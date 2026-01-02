Vídeo. Bulgária: bancos e lojas relatam transição para o euro sem percalços

Reabriram a 2 de janeiro a maioria dos grandes retalhistas, depois de o comércio no Dia de Ano Novo ter ficado, em grande parte, limitado a pequenas lojas locais. A transição para o euro tem decorrido até agora de forma ordeira. Um dia após a entrada da Bulgária na Zona Euro, os bancos restabeleceram a maioria dos serviços online e móveis e muitas caixas automáticas já dispensavam notas de euro.

Circulam euro e lev durante a transição. Prevê-se que as lojas deem troco em euros, embora os levs ainda possam ser devolvidos quando necessário, o que tem suscitado piadas ligeiras sobre moedas sobrantes a virarem lembranças. Clientes mantêm-se calmos e muitos continuam a pagar em levs. Sistemas de caixa calculam agora o troco automaticamente. Registaram-se alguns problemas. Em Sofia, uma funcionária de caixa recusou uma nota de lev de valor elevado para uma compra pequena, alegando falta de troco em euros.

Bancos registam forte aumento dos depósitos, com mais de mil milhões de levs arrecadados nos últimos dias. Em Varna, clientes descrevem uma transição suave e serviço rápido. As moedas de euro da Bulgária apresentam símbolos nacionais, incluindo a Madona de Vitosha, a par dos motivos exigidos pela UE.