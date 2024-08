Depósito de petróleo russo arde há três dias após ataque ucraniano

De Euronews com AP

Autoridades russas tentam apagar o incêndio de grandes proporções na região de Rostov. Depósito de petróleo foi atingido por drones ucranianos.

O incêndio no depósito da cidade de Proletarsk já queimou uma área de cerca de 10.000 metros quadrados, segundo informaram as agências noticiosas estatais russas. Mais de 500 operacionais foram destacados para o local, sendo que 41 já tiveram de ser hospitalizados com ferimentos, segundo avança a agência russa TASS, que cita as autoridades locais.

O Estado-Maior do Exército da Ucrânia reivindicou no domingo a responsabilidade pelo ataque ao depósito de petróleo. A infraestrutura seria utilizada para suprir as necessidades do exército russo.

122 mil russos fugiram após incursão em Kursk

Enquanto as autoridades russas tentam controlar o fogo, as tropas ucranianas continuam a operação em Kursk. Zelenskyy disse que o exército ucraniano capturou 1.250 quilómetros quadrados e 92 povoações naquela região russa.

Segundo os meios de comunicação social da Rússia, mais de 122 000 russos fugiram das regiões fronteiriças na sequência da invasão ucraniana de Kursk.

Novas imagens de satélite parecem mostrar as forças russas a construir pontes temporárias para substituir as que foram destruídas pelas tropas ucranianas.

Imagens de satélite mostram os pontões a substituir a ponte destruída na região russa de Kursk Planet Labs PBC/AP

O Ministério da Defesa russo também divulgou imagens do que diz ser corpos de soldados e veículos militares ucranianos danificados numa estrada em Kursk.

Civis deixam cidade ucraniana de Pokrovsk

Na Ucrânia, vários civis deixaram esta segunda-feira da cidade de Pokrovsk, no leste do país, onde o exército russo está a avançar rapidamente.

As autoridades locais afirmaram que, devido aos avanços das forças russas, as famílias com crianças tinham ordens para abandonar a cidade e localidades vizinhas a partir de terça-feira. Muitas delas decidiram deixar a cidade imediatamente. Cerca de 53.000 pessoas vivem na cidade ucraniana.

Pokrovsk é um dos principais redutos defensivos da Ucrânia e um centro logístico fundamental na região de Donetsk.

Na mesma região, a Rússia afirmou ter tomado o controlo da cidade de Niu-York. Moscovo descreveu a cidade como um centro logístico estrategicamente importante, no leste da Ucrânia.