Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Notas de euro levantadas num multibanco em Sófia
No Comment

Vídeo. Bulgária: bancos e lojas relatam transição para o euro sem percalços

Últimas notícias:

Primeiros dias da Bulgária com o euro decorrem sem sobressaltos, bancos, lojas e clientes adaptam-se, com euro e lev ainda em circulação

Reabriram a 2 de janeiro a maioria dos grandes retalhistas, depois de o comércio no Dia de Ano Novo ter ficado, em grande parte, limitado a pequenas lojas locais. A transição para o euro tem decorrido até agora de forma ordeira. Um dia após a entrada da Bulgária na Zona Euro, os bancos restabeleceram a maioria dos serviços online e móveis e muitas caixas automáticas já dispensavam notas de euro.

Circulam euro e lev durante a transição. Prevê-se que as lojas deem troco em euros, embora os levs ainda possam ser devolvidos quando necessário, o que tem suscitado piadas ligeiras sobre moedas sobrantes a virarem lembranças. Clientes mantêm-se calmos e muitos continuam a pagar em levs. Sistemas de caixa calculam agora o troco automaticamente. Registaram-se alguns problemas. Em Sofia, uma funcionária de caixa recusou uma nota de lev de valor elevado para uma compra pequena, alegando falta de troco em euros.

Bancos registam forte aumento dos depósitos, com mais de mil milhões de levs arrecadados nos últimos dias. Em Varna, clientes descrevem uma transição suave e serviço rápido. As moedas de euro da Bulgária apresentam símbolos nacionais, incluindo a Madona de Vitosha, a par dos motivos exigidos pela UE.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE