Explica (inserir tópico específico) em termos simples. Explica-me como se eu tivesse 11 anos de idade.

O ChatGPT explica para uma criança de 11 anos ChatGPT

A capacidade do ChatGPT de fornecer clareza, usar linguagem simples e fornecer explicações é de primeira linha. Quando lhe é pedido que explique de forma que uma criança de 11 anos compreenda, a sua simplificação excessiva de noções complexas ajuda os utilizadores a compreender coisas fora da sua especialidade e sem qualquer conhecimento prévio dos termos técnicos necessários.

2. Criar o plano de marketing perfeito

Instrução: Quero que atues como anunciante. Irás criar uma campanha para promover um produto ou serviço da tua escolha. Escolherás um público-alvo, desenvolverás mensagens-chave e slogans, selecionará os canais dos meios de comunicação para promoção e decidirás sobre quaisquer atividades adicionais necessárias para atingir os teus objetivos. A minha primeira sugestão é: "Preciso de ajuda para criar uma campanha publicitária para (inserir descrição do serviço ou produto)".

O ChatGPT cria Estratégias de Marketing ChatGPT

ChatGPT tem acesso à base de dados da Internet. Sabe do que as pessoas gostam, o que mais as atrai, que anúncios funcionam bem para as empresas e as estratégias de marketing para construir uma marca de sucesso em qualquer domínio.

Com o ChatGPT em mãos, o tempo em que o sucesso das estratégias de marketing é deixado em dúvida ou é uma questão de mera sorte parece estar a chegar ao fim.

Tanto assim que as pessoas estão a utilizar o ChatGPT para construir uma empresa inteira a partir do zero. Talvez a parte interessante deste desenvolvimento seja que está a funcionar, e ao seguir simples guias com o passo a passo indicado pelo chatbot, os utilizadores foram capazes de lançar negócios e gerar lucro.

3. Aproveitar a consultoria de peritos

Instrução: Vou fornecer-te um argumento ou opinião minha. Quero que o critiques como se fosses esta pessoa.

Pessoa: (inserir nome do perito)

Argumento: (inserir tópico desejado)

O ChatGPT utilizado para obter opinião de peritos ChatGPT

Ninguém é melhor a dar conselhos para fazer dinheiro do que o homem mais rico do mundo. Graças à presença online de pessoas bem-sucedidas como o bilionário Elon Musk, ChatGPT é capaz de imitar facilmente o seu processo de pensamento e personificá-lo para fornecer conselhos relevantes e úteis aos utilizadores.

4. Simulações de entrevistas de emprego

Instrução: Simular uma entrevista de trabalho para (inserir função específica). Contexto: Estou à procura deste trabalho e tu és o entrevistador. Vais fazer-me as perguntas apropriadas como se estivéssemos numa entrevista. Eu responderei. Só farás a pergunta seguinte depois de ter respondido.

O ChatGPT utilizado para simular entrevistas de emprego ChatGPT

Dê ao chatbot contexto suficiente sobre o trabalho para o qual está a candidatar-se e deixe-o fazer a sua magia. Esta é uma ótima forma de praticar as suas respostas à entrevista e ter uma ideia geral das perguntas que lhe poderão ser feitas.

Quanto mais informação fornecer ao chatbot ao responder, mais eficaz será a adaptação dele às suas perguntas.

5. Fazer o ChatGPT escrever como nós

**Instrução:**[Inserir um Texto seu]

Escreve sobre (inserir tópico de texto) como o autor acima escreveria.

O ChatGPT imita a forma de escrita de um autor ChatGPT

Uma das muitas queixas que as pessoas têm sobre o ChatGPT é a sua incapacidade de fornecer conteúdos adaptados a cada utilizador. Isto deixa muitas pessoas a queixarem-se da monotonia das respostas e de como, em alguns casos, se poder facilmente adivinhar que uma IA escreveu determinada peça.

No entanto, ao utilizar a instrução correta, o ChatGPT é capaz de imitar o seu próprio estilo de escrita e fornecer respostas personalizadas.