Preços do petróleo sobem devido a escalada do conflito no Médio Oriente

Os preços do petróleo estiveram em alta durante a sessão asiática. É, no entanto, esperado que continuem a subir, como consequência da desvalorização do dólar americano.

Os preços do petróleo subiram no início da sessão asiática, no fim de semana, devido à escalada do conflito no Médio Oriente.

Os futuros do petróleo bruto estiveram em alta, com o preço do Brent a subir 0,66% para 79,54 dólares por barril e o WTI a subir 0,68% para 75,34 dólares por barril, às 7h CEST.

Israel diz ter atacado o sul do Líbano

No domingo, Israel disse ter efetuado ataques preventivos no sul do Líbano para impedir um ataque do grupo islâmico libanês Hezbollah. No entanto, o Hezbollah afirmou que, mesmo assim, conseguiu lançar centenas de foguetes e drones contra Israel, em retaliação pelo assassinato do seu líder em julho.

O confronto militar suscitou preocupações quanto a um conflito mais vasto no Médio Oriente, em especial devido às tensões existentes entre o Irão e Israel.

Consequentemente, os receios de interrupções no fornecimento de petróleo fizeram subir os preços nos mercados petrolíferos, uma vez que o conflito poderia levar a sanções ocidentais adicionais contra o Irão.

De acordo com a Reuters, não foi alcançado qualquer acordo durante as conversações sobre o cessar-fogo em Gaza, no domingo. Na reunião, realizada no Cairo, nem o Hamas nem Israel concordaram com os compromissos propostos.

As conversações, apoiadas pelos EUA, tinham como objetivo pôr fim ao conflito de 10 meses entre o Hamas e Israel, desencadeado pelo ataque de 7 de outubro do ano passado. Os ataques de domingo exemplificam o fracasso das negociações de cessar-fogo e receia-se que conduzam a conflitos regionais mais alargados.

Prevê-se que os preços do petróleo continuem a subir em resposta à escalada das tensões no Médio Oriente.

Desvalorização do dólar pode fazer subir preços do petróleo

O dólar americano enfraqueceu significativamente em relação a outras moedas importantes do grupo G-10, na sequência do Simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira.

O presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, indicou uma provável redução das taxas em setembro, o que foi visto como uma mudança fundamental na política monetária.

Espera-se que o dólar continue a ser desvalorizado devido a esta mudança de política, que contribuiu, potencialmente, para um novo aumento dos preços do petróleo.

Outros bancos centrais, incluindo o Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra, também sugeriram novos cortes nas taxas para o resto do ano.

A flexibilização das políticas monetárias poderá estimular o crescimento económico nestas grandes economias, otimizando assim as perspetivas da procura mundial.

Preocupações contínuas com a escassez de oferta

Os mercados petrolíferos subiram mais de 4% na primeira semana de agosto, devido ao aumento da procura e à escalada das tensões na sequência da promessa de retaliação militar do Irão após o assassinato de um dirigente do Hamas.

No entanto, os preços do petróleo recuaram acentuadamente em meados de agosto, devido a dados económicos chineses dececionantes e a sinais de abrandamento das tensões no Médio Oriente.

A recente escalada do conflito, no fim de semana, pode, porém, fazer com que os mercados petrolíferos recuperem.

Os dados da Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) revelaram que os inventários de petróleo caíram 4,65 milhões de barris na semana que terminou a 16 de agosto, em comparação com o esperado aumento de 2 milhões de barris.

O declínio do stock de petróleo foi retomado após um aumento na semana anterior, que se seguiu a seis descidas semanais consecutivas até 2 de agosto.

De acordo com a EIA, os cortes de produção da OPEP+ deverão contribuir para a redução do petróleo mundial nos próximos três trimestres, o que poderá fazer subir o seu preço.

Em junho, a OPEP e os seus aliados concordaram em prolongar os cortes de produção de 3,66 milhões de barris por dia até ao final de 2025, com cortes voluntários adicionais de 2,2 milhões de barris por dia até setembro deste ano.

A organização, que representa mais de 37% da oferta total de petróleo do mundo, tem vindo a reduzir a produção desde 2022, resultando num corte total de 5,86 milhões de barris por dia.