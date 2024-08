O mercúrio é libertado quando o solo congelado durante milénios no permafrost descongela - algo que as alterações climáticas estão a tornar cada vez mais comum.

PUBLICIDADE

Atravessando o Alasca até ao Mar de Bering, o rio Yukon corrói o permafrost ao longo das suas margens e transporta sedimentos a jusante.

À medida que o nosso planeta aquece, este permafrost está a sofrer uma erosão mais rápida e a libertar um metal tóxico para o ambiente - o mercúrio.

Embora o mercúrio libertado pelo degelo do permafrost não represente atualmente uma ameaça tóxica, o seu impacto irá aumentar com o tempo. O mercúrio acumula-se gradualmente na cadeia alimentar, com os peixes e os animais selvagens consumidos pelos seres humanos a representarem uma ameaça futura à medida que se vai acumulando.

Um novo estudo publicado por investigadores da Faculdade de Letras, Artes e Ciências Dornsife da Universidade do Sul da Califórnia (USC) analisa formas mais precisas de medir a dimensão do problema do mercúrio no Ártico.

Porque é que existe mercúrio no Ártico?

A circulação atmosférica natural significa que os poluentes tendem a deslocar-se para latitudes mais elevadas.

Isto faz com que o mercúrio se acumule no Ártico, onde é absorvido pelas plantas, que morrem e se tornam parte do solo. Este congela no permafrost - onde o solo permanece congelado durante todo o ano - e, ao longo de milhares de anos, as concentrações de mercúrio acumularam-se no solo. Nesta forma, não é particularmente perigoso.

O metal tóxico é libertado quando o solo descongela - algo que as alterações climáticas estão a tornar cada vez mais comum. O Ártico está a aquecer quatro vezes mais depressa do que a média global.

Anteriormente sequestrado pelo permafrost nos sedimentos durante milénios, este mercúrio está agora a ser erodido e libertado para o ambiente.

Pode haver uma bomba de mercúrio gigante no Ártico à espera de explodir. Josh West Professor de Ciências da Terra e Estudos Ambientais na USC Dornsife

Poderá representar uma grande ameaça ambiental e para a saúde dos 5 milhões de pessoas que vivem no Ártico e de mais de 3 milhões de pessoas que vivem em zonas onde se prevê que o permafrost desapareça completamente até 2050.

"Pode haver uma bomba gigante de mercúrio no Ártico à espera de explodir", afirma o coautor do estudo, Josh West, professor de Ciências da Terra e Estudos Ambientais na USC Dornsife.

O risco de consumir mercúrio através da água potável é mínimo e a maioria dos seres humanos está exposta a algum nível de mercúrio na sua dieta. Os sedimentos erodidos também são frequentemente redepositados mais abaixo no rio.

A compreensão da dinâmica deste movimento é vital para entender a escala da ameaça às comunidades do Ártico.

Prever o problema da poluição por mercúrio no Ártico

A nova investigação analisa um método mais preciso de medir a quantidade de mercúrio libertado do permafrost pelo rio e de estimar o total de mercúrio que aguarda libertação.

Os métodos anteriores de estimar os níveis deste metal tóxico enfrentam limitações como a profundidade da amostragem do solo, o que significa que os resultados variam imenso. Foram recolhidas amostras do solo apenas dos três metros superiores do permafrost.

Em vez disso, o estudo analisou o mercúrio nos sedimentos das margens dos rios e dos bancos de areia, explorando as camadas mais profundas do solo. O estudo descobriu que os níveis do metal tóxico eram consistentes com as estimativas mais elevadas de estudos anteriores, o que, segundo os investigadores, significa que o seu método é provavelmente exato.

A equipa também utilizou satélites para ver como o curso do rio Yukon poderia mudar nos próximos anos e como isso poderia afetar a erosão das margens carregadas de mercúrio. A equipa espera que isso ajude a prever o movimento deste poluente.

Os investigadores descobriram também que os sedimentos com grãos mais finos continham mais mercúrio do que os com grãos mais grossos. Isto sugere que diferentes tipos de solo podem representar riscos diferentes.

"A tomada em consideração de todos estes factores deverá dar-nos uma estimativa mais precisa do total de mercúrio que poderá ser libertado à medida que o permafrost continuar a derreter nas próximas décadas", afirma Isabel Smith, candidata a doutoramento na USC Dornsife e autora correspondente do estudo.