Macron e Biden assinalam os 50 anos do 25 de Abril em Portugal

Enquanto o presidente francês assinalou os 50 anos do 25 de abril com um vídeo divulgado nas redes sociais, onde refere que a “Europa de hoje deve muito à coragem dos Capitães de Abril”, Joe Biden enviou uma carta de felicitação a Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também assinalou o 25 de Abril, uma data que marca a história de Portugal, mas que é “tão importante para a democracia da Europa”, como referiu numa mensagem de vídeo, divulgada nas redes sociais.

Macron recorreu ao canal oficial de Youtube da presidência da república francesa para enaltecer a importância da revolução do 25 de Abril no caminho democrático europeu, onde afirmou que a “Europa de hoje deve muito à coragem dos Capitães de Abril”.

“Amanhã [quinta-feira] celebram-se os 50 anos da Revolução dos Cravos. Gostaria de associar-me aos nossos amigos em Portugal, aos portugueses em França e a todos os nossos compatriotas de origem portuguesa para celebrar este aniversário, tão importante para a democracia na Europa”, disse o chefe de Estado francês.

Macron enalteceu, ainda, os jovens “capitães de abril” que “manifestaram a esperança de um povo inteiro na paz e na democracia”, apesar da grande maioria destes soldados terem menos de trinta anos de idade na altura.

Para o chefe de Estado francês, a relação de amizade entre Portugal e França é, até hoje, reforçada pelo fluxo de cidadãos. Desde o período da ditadura, e em particular antes da revolução de 1974, que muitos portugueses têm procurado uma vida melhor em França, sendo que muitas destas pessoas continuam a viver entre os dois países.

“França orgulha-se de ter acolhido no seu território centenas de milhares de portuguesas e portugueses nos anos 50 e 60, desterrados pela pobreza, pela violação sistemática dos seus direitos, pela repressão política arbitrária e cruel, e por se recusarem a participar neste sistema e nestas guerras injustas”, explicou Macron em vídeo.

Atualmente, Portugal e França partilham “laços seculares”, preparam o futuro da União Europeia e defendem as causas que determinam o futuro, através da “mesma visão de um mundo livre, democrático e justo”, defendeu o presidente francês, acrescentando que “Devemo-lo à memória dos ‘capitães de abril’ e ao povo português que, há cinquenta anos, se levantou contra a injustiça e a pobreza e conquistou a admiração de França, da Europa e do mundo com um cravo vermelho na mão”.

O chefe de Estado francês terminou a vídeo que assinala a comemoração do dia da revolução com a frase “25 de abril, sempre! Viva Portugal! Obrigado a Portugal!”.

Joe Biden assinala o 25 de Abril

Do outro lado do Atlântico, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também felicitou Portugal pelos 50 anos do 25 de Abril numa carta enviada a Marcelo Rebelo de Sousa.

“Congratulo o presidente e o povo de Portugal pelos 50 anos do retorno da democracia e celebro o espírito corajoso alimentado pela Revolução dos Cravos e o triunfo sobre o autoritarismo. Este marco sublinha o duradouro compromisso de liberdade e democracia partilhado pelos nossos países”, escreveu Joe Biden ao presidente da República, citado pelas agências internacionais.

Joe Biden reconheceu, ainda, que Portugal “está entre os primeiros países que reconheceu os Estados Unidos”, após a revolução e lembrou que os fundadores americanos “brindaram a celebração da independência com vinho da Madeira”, de acordo com as agências internacionais.