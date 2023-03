A profissão criada pela inteligência artificial que pode pagar até 300 mil euros anuais

O boom da inteligência artificial (IA) provocou rumores de uma nova revolução industrial que poderia tornar obsoletos milhões de trabalhadores. No entanto, um emprego que está a criar pode render até 300 mil euros por ano e nem exige experiência em tecnologia.

A engenharia de prompt de IA é um novo trabalho no mercado de tecnologia, impulsionado pelo surgimento de chatbots com tecnologia de IA, como o GPT-4, a versão mais recente do ChatGPT da OpenAI.

O trabalho envolve aproveitar todo o potencial da IA comunicando efetivamente com o algoritmo e gradualmente ensinando-o a responder e a seguir diretrizes específicas.

Há uma grande procura por estas competências. A Anthropic, startup de IA com sede em San Francisco, tem atualmente uma vaga de emprego para um "prompt engineer and librarian" com um intervalo salarial de $ 175.000 a $ 335.000 (€ 160.000 a € 308.000).

“A engenharia de prompt é como ensinar um robô a falar consigo, tal como usamos palavras para comunicar uns com os outros”, disse Michael Delcore, um engenheiro de prompt de IA e front-end developer, à Euronews Next.

“Precisamos dar ao robô as palavras certas para entender o que queremos que ele faça. Para fazer isso, temos que pensar bem nas palavras que usamos”.

Quais são as competências de engenharia de prompt de IA?

De acordo com Delcore, a engenharia de prompt é uma forma artística de se comunicar com algoritmos de IA, usando uma mistura de competências técnicas. No entanto, nenhuma linguagem de programação é necessária, pois os engenheiros de prompt simplesmente precisam de um nível suficiente de competências linguísticas e gramaticais, análise de dados e pensamento crítico.

Andrej Karpathy, ex-chefe de IA da Tesla, chegou a dizer num tweet em janeiro que "a nova linguagem de programação mais popular é o inglês".

Em entrevista à Euronews Next, Mairi Bruce, uma engenheira de prompt baseada no Reino Unido e investigadora de IA da AutogenAI, explicou que a engenharia de prompt bem-sucedida depende do contexto e da intenção do utilizador.

Ela acrescentou que deve ser direta, relevante e inequívoca.

"Está apenas a tentar torná-la o mais fácil possível, e não deve ser realmente aberta a interpretações. Tem de usar as suas palavras com intenção", disse Bruce.

Segundo ela, a engenharia de prompt é mais uma forma de arte do que qualquer outra coisa. Embora existam papéis que podem guiar alguém na direção certa, não existe uma fórmula específica para isso.

No entanto, com a crescente procura por engenheiros de prompt, essa é uma função para a qual muitas pessoas podem ter que se aprimorar.

Como se tornar um engenheiro de prompt de IA

Apesar de ser um trabalho relativamente novo, a engenharia de prompt está a ganhar popularidade e muitas empresas estão a procurar contratar profissionais nesta área.

De acordo com Bruce, os recursos de linguagem, a literacia tecnológica e o interesse em IA são os principais requisitos para se tornar um engenheiro de prompt, independentemente da sua formação ou experiência profissional.

"Estudei política na universidade e não tenho experiência em tecnologia", realça. "Se tem interesse nisso, é basicamente disso que precisa. Apenas uma pessoa capaz com interesse e conhecimento da linguagem, porque não faz programação, apenas escreve em prosa. Portanto, não há necessidade de ter qualquer uma dessas competências".

Bruce também observa que a experiência profissional anterior não foi um requisito para se tornar engenheira de prompt: "Acho que basicamente o critério era apenas, eles são inteligentes e capazes? Eles têm esse entendimento profundo da engenharia de prompt e podem aplicá-lo?"

Em relação à receita para o "prompt perfeito", Bruce incentiva os engenheiros de prompts a brincar com a linguagem para encontrar o que funciona melhor.

"Brinque com as palavras. Que palavras podem funcionar? Que estrutura de frase pode funcionar? Porque, como eu disse, não há uma fórmula específica para isso. Portanto, uma forma de pontuação pode provocar uma ideia fantástica e outra não", diz.

Embora muitas pessoas temam que a IA possa assumir o controlo dos seus empregos, a engenharia de prompt da IA mostra que a IA acabará por criar novos empregos.

Bruce diz que a IA poderia reestruturar a maneira como as pessoas trabalham e aumentar a sua produtividade.

"Acho que a engenharia de prompt mostra, de certa forma, que a nova tecnologia não vai acabar com as carreiras das pessoas. Vai criar novos empregos que nunca vimos como possíveis", conclui.