Rebeldes Houthi reivindicam ataque a navio no Golfo de Áden

Desde novembro, os Houthis lançaram mais de 50 ataques contra navios internacionais, capturaram um navio e afundaram outro, de acordo com a Administração Marítima dos EUA.

Os rebeldes houthis atacaram um navio que navegava no Golfo de Áden na quinta-feira, o mais recente ataque levado a cabo pelo grupo baseado no Iémen por causa da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

O ataque foi efetuado depois do exército americano ter anunciado que um navio de guerra aliado tinha abatido um míssil que tinha como alvo outro navio. Os Houthis reivindicaram o ataque, o segundo nos últimos dias, após um período de relativa calma para os navios que transitam na área.

Também na quinta-feira, forças da missão da União Europeia no Mar Vermelho anunciaram ter abatido um drone lançado a partir de território Houthi.

Toda a tripulação está a salvo

O capitão do navio que foi atacado na quinta-feira, a pouco mais de 25 quilómetros a sudoeste de Áden, “relatou que foi ouvida uma explosão e que foi visto fumo e salpicos vindos do mar”, disse o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO). “O navio e toda a tripulação estão a salvo”, acrescentou.

O porta-voz militar dos Houthi, Yahya Saree, reivindicou a responsabilidade pelo ataque na noite de quinta-feira, identificando o navio que os rebeldes tentaram atacar como o MSC Darwin.