A IA lidera a corrida aos empregos de crescimento mais rápido nos próximos cinco anos, de acordo com uma investigação do Fórum Económico Mundial. Eis algumas carreiras a considerar.

As funções no domínio da inteligência artificial (IA) deverão ser o tipo de emprego com maior crescimento nos próximos cinco anos, de acordo com um estudo do Fórum Económico Mundial (FEM).

A explosão do interesse pela IA nos últimos meses, graças ao lançamento de ferramentas como o ChatGPT e o Midjourney, suscitou preocupações sobre a forma como o mundo do trabalho vai ser afetado por esta nova revolução tecnológica.

Economistas e especialistas em trabalho estão a tentar prever quais os empregos mais ameaçados e que tipo de novos empregos serão criados. O Fórum Económico Mundial apresentou recentemente o novo relatório sobre o futuro do trabalho, que indica quais os empregos que vão crescer mais rapidamente nos próximos cinco anos e quais os que vão diminuir mais drasticamente.

Não é de surpreender que os especialistas em IA e aprendizagem automática estejam no topo dos tipos de emprego com crescimento mais rápido. Seguiram-se os especialistas em sustentabilidade, os analistas de business intelligence e os analistas de segurança da informação.

No outro extremo da escala, os funcionários que trabalham em bancos e outros locais semelhantes são os que mais rapidamente verão as funções desaparecerem, de acordo com o relatório.

Os trabalhadores dos serviços postais, os caixas e os responsáveis pela introdução de dados são também postos de trabalho que vão entrar em rápido declínio.

14 milhões de empregos em risco

O relatório do FEM sobre o futuro do emprego baseia-se em dados de inquéritos sobre as expectativas para os próximos cinco anos de alguns dos maiores empregadores do mundo. Participaram no inquérito 803 empresas que empregam coletivamente mais de 11,3 milhões de trabalhadores, abrangendo 27 indústrias e 45 economias de todas as regiões do mundo.

O relatório descreve em pormenor como os empregadores prevêem a criação de 69 milhões de novos postos de trabalho e a supressão de 83 milhões, o que representa uma diminuição de 2% do emprego atual, ou seja, 14 milhões de postos de trabalho.

O relatório atribui esta diminuição aos desafios económicos, incluindo a inflação elevada, o crescimento económico mais lento e a escassez de oferta.

Em termos de perdas absolutas de postos de trabalho mais elevadas, os profissionais de dados são os que vão sofrer mais, com uma perda prevista de 8 milhões de postos de trabalho no prazo de cinco anos, seguidos dos secretários administrativos e executivos e dos contabilistas e escriturários. Estas três profissões, em conjunto, representam mais de metade da destruição total de postos de trabalho prevista, refere o relatório Future of Jobs 2023.

A adoção de tecnologias avançadas e a crescente digitalização causarão, entretanto, a maior agitação no mercado de trabalho e serão um fator positivo para a criação de emprego. Mais de três quartos das empresas inquiridas planeiam adotar tecnologias de grandes volumes de dados, computação em nuvem e IA nos próximos cinco anos.

Mas a revolução tecnológica é também a culpada de muitas das perdas de emprego previstas. Os serviços bancários em linha são apontados como um serviço que tem levado cada vez mais ao encerramento de agências bancárias e os caixas de banco podem esperar um declínio de 40% nos próximos cinco anos.

A automatização, a tecnologia de sensores e os serviços em linha estão também a reduzir a necessidade de funcionários dos serviços postais, caixas, funcionários de bilheteiras e trabalhadores de introdução de dados, profissões que deverão diminuir em mais de um terço.

"Em 2023, as transformações do mercado de trabalho impulsionadas por avanços tecnológicos, como a inteligência artificial generativa (IA), estão a ser agravadas por perturbações económicas e geopolíticas e por crescentes pressões sociais e ambientais", afirmou Saadia Zahidi, Diretora-Geral do Fórum Económico Mundial, no prefácio do relatório.

"Após uma instabilidade generalizada nos últimos três anos em todo o mundo do trabalho, esperamos que as perspetivas apresentadas neste relatório contribuam para uma agenda ambiciosa de várias partes interessadas, a fim de preparar melhor os trabalhadores, as empresas, os governos, os educadores e a sociedade civil para as perturbações e oportunidades que se avizinham e capacitá-los para navegar estas transições sociais, ambientais e tecnológicas".

Eis os 10 empregos que mais vão cescer e os que mais vão diminuir, de acordo com a investigação do FEM.

Empregos em crescimento:

10. Especialistas em transformação digital

9. Operadores de equipamentos agrícolas

8. Engenheiros de eletrotecnia

7. Engenheiros de robótica

6. Analistas e engenheiros de dados

5. Engenheiros de fintech

4. Analistas de segurança da informação

3. Analistas de Business Intelligence

2. Especialistas em sustentabilidade

1. Especialistas em IA e aprendizagem automática

Empregos em declínio:

10. Vendedores porta-a-porta e afins

9. Profissionais de estatística, finanças e seguros

8. Legisladores e funcionários

7. Escriturários de contabilidade e de processamento de salários

6. Escriturários de registo de materiais e de manutenção de stocks

5. Secretários administrativos e de direção

4. Profissionais de introdução de dados

3. Caixas e bilheteiros

2. Empregados dos serviços postais

1. Empregados bancários e similares

Empregos na área da sustentabilidade aumentam

Os esforços globais para descarbonizar as indústrias, à medida que o mundo tenta combater as alterações climáticas, assistirão a um aumento acentuado dos empregos no setor da sustentabilidade num futuro próximo, afirma o relatório.

Até ao final da década, poderão ser criados cerca de 30 milhões de postos de trabalho nos setores da energia limpa, da eficiência e das tecnologias com baixas emissões.

No entanto, questiona-se a forma como todos estes novos trabalhadores irão obter as competências de que necessitam. Os empregadores inquiridos estimam que cerca de 44% das competências dos trabalhadores serão afetadas nos próximos cinco anos, sendo as competências cognitivas, como a resolução de problemas complexos, consideradas as mais importantes.

Seis em cada 10 trabalhadores vão precisar de formação antes de 2027 para melhorar as competências, mas apenas metade dos trabalhadores tem acesso a oportunidades de formação adequadas neste momento.

Uma das principais competências que muitas das empresas querem ensinar aos empregados é como trabalhar com a IA, que se espera que seja adoptada por quase 75% das empresas. Metade delas espera que a IA crie crescimento de emprego, enquanto 25% espera que leve a perdas de postos de trabalho.