A OpenAI, a empresa responsável pela popular plataforma de conversação ChatGPT, tem analisado a exposição de diferentes empregos à inteligência artificial (IA).

Utilizando o seu mais recente modelo de aprendizagem de línguas, o GPT-4, bem como os conhecimentos humanos, os investigadores avaliaram as potenciais implicações nas profissões dentro do mercado de trabalho dos Estados Unidos (EUA).

Os investigadores, que sublinham que o estudo não é uma previsão, concluíram que cerca de 80% da mão-de-obra dos EUA poderia ter pelo menos 10% das suas tarefas de trabalho afetadas por GPT ( Generative Pre-Train Transformers), e que cerca de 19% dos trabalhadores poderiam ver pelo menos 50% das suas tarefas afetadas.

O artigo elaborado por investigadores da OpenAI, OpenResearch, e da Universidade da Pensilvânia examina a "exposição" das tarefas de trabalho à IA. Os investigadores definiram a "exposição" como uma medida para determinar se o acesso a um sistema alimentado por GPT poderia reduzir em pelo menos 50% o tempo que um humano leva a executar uma tarefa de trabalho específica.

Quais são os empregos mais "expostos"?

Durante o estudo, investigadores e IA trabalharam separadamente a exposição de diferentes profissões. Foram identificados dezenas de trabalhos como "totalmente expostos".

Totalmente exposto não significa que as tarefas possam ser totalmente automatizadas por estas tecnologias - mas significa que estimam que os GPT poderiam poupar aos trabalhadores "uma quantidade significativa de tempo a completar uma grande parte das suas tarefas".

Os investigadores identificaram 15 profissões como totalmente expostas, e o modelo linguístico encontrou 86.

Estas são as profissões que os investigadores identificaram como 100% expostas:

Matemáticos

Trabalhadores dos Impostos

Analistas Quantitativos Financeiros

Escritores e Autores

Designers de Interface Web e Digital

Outras ocupações de elevada exposição identificadas pelos investigadores

Analistas de inquéritos (84.4)

Escritores e Autores (82,5)

Intérpretes e tradutores (82.4)

Especialistas em Relações Públicas (80,6)

Zoologista (77,8)

Estas são as profissões que os modelos linguísticos identificaram como 100% expostas:

Matemáticos

Contabilistas e Auditores

Analistas, Repórteres e Jornalistas

Secretários Jurídicos e Assistentes Administrativos

Gestores de Dados Clínicos

Analistas de Alterações Climáticas

Os modelos linguísticos também encontraram estes trabalhos expostos a mais de 90%

Gestores de Correspondência

Engenheiros de Redes

Tradutores e Estenógrafos judiciais

Revisores

"Observámos que a maioria das ocupações apresentam algum grau de exposição aos GPT, com as ocupações com salários mais elevados a apresentarem geralmente mais tarefas com elevada exposição", concluíram os autores do estudo.

Limitações do estudo

Os autores identificaram uma série de limitações no seu estudo. A primeira, foi o facto da abordagem se basear na subjetividade das profissões, o que poderia levar a juízos tendenciosos sobre a fiabilidade e eficácia dos GPT em certas profissões não familiares aos investigadores humanos.

Além disso, os autores admitem que não é claro até que ponto as ocupações podem ser inteiramente divididas em tarefas específicas, e se esta abordagem omite certas categorias de competências ou tarefas necessárias para o desempenho competente de um trabalho.