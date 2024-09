Calor faz derreter Alpes italianos: glaciar Dosdé recuou sete metros

De Euronews com AP

Apesar dos fortes nevões registados na primavera, o verão quente continua a fazer avançar o degelo na região. O glaciar Dosdé recuou sete metros, valor inferior ao do ano passado.

O serviço regional de glaciologia da Lombardia revelou que o glaciar oriental de Dosdè, nos Alpes italianos, recuou sete metros desde o ano passado. Apesar da forte queda de neve registada em abril e maio, que alimentou a esperança de que a zona ficasse mais protegida contra o calor do verão, o fenómeno não foi suficiente para proteger os níveis de gelo do glaciar.

O único alívio, segundo os glaciologistas, foi o facto de o glaciar Dosdè ter derretido menos do que nos anos anteriores.

“No ano passado, tivemos um recuo de 22 metros do mesmo glaciar e, no ano anterior, de cerca de 15 metros”, disse Andrea Toffaletti, membro do Serviço de Glaciologia da Lombardia, que se juntou à campanha de medições no início de setembro.

“A queda de neve no início da estação fez-nos pensar que poderia ser um ano positivo. Em vez disso, chegámos ao fim do verão com apenas 20% do glaciar coberto com a neve residual do ano anterior”.

A neve é fundamental para proteger o gelo dos glaciares e para fomentar o crescimento dos glaciares alpinos, que têm vindo a diminuir ao longo das décadas devido ao aumento das temperaturas.

“Durante dois meses ininterruptos, a temperatura nunca desceu abaixo de zero, nem mesmo durante a noite, a mais de 3.000 metros de altitude”, explica Toffaletti.

“Atualmente, ainda há alguma neve, mas a grande maioria do glaciar derreteu completamente devido às temperaturas particularmente elevadas do verão.”

Toffaletti disse que a superfície dos glaciares da Lombardia passou de 118 quilómetros quadrados para 70 quilómetros quadrados desde 1991 - o que equivale a cerca de 45% da sua superfície.

“A aceleração do degelo dos glaciares, verificada nos últimos 30, 40 anos é extremamente visível”, afirmou.

De acordo com o Serviço Europeu de Alterações Climáticas do Copernicus, agosto de 2024 igualou o recorde de calor de agosto de 2023, que foi 1,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial (média de 1850-1900).

As temperaturas de agosto significam que este ano continuará a ser o ano mais quente de que há registo.

A campanha de medições do serviço de glaciologia continuará em setembro, mas as temperaturas elevadas registadas pelas estações meteorológicas nos principais glaciares da região não geram qualquer otimismo.