De Euronews

“O ChatGPT redefinirá o futuro da pesquisa acadêmica. Mas a maioria dos acadêmicos não sabe como usá-lo de forma inteligente”, tuitou recentemente Mushtaq Bilal, pesquisador de pós-doutorado da Universidade do Sul da Dinamarca.

A academia e a inteligência artificial (IA) estão se tornando cada vez mais interligadas e, à medida que a IA continua avançando, é provável que os acadêmicos continuem a abraçar seu potencial ou expressar preocupações sobre seus riscos.

“Existem dois campos na academia. O primeiro são os primeiros a adotar a inteligência artificial, e o segundo são os professores e acadêmicos que pensam que a IA corrompe a integridade acadêmica”, disse Bilal ao Euronews Next.

Ele posiciona-se firmemente no primeiro campo.

O professor nascido no Paquistão e radicado na Dinamarca acredita que, se usados com cuidado, os modelos de linguagem AI podem ajudar a democratizar a educação e até mesmo dar lugar a mais conhecimento.

Muitos especialistas apontaram que a precisão e a qualidade da saída produzida por modelos de linguagem como o ChatGPT não são confiáveis. Às vezes, o texto gerado pode ser tendencioso, limitado ou impreciso.

Mas Bilal diz que a compreensão dessas limitações, combinada com a abordagem correta, pode fazer com que os modelos de linguagem “façam muito trabalho de qualidade para você”, principalmente para a academia.

Solicitação incremental para criar uma 'estrutura'

Para criar uma estrutura digna de academia, Bilal diz que é fundamental dominar o estímulo incremental, uma técnica tradicionalmente usada em terapia comportamental e educação especial.

Envolve a divisão de tarefas complexas em etapas menores e mais gerenciáveis e o fornecimento de instruções ou dicas para ajudar o indivíduo a concluir cada uma delas com sucesso. Os prompts gradualmente se tornam mais complicados.

Na terapia comportamental, o estímulo incremental permite que os indivíduos desenvolvam seu senso de confiança. Em modelos de linguagem, permite “respostas muito mais sofisticadas”.

Em um tópico no Twitter, Bilal mostrou como conseguiu que o ChatGPT fornecesse um “esboço brilhante” para um artigo de jornal usando prompts incrementais.

Em sua demonstração, Bilal começou perguntando ao ChatGPT sobre conceitos específicos relevantes para seu trabalho, depois sobre autores e suas ideias, guiando o chatbot orientado por IA através do conhecimento contextual pertinente ao seu ensaio.

“Agora que o ChatGPT tem uma boa ideia sobre o meu projeto, peço-lhe que crie um esboço para um artigo de revista”, explicou, antes de declarar que os resultados obtidos provavelmente lhe poupariam “20 horas de trabalho”.

“Se eu apenas escrevesse um parágrafo para cada ponto do esboço, teria um primeiro rascunho decente do meu artigo”.

A solicitação incremental também permite que o ChatGPT e outros modelos de IA ajudem quando se trata de “tornar a educação mais democrática”, disse Bilal.

Algumas pessoas se dão ao luxo de discutir com professores de Harvard ou Oxford possíveis contornos acadêmicos ou ângulos para artigos científicos, “mas nem todos o fazem”, explicou.

“Se eu estivesse no Paquistão, não teria acesso aos professores de Harvard, mas ainda precisaria debater ideias. Então, em vez disso, eu poderia usar aplicativos de IA para ter uma conversa inteligente e me ajudar a formular minha pesquisa”.

Bilal recentemente fez o ChatGPT pensar e falar como um professor de Stanford. Então, para verificar o quão autêntico era o resultado, ele fez as mesmas perguntas a um professor de Stanford da vida real. Os resultados foram surpreendentes.

O ChatGPT é apenas um dos muitos aplicativos com inteligência artificial que você pode usar para redação acadêmica ou para imitar conversas com acadêmicos renomados.

Aqui estão outros softwares baseados em IA para ajudar seus esforços acadêmicos, escolhidos a dedo por Bilal.

