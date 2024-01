2023 é oficialmente o ano mais quente desde que há registo

Anmar Khalil/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

2023 é o ano mais quente da história

De Euronews

Dados do Copernicus, programa da União Europeia, revelam que as máximas diárias foram as mais elevadas alguma vez registadas durante os doze meses de 2023.