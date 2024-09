De Euronews Green com APTN

O Sudeste da Europa ficou “preso” este verão a uma massa de ar quente subtropical proveniente da África Ocidental e do Mar Mediterrâneo.

Normalmente, Jelena Popovic adora o verão e tudo o que ele traz consigo, incluindo o tempo quente. Mas este ano foi uma exeção. "Este verão foi demasiado quente, não se podia andar na cidade. Só era agradável quando se nadava", disse Popovic, residente em Belgrado, a capital da Sérvia.

"Era como um verão tropical, como se vivêssemos em África e não na Europa", acrescentou.

Isto foi uma realidade para grande parte dos Balcãs, uma região do sudeste da Europa que está habituada a verões quentes, mas este ano quebrou todos os recordes com repetidas ondas de calore um mês de julho e agosto quase totalmente seco.

Segundo os especialistas, o verão de 2024 nos Balcãs foi o mais quente desde que se iniciaram as medições, há mais de 130 anos.

Os meteorologistas explicam que os longos períodos com temperaturas acima dos 30°C - que não desceram abaixo dos 20°C durante a noite - levaram as temperaturas médias a novos máximos.

"Normalmente, o verão significa uma troca de dias quentes com temperaturas elevadas e depois uma pausa após cinco ou seis dias com chuva e trovoadas, mas isso só aconteceu em junho", disse o meteorologista sérvio Nedeljko Todorovic. "Praticamente não choveu durante todo o mês de julho e agosto, mantendo-se as temperaturas elevadas," acrescentou.

Este verão foi o mais quente de que há registo na Terra

Os cientistas do clima afirmam que o aquecimento global provocado sobretudo pela queima de combustíveis fósseis conduziu a temperaturas mais elevadas, tendo o mundo registado recentemente13 recordes mensais consecutivos de calor.

O serviço climático europeu Copernicus informou na sexta-feira que o verão de 2024 também foi o mais quente de que há registo na Terra, o que torna ainda mais provável que este ano acabe por ser o mais quente já medido pela humanidade.

O Sudeste da Europa ficou "preso" este verão numa massa de ar quente subtropical proveniente da África Ocidental e da zona do Mar Mediterrâneo, afirmou Goran Pejanovic, do Serviço Hidrometeorológico da Sérvia.

"Tivemos quatro vagas de calor... a mais intensa, em julho, durou de 5 a 21 de julho, durante quase três semanas sem uma gota de chuva", disse. De um modo geral, este verão na Sérvia foi 3,3 graus mais quente do que a média, acrescentou.

Na Eslovénia, uma nação alpina que faz fronteira com a Áustria e a Itália, as temperaturas médias do verão subiram 2,5 graus em comparação com o período anterior a 2020, de acordo com a Agência do Ambiente do país.

O lago seco de Bileca, perto da cidade de Bileca, na Bósnia. AP Photo/Eldar Emric

O verão na Eslovénia decorreu sem os períodos mais frios que são normais no país montanhoso, segundo o relatório. Não se registaram temperaturas recorde nas planícies, mas sim a altitudes mais elevadas nos Alpes Julianos, enquanto as temperaturas em todo o país se mantiveram acima dos 30ºC no início de setembro.

"Todos os recordes foram batidos" também na Bósnia no que respeita ao número de noites e dias muito quentes. Nalgumas zonas, o número de noites e dias muito quentes triplicou em comparação com o ano passado, que tinha registado o recorde anterior, afirmou Bakir Krajinovic, do Instituto Hidrometeorológico da Bósnia.

A vizinha Croácia registou as temperaturas mais elevadas de sempre no Mar Adriático, que também atingiram os 30ºC em algumas zonas.

Vagas de calor estão a tornar-se mais longas e mais quentes

O ano passado foi o ano mais quente de que há registo em todo o mundo, uma vez que as alterações climáticas causadas pelo homem e o fenómeno meteorológico natural El Niño, que aquece partes do Pacífico, se combinaram para atingir máximos sufocantes.

As ondas de calor são mais quentes, mais longas e mais frequentes, e algumas partes do mundo estão também a sofrer secas mais longas e mais frequentes. O mundo aqueceu, em média, cerca de 1,2 graus Celsius desde a era pré-industrial.

O clima quente nos Balcãs secou rios na Bósnia e na Sérvia, provocou incêndios florestais violentos na Croácia, na Macedónia do Norte e na Albânia, murchou colheitas e queimou terrenos agrícolas em toda a região.

Girassóis murchos num campo perto da cidade de Becej, na Sérvia. AP Photo/Darko Vojinovic

As noites cada vez mais quentes significam que o corpo das pessoas, bem como os animais e as plantas, não conseguem arrefecer para enfrentar o dia. Esta situação é ainda mais extrema nas grandes cidades, onde os edifícios de betão irradiam à noite o calor acumulado durante o dia.

Os meteorologistas do Montenegro afirmaram que as temperaturas durante a noite em algumas cidades chegaram a atingir os 29ºC.

Problemas com a energia hidroelétrica e incêndios devastadores

Embora seja bom para a indústria do turismo ao longo da costa albanesa, o verão muito quente foi mau para a agricultura e para a produção de energia. Quase 98% da energia elétrica da Albânia provém de centrais hidroelétricas que foram afetadas por uma seca que durou meses.

Nos últimos três meses, a Macedónia do Norte sofreu cerca de 2.000 incêndios florestais, três vezes mais do que em 2023. Os incêndios destruíram dezenas de milhares de hectares de florestas. O oficial de emergência Stojanche Angelov avisou que "ainda não acabou... se não chover em breve, teremos incêndios florestais até novembro".

Dezenas de aldeias e cidades da Sérvia enfrentaram restrições de água potável devido à seca. Os soldados levaram tanques de água para as montanhas no sudoeste do país para o gado e cavalos sedentos.

Um homem recolhe lama para ser utilizada em terapias médicas do lago salgado de Rusanda, que secou completamente, perto de Melenci, na Sérvia. AP Photo/Darko Vojinovic

A norte, o lago salgado de Rusanda, cuja lama é utilizada em terapias médicas, secou completamente, transformando-se numa superfície cinzenta semelhante a uma lua. Jovica Mudric, do centro médico local, disse que tiveram de deitar água de tanques para fazer lama para os doentes.

"Não é a primeira vez que isto acontece, mas nunca como este ano", afirmou. "Eu sei que toda a gente gosta do verão, mas dava-nos jeito alguma chuva."

Konstantin Testorides em Skopje, Macedónia do Norte, Llazar Semini em Tirana, Albânia, Sabina Niksic em Sarajevo, Bósnia-Herzegovina, e Predrag Milic em Podgorica, Montenegro, contribuíram para este relatório.