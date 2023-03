Como é que a inteligência artificial o pode ajudar a poupar tempo?

Nos últimos meses, os desenvolvimentos em inteligência artificial (IA) deram grandes passos e o seu uso disparou, especialmente após o lançamento do ChatGPT do laboratório OpenAI.

No entanto, embora possa ser razoável começarmos a preparar-nos para um mundo governado pela inteligência artificial, na maioria das vezes os resultados e as capacidades da IA podem ser exagerados.

As pessoas temem um futuro incerto, em que correm o risco de perder os empregos, a estabilidade e o valor na sociedade, porque as suas competências se estão a tornar mais facilmente automatizáveis. No entanto, a IA precisará sempre da colaboração humana e, às vezes, da intervenção, para funcionar corretamente.

“Não queremos ser totalmente dependentes de IA no futuro, porque o que acontecerá se o próximo vírus não for o coronavírus, mas um enorme vírus informático que basicamente processa todos os nossos computadores e destrói ou bloqueia todos os nossos sistemas de computador?” disse à Euronews Next Bernard Marr, autor futurista e best-seller internacional.

Competências que não precisa de aprender graças à inteligência artificial

Dito isto, embora não se espere que a IA imite por completo as competências humanas, está-se a tornar excelente na execução de tarefas repetitivas básicas ou robóticas.

Isso permite economizar tempo e oferecer às pessoas espaço para explorar o uso de capacidades humanas especiais, como criatividade ou imaginação.

“As pessoas geralmente ficam com medo quando se pensa em todas as capacidade que a IA tem agora. O que é que significa para o meu trabalho - por exemplo, alguém que escreve? Significa que no futuro ferramentas como o ChatGPT escreverão todos os nossos artigos? A resposta é não. Mas o que isso fará é aumentar os nossos empregos”, acrescentou Marr.

Aqui estão cinco competências que não necessita de aprender graças aos desenvolvimentos recentes no campo da IA.

1. Escrita

A tecnologia de geração de linguagem natural da inteligência artificial pode ser usada para produzir relatórios simples, notícias e outros conteúdos.

À medida que os recursos de linguagem da IA avançam aumentarão os trabalhos humanos no domínio da escrita, para resumir informações, fazer sugestões e debater ideias.

Os trabalhadores já estão a usar chatbots como o ChatGPT para escrever conteúdo relevante para a sua função. É o caso das descrições de emprego entre as equipas de recursos humanos.

Algumas pessoas até estão a ganhar dinheiro extra usando IA para escrever e vender diferentes tipos de livros e conteúdo na Amazon, de acordo com a Reuters.

2. Design de Arte

As ferramentas com tecnologia de IA podem reduzir o trabalho de design manual auxiliando em tarefas como geração de imagens, design de layouts e otimização de esquemas de cores.

Apesar de haver quem argumente que usar inteligência artificial para criar arte não é artístico, há pioneiros a usar IA para desenvolver o seu estilo e arte.

Por exemplo, um fotógrafo no Instagram que ganhou milhares de seguidores com retratos impressionantes admitiu que foram criados pelo software de IA Midjourney e retocados no Photoshop.

3. Entrada de dados

“A entrada e o processamento de dados provavelmente serão automatizados dentro de cinco a dez anos. Os algoritmos de machine learning podem inserir dados com mais rapidez e precisão do que os humanos”, disse à revista Forbes Imane Adel, vice-presidente executivo de estratégia da Paymob.

Graças aos algoritmos de machine learning, como a tecnologia de reconhecimento ótico de carateres (OCR), a IA agora pode reconhecer e converter texto impresso ou escrito para dados digitais, reduzindo erros manuais e economizando tempo valioso.

4. Análise de dados

A inteligência artificial pode analisar grandes quantidades de dados rapidamente, identificando padrões e perceções que os humanos podem interpretar mal ou perder por completo, o que, sem dúvida, leva a uma melhor tomada de decisão.

“Atualmente, temos uma IA que pode simplesmente examinar os nossos dados, analisá-los, detetar padrões e fazer algumas análises para nós. E com tudo isso pode realizar tarefas básicas de contabilidade financeira”, disse Bernard Marr à Euronews Next.

5. Edição de vídeo

As ferramentas de edição com inteligência artificial podem ajudar pessoas sem experiência em edição, selecionando e reunindo automaticamente os melhores planos, adicionando transições e ajustando os níveis de áudio.

Também podem ajudar em tarefas como o retoque de imagem, estabilização de vídeo e correção de cores. As ferramentas de IA podem ainda gerar pré-visualizações, dando aos utilizadores uma visão panorâmica do produto final.

O futuro do trabalho na era da inteligência artificial

Graças à capacidade de automatizar facilmente tarefas repetitivas, a IA pode ser a solução para anos de pessoas sujeitas a um sistema que as leva a matar a sua criatividade para se concentrarem na execução de tarefas básicas e monótonas.

“Espero que, a longo prazo, [IA] possa ser uma coisa boa, porque se olharmos para muitos empregos, desperdiçamos muito do nosso incrível potencial humano a fazer coisas que não adicionam muito valor”, ressalvou Marr.

“Se pudermos dar isso às máquinas e focar o nosso tempo nas coisas que realmente agregam valor como seres humanos em termos de criatividade, em termos de pensamento crítico e assim por diante, isso só pode tornar o mundo um lugar melhor.”

De acordo com Marr, a relação entre a inteligência artificial e os humanos deve ser colaborativa e assemelha-se à dos pilotos e dos aviões automatizados.

Apesar de um avião poder voar sozinho usando o modo de piloto automático, é sempre preciso um piloto a bordo em caso de emergência.

Os pilotos humanos podem oferecer soluções inovadoras e criativas impulsionadas pelo pensamento de resolução de problemas, que muitos robôs estão muito longe de alcançar, e isso aplica-se a todas as partes da vida vulneráveis à automação.

Consequentemente, na era da inteligência artificial, as competências que realmente importam são aquelas que nos tornam humanos. Da criatividade ao pensamento crítico, espera-se que as soft skills assumam a liderança para se tornarem as competências mais valiosas e procuradas no mercado.