Como a sustentabilidade está a moldar o futuro da inovação tecnológica - e vice-versa

Embora o desenvolvimento tecnológico tenha sido durante muito tempo considerado uma questão espinhosa para a sustentabilidade, as inovações recentes têm-se centrado na criação de um futuro mais verde para o nosso planeta.

Em 2023, à medida que o impacto da crise climática no nosso planeta e nas nossas vidas se torna cada vez mais evidente, aqueles que trabalham no setor da tecnologia e da inovação sabem que a sustentabilidade é mais do que uma coisa agradável de se ter - é uma exigência urgente.

A inovação no setor da tecnologia nos últimos anos tem sido fortemente influenciada pelo desejo de fazer melhor em termos de redução da nossa pegada de carbono global e de atenuar os danos já causados ao ambiente.

"Embora a inovação tecnológica se tenha processado a um ritmo e a uma escala sem precedentes, criando produtos novos, rentáveis e, em certa medida, úteis, tem sido historicamente orientada por objetivos comerciais, sem visar verdadeiramente os desafios de sustentabilidade mais amplos que enfrentamos e, em alguns casos, até aumentando o peso desses desafios", disse Nick Voulvoulis, professor de Tecnologia Ambiental no Imperial College de Londres, à Euronews.

"Como é agora reconhecido, a degradação ambiental diminui a capacidade do planeta para sustentar o desenvolvimento económico e, por conseguinte, o desenvolvimento económico sustentável e a proteção ambiental não podem estar em conflito, uma vez que ambos são necessários para melhorar o bem-estar humano", acrescentou. "Isto significa que a inovação tecnológica não pode omitir a questão da sustentabilidade, mas, mais uma vez, a inovação por si só não é suficiente."

A "maior oportunidade única para a sustentabilidade"

Embora este impulso para combinar a inovação com a sustentabilidade seja, em parte, liderado pelo escrutínio de uma sociedade cada vez mais preocupada com a emergência climática e consciente dos seus riscos inerentes, em parte, tem sido tarefa dos governos e das instituições públicas promover estes esforços de inovação positivos e sustentáveis.

A nível da União Europeia, a sustentabilidade e a tecnologia fazem parte da ideia do bloco de uma "dupla transição" que visa combinar a revolução digital com a transformação ecológica do continente, o Pacto Ecológico Europeu.

"Podem parecer duas questões distintas, mas, na realidade, são desafios gémeos: nenhum pode ser bem-sucedido sem o outro", escreve a Comissão Europeia. "E ambos são igualmente importantes para o futuro da Europa."

A inovação digital permite-nos otimizar a nossa utilização de energia, consumir menos, substituir as nossas fontes de energia e até mesmo poupar algumas emissões de carbono quando uma reunião ou conferência pode ser realizada virtualmente em linha, poupando uma viagem para o escritório alimentada a combustível.

Mas a UE está a negociar cuidadosamente a relação entre sustentabilidade e inovação tecnológica para garantir que uma não prejudica a outra. É uma linha ténue a percorrer.

As tecnologias digitais consomem atualmente 8 a 10% do consumo de energia da UE, de acordo com dados da Comissão, e emitem 2 a 4% das nossas emissões de gases com efeito de estufa. Apesar de parecerem percentagens pequenas, são números bastante elevados.

"Esta pode ser a maior oportunidade única para a sustentabilidade na história da civilização humana ou pode ser o maior risco", afirmou David Jensen, coordenador da Task Force para a Transformação Digital do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), na cimeira da Amazon Web Services no ano passado.

O que realmente queremos ver, disse ele, é "a sustentabilidade sendo incorporada diretamente no próprio processo de transformação digital".

Uma visão para um futuro sustentável

O facto de este ser um requisito cada vez mais importante para os inovadores tecnológicos ficou provado na edição deste ano do Prémio do Inventor Europeu, um concurso anual que celebra e recompensa o trabalho de investigadores e inventores pioneiros na Europa.

Dirigido pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP), o organismo europeu que concede patentes a novas invenções, o prémio deste ano celebrou os especialistas que colocam os seus talentos e competências ao serviço da criação de inovações tecnológicas sustentáveis que não só ajudam a humanidade, mas também o planeta.

Uma das equipas participantes, a dos inventores franceses Patricia de Rango, Daniel Fruchart, Albin Chaise, Michel Jehan e Nataliya Skryabina, venceu a categoria "Investigação" com o desenvolvimento de uma tecnologia capaz de comprimir, armazenar e transportar facilmente o hidrogénio sob a forma sólida de um disco.

O hidrogénio desempenha um papel fundamental na transição para a energia limpa, sendo três vezes mais energético do que os combustíveis fósseis. O único problema é que normalmente ocupa mais espaço e requer mais energia para ser comprimido e armazenado.

A tecnologia criada pelos três cientistas é capaz de facilitar o armazenamento e o transporte - um fator crucial no combate às alterações climáticas.

"A procura de energia verde, renovável e abundante é uma das principais preocupações da humanidade", afirmou a equipa francesa na cerimónia de entrega do prémio, a 4 de julho. "O hidrogénio tem um grande potencial, mas o seu armazenamento e distribuição levantam questões de logística e segurança. Este prémio coloca-nos no caminho para um futuro descarbonizado, aplicando a nossa solução de armazenamento de hidrogénio à escala industrial".

Mais trabalho a fazer

Embora tenha havido uma onda de inovação tecnológica sob a forma de tecnologias renováveis e outras tecnologias ecológicas, que vão desde a Internet das Coisas (IoT) ao hidrogénio ecológico e aos veículos elétricos, Voulvoulis afirmou que a sua implantação não tem sido feita a uma escala que possa garantir um crescimento económico sustentável alinhado com uma gestão ambiental e um desenvolvimento social sólidos.

"As transformações para a sustentabilidade envolvem redirecionamentos fundamentais das atuais interações humano-ambientais, exigindo políticas coordenadas, tecnologia, comportamento e intervenções no mercado", disse, "a fim de proporcionar mudanças interconectadas nas práticas sociais, modelos de negócios, regulamentos e normas sociais, um processo intencional concebido para alterar fundamentalmente os componentes e estruturas por trás das nossas atuais formas insustentáveis, uma mudança de paradigma que permite a transição para a sustentabilidade".

Embora já existam iniciativas para que a revolução digital ocorra de forma sustentável, os governos precisam de as reforçar, segundo Voulvoulis, "à luz das recentes perturbações geopolíticas e ameaças ambientais que confrontam os mais vulneráveis com uma combinação sem precedentes de crises alimentares, de combustíveis e financeiras".

De acordo com Voulvoulis, à medida que os consumidores se familiarizam com o novo paradigma, que as infraestruturas ecológicas são construídas, que as inovações complementares chegam ao mercado e que são criados quadros políticos e regulamentares mais favoráveis, "a mudança pode eventualmente começar a ter impacto na configuração geral do sistema, permitindo a emergência da sustentabilidade" em todo o setor da inovação tecnológica".