1. Consenso

Nas palavras de Bilal: “Se o ChatGPT e o Google Scholar se casassem, o filho deles seria o Consensus – um mecanismo de pesquisa com inteligência artificial”.

O consenso se parece com a maioria dos mecanismos de pesquisa, mas o que o diferencia é que você faz perguntas do tipo Sim/Não, para as quais fornece respostas com o consenso da comunidade acadêmica.

Os usuários também podem perguntar ao Consensus sobre a relação entre conceitos e sobre a causa e efeito de algo. Por exemplo: A imigração melhora a economia?

O consenso responderia a essa pergunta afirmando que a maioria dos estudos descobriu que a imigração geralmente melhora a economia, além de fornecer uma lista dos trabalhos acadêmicos usados para chegar ao consenso e, finalmente, compartilhar os resumos dos principais artigos analisados.

O mecanismo de pesquisa com IA está equipado apenas para responder a seis tópicos: economia, sono, política social, medicina e saúde mental e suplementos de saúde.

2. Elicit.org

Elicit, "o assistente de pesquisa de IA" de acordo com seus fundadores, também usa modelos de linguagem para responder a perguntas, mas seu conhecimento é baseado exclusivamente em pesquisa, permitindo "conversas inteligentes" e brainstorming com uma fonte muito experiente e verificada.

O software também pode encontrar documentos relevantes sem correspondências perfeitas de palavras-chave, resumi-los e extrair informações importantes.

3. Scite.ai

Embora os modelos de linguagem como o ChatGPT não sejam projetados para enganar intencionalmente, foi comprovado que eles podem gerar texto que não é baseado em informações factuais e incluir citações falsas de documentos que não existem.

Mas existe um aplicativo com inteligência artificial que fornece citações reais para artigos realmente publicados - Scite.

“Este é um dos meus favoritos para melhorar os fluxos de trabalho”, disse Bilal.

Semelhante ao Elicit, ao receber uma pergunta, o Scite fornece respostas com uma lista detalhada de todos os artigos citados na resposta.

“Além disso, se eu fizer uma afirmação e essa afirmação for refutada ou corroborada por várias pessoas ou várias revistas, o Scite me dá o número exato. Então isso é realmente muito, muito poderoso”.

“Se eu fosse dar algum seminário sobre redação, ensinaria como usar este aplicativo”.

4. Research Rabbit

“Research Rabbit é uma ferramenta incrível que FAST-TRACKS sua pesquisa. Melhor parte: é GRÁTIS. Mas a maioria dos acadêmicos não sabe disso”, tuitou Bilal.

Chamado por seus fundadores de "o Spotify da pesquisa", o Research Rabbit permite adicionar trabalhos acadêmicos a "coleções".

Essas coleções permitem que o software aprenda sobre os interesses do usuário, solicitando novas recomendações relevantes.

O Research Rabbit também permite visualizar a rede acadêmica de artigos e coautorias em gráficos, para que os usuários possam acompanhar o trabalho de um único tópico ou autor e mergulhar mais fundo em suas pesquisas.

5. ChatPDF

ChatPDF is an AI-powered app that makes reading and analysing journal articles easier and faster.

“It's like ChatGPT, but for research papers,” said Bilal.

Users start by uploading the research paper PDF into the AI software and then start asking it questions.

The app then prepares a short summary of the paper and provides the user with examples of questions that it could answer based on the full article.

Que promessa a IA tem para o futuro da investigação?

O desenvolvimento da IA será tão fundamental “quanto a criação do microprocessador, do computador pessoal, da Internet e do telefone celular”, escreveu Bill Gates no último post em seu blog pessoal, intitulado 'The Age of AI Has Begun' .

“Os computadores não tiveram o efeito na educação que muitos de nós na indústria esperávamos”, escreveu ele.

“Mas acho que nos próximos cinco a 10 anos, o software baseado em IA finalmente cumprirá a promessa de revolucionar a maneira como as pessoas ensinam e aprendem”.